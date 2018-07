Francesca, la doble de Angelina: "Yo también recibí proposiciones deshonestas"

Francesca Vegas está considerada la doble oficial de Angelina Jolie (43 años). En estos momentos ha conseguido que treinta y siete millones de personas busquen en Google información sobre ella, lo que es un auténtico récord. JALEOS habla con Vegas sobre este y otros temas.

"Hace dos días tenía treinta y siete millones de entradas en Google. Ignoro la razón de haber subido tanto el interés por mí, ya que anteriormente estaba en unos veinte millones de entradas", relata Francesca.

¿Cómo ha reaccionado ante esta información?

Muy bien, claro. Piensa que Bisbal (39) tiene diez millones de búsquedas y Alejandro Sanz (49) diecisiete. Creo que en España soy la más buscada. Lo que no sé es si esa cantidad de entradas buscando información sobre mí conlleva alguna compensación económica. Cuando me entere te lo contaré.

¿Cómo y cuándo empezó a resaltar tu parecido con Angelina?

Empezó hace ocho o nueve años. Yo estaba en este mundo desde los trece años como modelo y actriz. En un momento determinado en los castings empezaron a llamarme Angelina. Un día se celebró un concurso de dobles para una marca publicitaria que gané y a partir de aquello me hicieron la doble oficial de España.

¿Encuentra ese parecido tan enorme que la gente resalta entre ustedes?

Cuando miro fotos nuestras claro que sí y eso que estoy acostumbrada. Sobretodo en las facciones. Con operaciones puedes intentar parecerte pero las facciones no las puedes cambiar.

¿No se ha sometido a ningún tipo de operación para conseguir acentuar tu parecido?

No, nunca, nada.

¿La ha beneficiado o perjudicado su parecido con Angelina Jolie?

Estoy contenta de cómo me han ido las cosas. En momentos me ha perjudicado pero en otros me ha beneficiado. Estoy contenta y orgullosa del resultado, ¿por qué no?

Me cuenta que durante un tiempo estuvo buscando opciones para quedarse en Estados Unidos.

Pensaron que podían sacar un beneficio a mi parecido con Angelina, cosa que no sucede en España donde son un poco reacios. Fuera está supervalorado ser el doble de un personaje importante. Gracias a mi parecido con ella he conseguido portadas y reportajes en todos los países del mundo y el reconocimiento de la gente. Sin mi parecido con Angelina quizás habría conseguido lo mismo porque creo mucho en mí, pero me habría resultado muy difícil haber hecho reportajes en todos esos países.

Pero siempre están relacionados con su parecido, ¿o no?

Claro, ya me habría gustado que fuera por mí misma lo conseguido. Ha sido por ser la doble de Angelina.

¿Qué piensa sobre ella?

Es una persona que me cae excepcional. Es una mujer increíble, con una gran generosidad de alma, en ese aspecto coincidimos.

¿Qué le parece como actriz y fuera de la pantalla?

La vida díscola que llevó en su juventud ya pasó y me gusta la vida que tiene ahora con su ayuda a los demás, el cuidado a sus hijos… Me parece una mujer sensacional.

A la gente le sorprendió su separación de Brad Pitt, ¿cuál fue su reacción?

La verdad es que a mi también me sorprendió porque yo veía una buena pareja. Creo que eran como si se necesitaban el uno al otro. El era la parte más pausada y ella la más nerviosa en la pareja. Esa es mi sensación.

¿Está casada?

Tengo pareja pero no estoy casada.

¿Tiene hijos?

No, no. No tengo hijos.

¿Porque no quieres, porque no han venido...?

Porque he decidido que no. La vida artística es muy difícil. Yo soy una persona que me vuelco mucho y quizás no lo hubiera podido llevar bien porque soy muy cariñosa y me vuelco con mi amigos, con mi familia, con mi gente.

¿Cómo le gustan los hombres?

Las parejas que he tenido son diferentes unas de otras. Me fijo más en la manera de ser que en el físico de las personas. Me gusta una persona que sea comprensiva, cariñosa,que me entienda y con la que se pueda hablar. Esto es muy importante. Que pueda hablar sobre distintos temas, que tenga una cultura. Los flechazos se tienen cuando se tienen.

