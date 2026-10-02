Haakon VIII, de nuevo sin Mette-Marit, preside la apertura del Parlamento: Ingrid vuelve a ocupar la silla vacía de la Reina

Este viernes, 2 de octubre, es un día importante en la ciudad de Noruega, pues, al filo de las 13 horas de la tarde, el rey Haakon VIII (53 años) ha presidido la ceremonia de apertura del 171.º Storting.

Justo cinco semanas después de convertirse en el nuevo rey de Noruega, Haakon ha reanudado sus funciones públicas. Conviene recordar que el Rey sólo había abierto el Parlamento en una ocasión anterior.

Fue en 2020 cuando él, como Príncipe Regente Heredero, llevó a cabo la inauguración porque el rey Harald estaba enfermo.

Haakon e Ingrid entrando en el Parlamento. VG

Este viernes, seis años después, Haakon, ya como Rey, iba a estar acompañado de la reina Mette-Marit (53), convirtiéndose este en el primer acto que afrontaría como reina de los noruegos.

No obstante, como ya aconteció el pasado 1 de septiembre, en la jura de la Constitución, Mette-Marit ha causado baja.

Una infección respiratoria es la causa de que la monarca se haya ausentado nuevamente. En su lugar, la princesa heredera Ingrid (22) ha acompañado a su padre, el Rey, en este acto tan significativo para todos los noruegos.

En realidad, a las 11 de la mañana de este viernes, padre e hija ya han estado juntos en el Palacio Real en una reunión de gabinete. Para la ocasión, la princesa heredera ha vestido de negro, en consonancia con el luto de la corte que aún se mantiene tras la muerte del rey Harald.

Este nuevo bache de salud de la Reina pone de relieve el papel clave de la heredera Ingrid, que da un paso al frente ante cualquier contratiempo.

Los compromisos que encarará Haakon continuarán la semana próxima, como ha desvelado el gabinete de comunicación de Casa Real, que ha hecho pública la agenda real hasta el próximo viernes 9 de octubre.

Parece que de momento la princesa Ingrid permanecerá en Oslo para cumplir con sus deberes como heredera al trono.

El Rey leyendo el discurso. VG

Hasta la fecha no hay un comunicado oficial que confirme si volverá a Sídney (Australia) donde estudia Ciencias Sociales, con una especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales.

El Discurso del Trono

Como parte de la ceremonia de apertura del Storting, el Rey ha pronunciado el Discurso del Trono. Según apunta el medio Aftenposten, el Gobierno ha redactado el escrito, y el Rey lo ha leído en voz alta.

El discurso siempre comienza con las líneas "Honorable Presidente, Representantes del Pueblo. Doy la bienvenida al Storting a su labor responsable y deseo que sea en beneficio de la patria".

Este viernes se han abordado las principales características del trabajo del Gobierno durante el próximo año. "Nos encontramos en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial", ha asegurado el Rey en su discurso.

"El gobierno tiene un objetivo claro: que la gente esté mejor informada", ha manifestado el monarca. En su discurso, el Gobierno aboga por la construcción de más viviendas y por una política económica que mantenga bajas las presiones sobre los precios y los tipos de interés.

Otro tema que se está destacando es la política escolar. El Gobierno está anunciando menos tiempo frente a las pantallas, una enseñanza más tradicional y límites más estrictos para la inteligencia artificial y las redes sociales.

Durante la ceremonia de apertura, activistas del grupo Dieselbrølet (El Rugido del Diésel) han llevado a cabo una manifestación frente al edificio del Parlamento.

La salud de la Reina

Mette-Marit, en el funeral de la princesa Astrid. Gtres

Cuando Mette-Marit causó baja en la jura de la Constitución, ya se explicó que "no es infrecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina ha sufrido complicaciones en varias ocasiones desde la operación, incluida la de hoy".

A Mette-Marit le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2018, una afección que se fue agravando con los años. El pasado mes de junio se sometió a un trasplante de pulmón, que fue descrito como un éxito.

Recibió el alta en julio y desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que se le ha podido ver.