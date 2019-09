'La niña más guapa del mundo' 15 años después: así es ahora Thylane Blondeau

Con solo 4 años de edad, Thylane Blondeau (18 años) se volvió famosa tras participar en un desfile del diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Sus finos rasgos unidos a unos grandes ojos azules le valieron el título de 'la niña más bella del mundo' y una prometedora carrera en el mundo de la moda.

15 años después esa pequeña modelo ya es una maniquí con una carrera consolidada y reputación internacional. A sus 18 años Blondeau trabaja para grandes firmas de moda y cuenta entre sus logros haber sido la embajadora internacional más de la marca L'Oréal Paris y haber figurado en 2018 en la lista anual de las 100 caras más bellas del año, que elabora el crítico independiente Tc Candler.

Son muchos los que han considerado que el éxito de esta joven en el mundo de la moda se debe a su familia. Blondeau es hija del ex futbolista francés Patrick Blondeau y la diseñadora Veronika Loubry. Así, desde que era una bebé conoció los entresijos del mundo de la moda y se relacionó con los principales representantes de este sector que le abrieron las puertas a participar con solo 4 años de edad en el desfile de Jean-Paul Gaultier.

Ver esta publicación en Instagram 17 !!!!!! 💋🎊🎁🎂 Una publicación compartida por Thylane ™️ (@thylaneblondeau) el 4 de Abr de 2018 a las 3:21 PDT

Blondeau también es conocida por una fotografía de ella de pequeña que se volvió viral, y que fue la causante de que recibiera el título de la 'niña más bella del mundo'. En la imagen aparece luciendo una camiseta, y mirando directamente a la cámara con sus llamativos ojos azules.

Sus padres han sabido aprovechar esta exposición mediática y conforme la niña crecía también lo hacía su carrera: ha vestido prendas de exclusivas marcas, como Dolce & Gabbana, Michael Kors o Fendi; y ha protagonizado portadas de revistas claves en el sector de la moda como Vogue 0 Cosmopolitan.

La joven protagonizó un escándalo tras hacer un posado para Vogue en 2010.

El problema es que exponer a un nivel internacional a una niña tan joven es un arma de doble filo, y también le ha tocado vivir algunas sonadas polémicas. La más famosa tuvo lugar en 2010, cuando la joven participó en un posado para Vogue donde era fotografiada en posturas que eran más propias de maniquíes adultas que de una niña de solo 9 años: maquillaje excesivo, tacones de gran tamaño y vestidos de alta costura. Algunos incluso criticaron que en esas imágenes se sexualizara a la joven.

Su madre, Veronika Loubry, no quiso dar mayor importancia a la controversia y aseguró: "La única cosa que me choca de esta fotografía es el collar que está luciendo, que está valorado en tres millones de euros". El escándalo se saldó con la dimisión de la directora de la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thylane ™️ (@thylaneblondeau) el 11 de Sep de 2019 a las 12:16 PDT

La joven también ha probado suerte en el mundo del cine. Formó parte del elenco de la película Belle y Sebastián: la aventura continúa, un largometraje francés que se estrenó en 2015 y que era una secuela de otra cinta creada en 2013; y en 2017 participó en el corto titulado Thylane, que contaba su propia historia.

Reconvertida en empresaria

Aprovechando su gran popularidad en el mundo de la moda, en 2018 Blondeau se aventuró a crear su propia marca de moda llamada Heaven May. La joven dio a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales donde se la veía con una amiga frente a un portátil: "Después de trabajar más de un año para ustedes, Heaven May Clothing (mi marca) saldrá muy pronto. No puedo esperar a que veáis toda la colección que he hecho. Ily y yo os agradecemos vuestro apoyo", escribió junto a la imagen.

Su primera colección estaba compuesta por prendas de estilo sport dirigida a un público joven; que buscaran ropa cómoda y con mucho estilo. La historia tras Heaven May comenzó cuando la modelo no encontraba ninguna sudadera que se adaptará a sus necesidades y empezó a crear sus propios diseños. Con más de dos millones en instagram, sus fans comenzaron a preguntarle donde compraba las prendas. Al observar el interés, Blondeau, decidió crear los diseños para sus seguidores y para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thylane ™️ (@thylaneblondeau) el 8 de Sep de 2019 a las 12:25 PDT

La primera línea Heaven May incluía camisetas, pantalones, mallas, pantalones deportivos, jeans, vestidos y chaquetas, que son reversibles. La colección se lanzó con 36 artículos, en varios colores y estampados, que tuvo un gran éxito entre sus seguidores y entre varios expertos de moda.

Nueve meses con su novio

En la actualidad Thylane Blondeau mantiene una relación con el joven francés Milane Meritte. La pareja lleva saliendo varios meses, y no duda en hacer uso de sus redes sociales para dedicarse mensajes de amor. El último de ellos con motivo del aniversario de su octavo mes.

Ver esta publicación en Instagram 8 months Una publicación compartida por Milane ™️ (@milanemeritte) el 31 de Jul de 2019 a las 10:28 PDT

Tanto Blondeau como Meritte compartieron varias fotografías en un lujoso hotel de Saint Tropez, donde se les puede ver posando ante la cámara y compartiendo un tierno beso.

