La gran amistad de Felipe VI y Haakon VIII que sobrevivió al paso del tiempo y a la figura controvertida de Eva Sannum

No fue en un protocolo rígido ni en una ceremonia de Estado donde empezó todo. Fue en los noventa, cuando dos jóvenes príncipes -uno español, otro noruego- descubrían que, más allá de los manuales de sucesión y los actos oficiales, había espacio para la complicidad y las cenas secretas en restaurantes discretos de Oslo.

Aquellos días de juventud, con la corona aún lejana, marcaron el inicio de una amistad que hoy, con Haakon (53 años) recién proclamado rey de Noruega y Felipe VI (58) consolidado en el trono español, se mantiene en el tiempo.

Entre ellos hay una historia de lealtad, confidencias, además de un nexo familiar: Felipe es padrino de Ingrid Alexandra (22), la heredera al trono noruego.

Haakon de Noruega, Victoria de Suecia, Federico de Dinamarca y Felipe. Geety Images

Por eso, aunque la confirmación oficial haya tardado en llegar, los Reyes de España estarán presentes en el funeral de Estado al rey Harald, que se celebrará el próximo 9 de septiembre en Oslo.

No irán solos, la emérita Sofía (87) los acompañará como informaron desde Zarzuela este pasado viernes. Sin embargo, ni la princesa Leonor (20) ni la infanta Sofía (19) viajarán a Noruega, ya que justo la semana próxima empiezan el nuevo curso académico.

Eva Sannum

Los años más fructíferos de la relación entre Haakon y Felipe fueron los 90. Durante esa década era habitual que ambos herederos coincidieran en bodas, ceremonias y otros eventos de índole privado. Los dos pertenecían a ese selecto y minúsculo grupo de príncipes europeos.

Tan estrecha era su amistad que durante años se dio por cierto que Haakon había sido la persona que había presentado a Eva Sannum a Felipe. Dos décadas después de la comentada historia de amor, la modelo noruega desmontó esa versión.

"Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando yo vivía en Madrid", explicó en una entrevista que concedió a Aftenposten situando el encuentro en 1996 y negando expresamente que el flamante rey noruego los hubiera presentado.

La idea de que Haakon hiciera de celestino no era un rumor sin fundamentos. Por aquella época el hijo de Harald salía con Katerina Knudsen, amiga de Eva, con la que tuvo una relación de dos años. De hecho, ambas parejas -Haakon y Katerina y Felipe y Eva- solían hacer planes juntos.

Haakon rompió con Katerina y comenzó su historia de amor con Mette-Marit (53) pero el vínculo que se había forjado en el grupo de amigos permaneció intacto. Prueba de ello es que el 25 de agosto de 2001, en la boda de los entonces príncipes herederos noruegos, Felipe se dejó ver con Eva Sannum.

Eva Sannum y Felipe en la boda de Haakon y Mette-Marit. Gtres

Felipe viajó a Oslo representando a la Familia Real española junto a la reina Sofía (87), pero la presencia de la modelo noruega en la celebración confirmó públicamente la relación sentimental que ambos mantenían en aquella época.

La imagen de ambos juntos durante el brindis perdura en la memoria colectiva.

La relación entre Haakon y Felipe tampoco se tambaleó cuando Eva Sannum dejó de formar parte de sus vidas. Tan solo cuatro meses después de la boda real noruega, el hijo de Juan Carlos I (88) y Sofía daba por terminada su historia de amor con la modelo.

Su controvertida figura chocaba con las expectativas conservadoras del momento. Era una modelo noruega, extranjera y ajena por completo a la institución, y el debate llegó a centrarse en si reunía o no el perfil para convertirse en princesa de Asturias.

Padrino de lujo

La mayor prueba de afecto de Harald ocurrió tras el nacimiento de su primera hija cuando no dudó en que Felipe fuera uno de los seis padrinos de la pequeña. El rey Harald, Federico de Dinamarca (58), Victoria de Suecia (49), Marta Luisa de Noruega (54) y la madre de Mette-Marit, Marit Tjessem (89), completaron la lista.

El nombramiento de Felipe como padrino de Ingrid no quedó reducido a una anotación en el acta bautismal. El Rey ha ejercido como tal a lo largo de los años, acompañando a su ahijada en hitos especialmente significativos de su vida, como su confirmación en 2019. Ese día ocupó un lugar de honor en la Capilla Real del Palacio de Oslo donde encendió una vela para homenajear a su ahijada.

Felipe VI encendiendo velas durante la ceremonia de confirmación de la princesa Ingrid Alexandra. Geety Images

Tampoco faltó a la celebración de su mayoría de edad en Oslo, en 2022. Además, justo unos días antes de que Ingrid cumpliera 18 se pudo ver a Felipe y Haakon juntos en París, en la final masculina de Roland Garros entre Rafael Nadal (40) y Casper Ruud (27). Allí se pudo ver perfectamente la conexión entre ambos, charlando animosamente mientras disfrutaban del partido en las gradas.

Ahora, tras la muerte del rey Harald, Felipe VI estará de nuevo al lado de Haakon en un nuevo gesto de lealtad y de apoyo.