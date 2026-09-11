El rey Haakon VIII debuta como jefe de Estado en su primera audiencia oficial tras el funeral de Harald V

Haakon VIII (53 años) ha estrenado este viernes, 11 de septiembre, su agenda oficial como nuevo monarca de Noruega. El hijo del difunto Harald V ha recibido en audiencia al primer ministro Jonas Gahr Støre (66) en el Palacio Real y acto seguido ha celebrado una reunión de gabinete.

La cita ha marcado el inicio formal de la actividad constitucional del nuevo rey, y en ella, el jefe de Gobierno ha informado de las primeras decisiones ejecutivas tras el funeral de Estado celebrado el miércoles 9 de septiembre, que puso fin a los 13 días de luto nacional.

El luto de la Casa Real, en cambio, se extenderá hasta el próximo 9 de octubre. Esto supondrá que hasta ese día la agenda de la Familia Real estará prácticamente suspendida salvo actos constitucionales imprescindibles como el de hoy.

Durante este periodo, los nuevos reyes, sus hijos y la viuda Sonia (89) junto con los empleados del Palacio vestirán de oscuro o uniforme con un lazo de luto, como señal de respeto al fallecido monarca.

Además, las propiedades y residencias reales permanecerán cerradas al público mientras dure el luto, una medida que refuerza el carácter recogido de estas semanas y que limita temporalmente el acceso turístico a los espacios vinculados a la Corona.

Tras este mes de luto en la Casa Real, la actividad oficial del monarca se reanudará de forma paulatina. La de Mette-Marit (53), en principio seguirá limitada por sus problemas de salud.

Está por ver también el papel que adquirirá la princesa Ingrid Alexandra (22), quien salvo cambios de última hora retomará sus estudios universitarios. Cursa actualmente un grado en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sídney (Australia).

Haakon VIII se convirtió automáticamente en Rey con la muerte de su padre el pasado 28 de agosto a los 89 años, y prestó el juramento constitucional ante el Storting (Parlamento noruego) el 1 de septiembre, como hizo también la princesa Ingrid Alexandra en su calidad de heredera.

Su reinado se perfila como una continuación modernizada del modelo de Harald V, con el mismo lema dinástico, 'Todo por Noruega', y un compromiso explícito con la monarquía parlamentaria, cercana y transparente que su padre consolidó durante 35 años en el trono.

No será tarea fácil pues Haakon accede al trono en un momento especialmente complicado para la Corona. Por un lado, la difícil situación de salud que atraviesa su esposa tras el trasplante de pulmón al que se sometió en el mes de julio del que aún se encuentra recuperándose.

Ya advirtieron sus médicos que la recuperación sería lenta y que podría haber complicaciones por el camino como ha sucedido. El día de la Jura de la Constitución de Haakon; Mette-Marit causó baja y luego fue fotografiada entrando al Hospital Nacional de Oslo.

Otro de los problemas familiares a los que se enfrenta el nuevo rey es al caso Marius Borg (29). El primogénito de la Reina está condenado por dos delitos de violación y una agresión a su expareja y ahora parece que podría repetirse su juicio. Especialmente llamativa ha sido su asistencia y participación a los actos fúnebres de Harald V mientras cumplía arresto domiciliario.