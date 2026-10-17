Chrysi Vardinoyannis, con su padre, George Vardinoyannis, el día de su boda con Nicolás de Grecia en Atenas, el 7 de febrero de 2025. GTRES

Muere a los 90 años Giorgos Vardinogiannis, suegro de Nicolás de Grecia: el magnate que conquistó el fútbol heleno

La familia de la heredera Chrysi Vardinogianni (45 años) atraviesa sus horas más dolorosas. Giorgos Vardinogiannis, su padre, ha fallecido a los 90 años tras permanecer ingresado en un hospital de Atenas.

La noticia, confirmada por sus familiares este viernes 16 de octubre, pone fin a la trayectoria de uno de los empresarios más reconocidos de Grecia. Un hombre que construyó su prestigio entre los negocios marítimos y el fútbol, y cuyo nombre quedó ligado durante décadas al Panathinaikos.

Su muerte adquiere, además, una dimensión familiar que conecta de manera directa con la monarquía griega. Chrysi es la esposa de Nicolás de Grecia y Dinamarca (57), hijo del fallecido Constantino II, último rey de los helenos y hermano de la reina Sofía (87).

La pareja contrajo matrimonio el 7 de febrero de 2025 en Atenas, en una ceremonia que congregó a miembros de la familia real griega y al círculo más cercano de los novios. Aquella cita fue la última vez que se vio en público al magnate.

Chrysi Vardinoyannis, con su padre, Giorgios Vardinoyannis, en su boda con Nicolás de Grecia. GTRES

Giorgos Vardinogiannis estuvo presente en aquella jornada y acompañó a su hija en uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Aquella aparición pública cobra ahora un significado especial: fue una de las últimas ocasiones en las que el empresario se dejó ver en un acto familiar de semejante relevancia.

Una despedida en la intimidad

La familia anunció el fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó su profunda tristeza y se refirió a él como "un padre y abuelo muy querido".

Sus allegados también comunicaron su intención de celebrar tanto el oficio religioso como el entierro en un círculo familiar reducido. Hasta el momento no se han precisado ni la fecha ni el lugar de ambas ceremonias.

El mensaje sobre su deceso incluyó, además, una petición solidaria: quienes deseen honrar su memoria podrán realizar donaciones a ELPIDA, una asociación griega dedicada a ayudar a niños con cáncer. Un gesto que acompaña la despedida privada de una figura acostumbrada a desenvolverse en escenarios empresariales y deportivos de gran exposición.

El magnate griego Giorgos Vardinogiannis ha fallecido a los 90 años en Atenas el viernes 16 de octubre. GTRES

Del mar a la presidencia del Panathinaikos

Nacido en 1936 en Episkopi, en la región cretense de Rétino, Vardinogiannis pertenecía a una de las familias más poderosas del país, con intereses en el transporte marítimo, la energía y el petróleo. Sin embargo, su carrera tomó rumbo propio desde el mar.

Se formó en navegación en Southampton, Inglaterra, y trabajó en la marina mercante hasta alcanzar el rango de capitán. De aquella experiencia nació el apodo con el que sería conocido durante años: 'El Capitán'.

Más tarde participó en el desarrollo de los negocios navieros familiares y formó parte de los órganos directivos de la Unión de Armadores Griegos. Su influencia, no obstante, desbordó el mundo empresarial.

En 1979 asumió la presidencia del Panathinaikos, uno de los grandes clubes del fútbol griego. Permaneció en el cargo hasta el año 2000, casi 21 años en los que la entidad conquistó seis campeonatos nacionales y nueve Copas de Grecia.

El equipo también protagonizó dos destacadas campañas europeas: alcanzó las semifinales de la Copa de Europa en 1985 y de la Liga de Campeones en 1996.

Durante su mandato, Vardinogiannis impulsó la modernización del club y contribuyó a consolidar una etapa que permanece en la memoria de sus seguidores. Tras su salida, su sobrino Yannis Vardinogiannis tomó el relevo.

Con su fallecimiento desaparece una figura que supo moverse entre dos universos de enorme peso en Grecia: el poder económico y la pasión futbolística.

Para Chrysi, sin embargo, el legado público queda en segundo plano ante una pérdida mucho más íntima: la de su padre, cuya última gran celebración familiar fue la boda que la unió a Nicolás de Grecia.

El mensaje de su sobrina, la ministra de Turismo de Grecia

Entre las despedidas públicas que han tenido lugar hasta el momento en las redes sociales, cabe destacar la de la ministra de Turismo de Grecia, Olga Kefalogianni, quien ha despedido a su tío materno con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Con profundo dolor, emoción y amor infinito", ha escrito al comienzo de una publicación en la que recuerda al empresario como un hombre que vivió "una vida más larga que una novela".

Capitán de la marina mercante, empresario y presidente del equipo de fútbol más emblemático del país durante más de dos décadas, Vardinogiannis fue, por encima de todos sus títulos, un padre, un marido, un abuelo y un tío. Kefalogianni ha destacado la huella que dejó al frente del club griego, al que dedicó una pasión que, según sus palabras, reflejaba la intensidad con la que afrontó cada capítulo de su vida.

La ministra también ha evocado una de las gestas que marcaron su trayectoria marítima: una audaz operación al frente del buque Ioanna V durante los años del bloqueo internacional de Rodas.

"Como almirante de "Ioanna V" ya había mostrado de qué material estaba hecho, emprendiendo una de las operaciones más difíciles y audaces de la época, durante los años del bloqueo internacional de Rodas. Una historia que viajó por todo el mundo y permaneció como prueba de su coraje, determinación y valentía", ha destacado.

En su despedida, ha retratado a su tío como un hombre orgulloso de sus raíces cretenses, dotado de "perseverancia, coraje, sentido del honor, humildad, y ese humor especial que solo era suyo".

"Hoy le despido con gratitud", ha escrito, agradeciéndole los consejos, las historias familiares, las risas y las enseñanzas compartidas. Su mensaje concluye con una pregunta que condensa su admiración y su dolor: "Querido Georgios, ¿quién se puede comparar contigo?".

El emotivo adiós del Panathinaikos

El dolor por su partida también ha sacudido los cimientos del deporte heleno, donde el Panathinaikos ha expresado su más profundo pesar por la pérdida de quien fuera su histórico mandatario durante más de dos décadas.

A través de un breve comunicado, la entidad verdiblanca ha querido rendir homenaje al dirigente que guio al club hacia su época más brillante, despidiéndolo con unas solemnes palabras que apelan de lleno a su esencia marinera y a la devoción de toda una afición: "Que tenga un buen viaje, capitán".