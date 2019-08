Sabemos dónde se alojó Jennifer Lopez en Fuengirola y todo lo que hizo

Jennifer Lopez (50 años) llegó a Málaga destemplada. Tal vez las temperaturas de Moscú no le sentaron bien a la latina y arribó a la Costa del Sol con un poncho de lana tupida y fletada por sus dos mellizos, con temperaturas de casi 40 grados.

Desde su llegada había periodistas esperando a la diva del Bronx, pero casi ni la pudieron oler. Ella lo tenía muy claro, Jennifer Lopez tenía como cometido dar este jueves su único concierto en España y así lo hizo en Fuengirola.

Tras el cansancio del viaje desde Rusia, llegaba una J. Lo agotada. De su avión fletado desde Moscú para su gira, sacaron hasta cuatro carros de baúles en el aeropuerto de Málaga Pablo Ruiz Picasso. Ella siempre sonriente al lado de sus mellizos Emme y Max, que tuvo con el cantante Marc Anthony (50). Los niños han cumplido ya los 11 años y terminaron con buenas notas quinto de primaria, por lo que su madre les ha premiado con viajar con ella mientras dura la gira de verano. En España la starlite se sintió tan generosa que incluso subió a Emme al escenario para cantar junto a ella uno de sus temas favoritos.

Concierto de Jennifer López en Fuengirola

Relax en el Hilton

J. Lo eligió para su estancia en España alojarse en la cadena norteamericana Hilton que acaba de abrir el pasado mes en Fuengirola. En el Higuerón Hotel Málaga, el tercero que abre en España bajo la marca de lujo Curio Collection, tras los hoteles de Barcelona e Ibiza. La diva del Bronx disfrutó de las instalaciones con su familia.

Este lugar también es elegido por otra celibrity española, Isabel Preysler (68), cuando viene a Málaga. La cantante eligió en su hospedaje una de las 24 suites panorámicas con balcones y terrazas con paneles de vidrio con vistas al mar Mediterráneo.

También degustó la cocina del único restaurante sostenible con estrella Michelin de Málaga: Sollo, by Diego Gallegos, que sirve platos innovadores a base de pescado de río y caviar, todo cultivado in-situ en la propia granja hidropónica del hotel.

Del Hilton no se movió en todo el día por lo que los fotógrafos no pudieron realizar la foto más codiciada de su visita. La protección de los guardaespaldas era tal que nadie pudo inmortalizarla. La única foto que se consiguió fue la de un fotógrafo malagueño cuando la artista iba a sellar el pasaporte. Después, aunque en el concierto se cambió de ropa hasta seis veces, los gráficos ni rozaron la instantánea.

Prohibido las fotos en el concierto

La obsesión porque no sacaran fotos de la diva, fue tal, que incluso prohibieron a los fotógrafos acreditados en It’s my party Tour que hicieran fotos en el recinto. La mayoría de los gráficos tuvieron que sacarlas desde los puentes de la autovía A7.

Jennifer López durante su concierto en Israel (en España los fotógrafos no pudieron inmortalizar su espectáculo).

"No entendemos nada de porque las dos primeras canciones, que en cualquier concierto se graba, no se han podido hacer. No nos dejo hacer nuestro trabajo", explica uno de ellos a JALEOS. Reuters, EFE, Cordón Press...: la protesta fue unánime, ¿para qué nos acreditan si nos no dejan nuestro trabajo? Hubo un gran enfado.

Jennifer salía con retraso al escenario y después de un concierto de hora y media, partía directa al aeropuerto para volar esta misma noche a Egipto, donde actúa este viernes.

En el concierto español celebró su 50 cumpleaños, al igual que lo ha hecho por todo el mundo. El público le canto el cumpleaños feliz con botellas de Moet Chandon, mientras ella tocaba las manos de la gente en primera fila parafraseando cada dos por tres la palabra: "Te quiero, te amo, soy feliz".

Jennifer López celebró su 50 cumpleaños en el concierto en España.

Ya es un hit en sus actuaciones festejar ese medio siglo tan estupendo que ha cumplido en el escenario. Desde el pasado 24 de julio que desató la locura en Miami, hasta este jueves en España, y su parada Israel donde estuvo un par de días de descanso para visitar los principales lugares junto a Álex Rodríguez (44), no ha parado de soplar y soplar velas.

En el concierto de Fuengirola repasó todos los éxitos ante más de 14.000 personas. Desde los más clásicos, que combinó con otros más recientes, hasta su nuevo hit, Medicine. Con un revival por sus clásicos encabezados por temas como If you had my love y Waiting for tonight, quiso dejar latente que si hay una diva en el escenario, su nombre es el de Jennifer Lopez.

[Más información: Jennifer Lopez cancela su boda con Alex Rodriguez tras fuertes rumores de infidelidad]