Sale a la luz una de las razones por las que Harry podría haber vuelto a Reino Unido: el rodaje de una película sobre su madre

El príncipe Harry (41 años) estaría preparando un nuevo proyecto audiovisual centrado en la figura de su madre, la princesa Diana, coincidiendo con una fecha especialmente significativa para la familia real británica: el próximo año se cumplirán 30 años de la muerte de la princesa de Gales.

Según ha revelado Daily Mail, el duque de Sussex habría comenzado a contactar con personas del entorno de Diana para pedirles que colaboren en una película para televisión sobre su vida y su legado.

La noticia llega en un momento especialmente delicado para la relación entre Harry y su hermano, el príncipe Guillermo (44). Los dos llevan casi cuatro años sin mantener una relación cercana y apenas han protagonizado encuentros públicos juntos desde entonces.

La última ocasión en la que se les pudo ver juntos fue durante la coronación de su padre, el rey Carlos III (77), en mayo de 2023.

Guillermo y Harry de Inglaterra en una de sus últimas apariciones juntos. Gtres

Richard Kay, editor general del periódico británico, ha asegurado que Harry estaría dedicando parte de sus esfuerzos a poner en marcha esta producción y que ya habría establecido contacto con antiguos amigos de Diana y otras personas que la conocieron personalmente.

De acuerdo con sus fuentes, el proyecto podría mantener ocupado al príncipe durante buena parte de los próximos doce meses.

La revelación se produjo durante su intervención en Palace Confidential, donde Kay analizó el papel que la figura de Diana continúa teniendo en la relación entre los dos hermanos.

"Diana ha dominado los pensamientos de William y Harry durante los últimos diez años", explicó el periodista, recordando que ambos participaron juntos, hace casi una década, en varios documentales con motivo del 20º aniversario de la muerte de su madre. "Esa fue la última vez que estuvieron realmente en sintonía", señaló.

El próximo aniversario promete devolver a Diana al centro de la conversación pública. El 31 de agosto de 2027 se cumplirán tres décadas desde que la princesa falleció en París tras el accidente de tráfico ocurrido en el túnel del Alma.

La efeméride ya ha comenzado a generar expectación y está previsto que vuelva a poner el foco sobre su figura, su influencia y el legado que dejó tras su muerte.

Harry de Inglaterra en el acto conmemorativo del 20.º aniversario de la muerte de Lady Di. Gtres

Para Kay, precisamente este escenario podría volver a poner de manifiesto una de las grandes diferencias entre Harry y Guillermo.

El periodista sostiene que existe una percepción de que el duque de Sussex se ha vinculado especialmente con el legado de su madre, algo que, según explica, habría generado frustración en su hermano.

"Ella era madre de dos hijos. William es tan hijo de su madre como Harry", afirmó.

La relación de Harry con su madre

La relación de Harry con la familia de Diana también ha cobrado protagonismo en los últimos meses.

Durante su visita a Reino Unido el pasado mes de julio, el príncipe, Meghan Markle (45) y sus hijos, Archie (7) y Lilibet (5), se alojaron en Althorp, la residencia familiar de los Spencer. Se trata de un lugar especialmente simbólico para Harry, ya que allí se encuentra la tumba de Diana.

El acercamiento a los Spencer coincide además con un nuevo proyecto editorial de Charles Spencer (61), hermano de Diana.

El conde ha anunciado la publicación de un libro sobre su hermana, lo que contribuirá a recuperar numerosas historias y recuerdos relacionados con la princesa de Gales durante los próximos meses.

La posible película de Harry no sería, además, el único indicio de que los duques de Sussex podrían estar pensando en ampliar su actividad audiovisual.

Diana de Gales en una imagen de archivo. Gtres

Según informó recientemente el mismo periódico británico, entre las características que Harry y Meghan estarían buscando para su nueva vivienda en los Cotswolds se encuentra un estudio de cine.

De confirmarse el proyecto, Harry afrontaría así uno de los años más vinculados a la memoria de su madre desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la Familia Real.

Una producción dedicada a Diana, realizada con el testimonio de personas que formaron parte de su vida, podría convertirse en uno de los grandes focos mediáticos del 30º aniversario de su muerte.

Pero también podría reabrir viejas heridas. Con la relación entre Harry y Guillermo todavía profundamente deteriorada, cualquier nuevo proyecto que ponga el legado de Diana en el centro podría alimentar las comparaciones entre ambos hermanos.

Esto volvería a plantear una cuestión que lleva años acompañando a los Windsor: quién y cómo debe preservar la memoria de la princesa que marcó para siempre a sus dos hijos.