¿Ha sido una mujer con suerte en el amor?

No, la verdad es que siempre me ha costado encontrar mi media naranja pero tampoco la he buscado. He estado centrada siempre en mi trabajo. Soy huérfana desde muy pequeña y me he hecho a mi misma... El amor ha venido cuando ha venido yo no lo he ido buscando nunca.

Estudió periodismo y diseño de moda...

Desde pequeña me encanta el mundo artístico. Estudié en el Instituto del Teatro de Barcelona y después vine a Madrid y empecé con periodismo porque me gusta saber. También he trabajado y trabajo como modelo. Empecé a escribir muy pequeña y a los dieciséis años escribí dos relatos cortos que tengo registrados en la Propiedad Intelectual y que un día espero realizar como directora.

¿Ha hecho algo como directora?

No, pero tengo que hacerlo.

Eres modelo publicitaria, ¿ha trabajado también como modelo de pasarela?

Sí, he desfilado en Cibeles y en muchísimos sitios. También imparto Masters Class a modelos y actores tratando de explicarles la auténtica realidad en estas profesiones. Les hablo del mundo real que se van a encontrar en ambas profesiones. Hablo de mi propia experiencia.

¿Le ha costado mucho abrirse camino?

Me ha costado muchísimo, no he recibido ayuda de nadie. Me ha costado sudor y lágrimas. Lo he pasado muy mal durante un tiempo.

Supongo que lo más difícil es hacerse un hueco como actriz pareciéndose tanto a Angelina Jolie, ¿me equivoco?

En cine y como modelo. Las firmas no quieren que una modelo destaque más que la prenda con la que estás desfilando. Por eso en los desfiles siempre te encuentras modelos de un metro ochenta y muy parecidas físicamente. Ellas son el vehículo para mostrar la prenda. Tienen que ser caras planas. Una modelo puede destacar cuando tiene un nombre propio. Entonces es la firma la que la contrata para unir sus nombres. En mi caso puede ser un hándicap. Como actriz he trabajado mucho en televisión, menos en cine, porque es un sector más cerrado. Lo último mío en cine fue hace dos meses: Setenta y cinco días sobre la historia de las niñas de Alcàsser en la que mi papel es la secretaria del forense. Es un tema que despertó la atención de toda España hace veinticinco años. Está dirigida por Marc Romero. Pienso que puede ser un éxito.

Me habla también de que su trabajo hasta el momento está centrado en el modelaje y en la televisión. En cine ha hecho bastantes cosas y está contenta de los resultados. Su meta es poder vivir de esta profesión como ha hecho hasta el momento.

¿Por qué no quiso quedarte a vivir en Estados Unidos?

Era joven y me desbordó un poco. Llegué a buscar un manager pero la cosa está difícil. Allí puedes vivir como actor y aquí hace poco salió la noticia de que solo podían vivir de este trabajo un siete por ciento. Y para colmo hay mucho intrusismo en el mundo del actor.

¿Quiénes son sus preferidos en la moda y en el cine?

Yo quiero aclarar que adoro la moda. Me gustan mucho las modelos clásicas de los noventa como Naomi Campbell (48), Cindy Crawford (52) o Claudia Schiffer (47). Todas ellas llenan más las pasarelas que las modelos de hoy en día. Aquellas top models son irrepetibles.

Supongo que como actriz dará mucha importancia a Angelina Jolie, ¿no?

Por supuesto y Susan Sarandon (71) y Meryl Streep (68). Por supuesto me gustan muchísimas más. Y como actores, mi preferido es Al Pacino (78). También me encanta Anthony Hopkins (80).

¿Se ha trazado alguna meta?

Creo que en la vida y en la profesión nos tenemos que trazar pequeñas metas.

En los últimos tiempos han salido a la luz productores y directores que según muchas actrices se habían aprovechado de ellas con la promesa de un posible trabajo, ¿le ha sucedido alguna vez?

Sí, cuando era más jovencita, sí. Me he encontrado con estas cosas y me gustaría contarlas algún día en un libro que estoy preparando. Cuando una mujer se ha atrevido y lo ha contado, después salen otras muchas que cuentan lo que les pasó a ellas y que hasta ese momento lo han mantenido oculto.