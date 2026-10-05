La agenda de los Reyes con los Stubb en Finlandia: de la cena de Estado en Helsinki a la visita al pueblo indígena de los samis

Los reyes Felipe VI (58 años) y Letizia (54) han emprendido este lunes, 5 de octubre, un viaje de Estado a Finlandia, una visita que servirá para poner de relieve el compromiso de España con la seguridad y la defensa del Ártico, así como con uno de los países europeos más expuestos a las amenazas procedentes de Rusia.

Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (54), los Reyes permanecerán en Finlandia hasta el próximo 7 de octubre. Durante su estancia visitarán Helsinki y Rovaniemi, capital de la región de Laponia.

Se trata del primer viaje de Estado de los monarcas al país desde su proclamación. Los últimos reyes españoles que estuvieron fueron en 1989 Juan Carlos I (88) y la emérita Sofía (87).

Los Reyes en su despedida a Madrid rumbo a Finlandia. Gtres

La agenda de los Reyes tendrá uno de sus principales momentos en Rovaniemi, donde Felipe VI visitará, durante la última jornada, esta misión de la Alianza Atlántica. También acudirá al Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y a la base de las fuerzas terrestres de la Brigada Jaeger.

El monarca participará además en un seminario sobre seguridad y cooperación en las fronteras europeas, desde el Ártico hasta el Mediterráneo, así como sobre la capacidad de actuación internacional de la Unión Europea.

Rovaniemi acogió el pasado mes de septiembre una cumbre europea centrada en el Ártico. En ese encuentro se subrayó la necesidad de adaptar la seguridad de la zona a la "nueva realidad geopolítica" derivada de la amenaza rusa.

Finlandia comparte con Rusia alrededor de 1.300 kilómetros de frontera y, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, ha denunciado distintos ataques híbridos de los que responsabiliza a Moscú. Entre ellos figuran presuntos sabotajes contra infraestructuras submarinas, violaciones de su espacio aéreo, ciberataques contra instituciones y el uso instrumentalizado de la migración.

Agenda día a día

Los Reyes ofrecerán una recepción a representantes de la colectividad española residente en Finlandia a su llegada a Helsinki. Según los datos facilitados, unas 3.700 personas españolas viven actualmente en el país.

La jornada del martes tendrá un marcado carácter institucional. Felipe VI y Letizia serán recibidos por el presidente finlandés, Alexander Stubb (58), y su esposa, Suzanne Innes-Stubb (56), quienes ofrecerán por la noche una cena de Estado en su honor.

Ese día, Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, y con el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho.

Los Reyes estarán tres días en Finlandia. Gtres

Por su parte, la reina Letizia acompañará a la primera dama finlandesa a una escuela que ha implantado un programa bilingüe de español. La visita servirá para mostrar la creciente demanda de este idioma en Finlandia, donde alrededor de 40.000 estudiantes lo cursan.

La economía será otro de los principales ejes del viaje. Una veintena de empresarios españoles participará en los dos encuentros económicos previstos en Helsinki.

La agenda también permitirá abordar el flujo turístico entre ambos países: alrededor de 600.000 finlandeses viajaron a España en 2025, mientras que unos 216.000 españoles eligieron Finlandia como destino.

La cultura ocupará asimismo un lugar destacado durante la visita. Los Reyes inaugurarán una exposición dedicada a la influencia en España del arquitecto finlandés Alvar Aalto, una de las figuras más relevantes de la arquitectura del siglo XX.

La muestra se celebrará en el Finlandia Hall de Helsinki, una de las trece obras de Aalto declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En Rovaniemi, Felipe VI y Letizia visitarán también el Museo de la Ciencia del Ártico y mantendrán un encuentro con representantes del pueblo sami, considerado el último pueblo indígena de Europa.

La comunidad sami está integrada por unas 80.000 personas que viven desde hace siglos en el norte de Finlandia, Suecia y Noruega, así como en el noroeste de Rusia. Su población se encuentra entre las más afectadas por las consecuencias del cambio climático en el Ártico.