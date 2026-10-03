Marius Borg busca empleo en pleno arresto domiciliario: "Está motivado para trabajar" y con ello poder atenuar su condena

Pulsera telemática en el tobillo, régimen de arresto domiciliario en la residencia real de Skaugum y un horizonte penal incierto.

Ese es el complejo escenario desde el que Marius Borg Høiby, el primogénito de la reina Mette-Marit de Noruega (53), pretende reincorporarse al mercado de trabajo. Porque, sí. A pesar de cumplir condena en la residencia que su madre comparte con el rey Haakon VIII (53), está en proceso de búsqueda activa de empleo.

Mientras sus recién contratados abogados reestructuran la defensa de cara al juicio de apelación, fijado para el 9 de febrero de 2027, el joven busca ocupación profesional para dar uso a los permisos penitenciarios que le otorga su actual situación cautelar.

El origen de este laberinto judicial se remonta al pasado 15 de junio, fecha en la que el Tribunal del Distrito de Oslo dictó sentencia condenándole a cuatro años de prisión por violencia doméstica, dos delitos de violación y otras faltas menores. Tras el fallo, Marius ingresó en el centro penitenciario de Ila para comenzar a cumplir su pena de forma inmediata.

Mette-Marit con Marius Borg. Getty Getty

Sin embargo, el 14 de julio, la justicia noruega accedió a trasladarlo a régimen de prisión domiciliaria con localización electrónica en Skaugum.

La medida, solicitada por la defensa alegando la necesidad de permanecer cerca de su madre durante el delicado tratamiento de la fibrosis pulmonar que padece la soberana, le fue prorrogada por cuatro semanas más el pasado 1 de octubre. Dicho acuerdo contempla autorizaciones específicas para salidas laborales, académicas o médicas.

Entre tanto, la vida pública del joven no se ha detenido por completo. Pese al aislamiento cautelar, la muerte del rey Harald V el pasado 28 de agosto obligó a concederle permisos excepcionales por duelo familiar.

El 31 de agosto se le vio participar activamente en el traslado privado del féretro en el Palacio Real de Oslo. Y el 9 de septiembre reapareció públicamente integrando el cortejo fúnebre hacia la Catedral de Oslo para el funeral de Estado de su abuelo político, vestido de riguroso luto y manteniendo un perfil sombrío.

Marius Borg, en una imagen de su cuenta de Instagram. Redes sociales.

Pocos días después de aquellas honras fúnebres, a finales de septiembre, Marius sorprendió al cambiar de estrategia legal: prescindió de sus anteriores representantes legales y puso su caso en manos de dos conocidos letrados en su país, Alexander Greaker (44) y Daniel Storrvik (47).

Este movimiento, según declaró el propio Greaker al diario Dagbladet, busca abordar el caso desde "una nueva comprensión jurídica" para intentar revertir o atenuar la condena de cuatro años en la vista de apelación.

Ha sido su propio abogado quien confirmó la firme intención de su representado de reinsertarse en la rutina laboral: "Está motivado para empezar a trabajar y quiere aprovechar este tiempo para elaborar una propuesta de empleo concreta".

Marius Borg, en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales.

El errático currículum de Marius Borg

Un propósito ambicioso para un perfil caracterizado por la discontinuidad laboral. A sus 29 años, Borg presenta un historial profesional heterogéneo que transita entre la moda, los medios y el sector del motor.

Su trayectoria se inició en 2017 con unas prácticas con el diseñador alemán Philipp Plein (48). En 2018 se afincó en Londres para trabajar en la revista de estilo de vida Tempus, cuya quiebra a finales de ese año le obligó a regresar a Oslo.

En 2019 probó suerte en el departamento de ventas de la inmobiliaria Selvaag Bolig y pasó fugazmente por Moodie, una plataforma de ocio nocturno, como comercial.

Su encaje más estable llegó en 2020 como mecánico de motocicletas en MREXX Motor, experiencia que le impulsó en 2022 a fundar Maizen Custom, su propio taller de mantenimiento y personalización de vehículos de dos ruedas.

Resta por ver si, a las puertas de reabrir su causa penal en 2027, alguna compañía optará por incorporar a su plantilla a una figura sobre la que recae el escrutinio permanente de la opinión pública noruega.