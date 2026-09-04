Los reyes Felipe y Letizia confirman in extremis su asistencia al funeral de Harald V en la catedral de Oslo

Este viernes, 4 de septiembre, era el último día fijado por la Casa Real noruega para confirmar la asistencia al funeral de Harald V, previsto para el próximo martes 9. Finalmente, Felipe VI (58 años) y Letizia (53) acudirán, según acaba de desvelar Zarzuela.

Lo harán acompañados por la reina emérita Sofía (87). "SS.MM. los Reyes y S.M. la Reina Doña Sofía", se aclara en la agencia real en lo que respecta a los miembros de la Familia Real española que se trasladarán a Noruega.

Por tanto, ni la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (20), ni la infanta Sofía (19) harán acto de presencia en la catedral de Oslo. Queda descartado, además, que acuda el rey emérito Juan Carlos (88).

De este modo, no se producirá la misma estampa que se vivió en el funeral de Isabel II, el 19 de septiembre de 2022, en la Abadía de Westminster, cuando asistieron los reyes de España junto a los Eméritos.

Los reyes de España. Gtres

Sea como fuere, España se suma, así, a la nutrida representación de casas reales que anunciaron hace unos días su presencia en la despedida al padre de Haakon (53), fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, y cierra una semana de especulaciones sobre si nuestros reyes viajarían hasta Noruega.

La decisión se produce justo en el último día marcado para cerrar la lista definitiva de asistentes, en un funeral que se perfila como una de las mayores operaciones de seguridad y logística de la historia del país nórdico, con controles reforzados, eventos pospuestos y una catedral con capacidad limitada a menos de mil personas.

Ahora, tras la confirmación de la asistencia de la Casa Real española, sólo queda una institución en duda, la Familia Real británica, la cual todavía no se ha pronunciado acerca de sus intenciones para el próximo 9 de septiembre.

Casas reales confirmadas

Casa Real de Dinamarca: Reyes Federico X y María, acompañados por la reina Margarita II, el príncipe heredero Cristián y la princesa Benedicta.

Casa Real de Suecia: Toda la familia real al completo, incluidos los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia; la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel; el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía; y la princesa Magdalena con Christopher O’Neill, además de la princesa Cristina y su esposo Tord Magnuson.

Casa Real de los Países Bajos: Reyes Guillermo Alejandro y Máxima, la exreina Beatriz y la princesa heredera Catalina Amalia.

Casa Real de Bélgica: Reyes Felipe y Matilde.

Casa Gran Ducal de Luxemburgo: Grandes duques Guillermo y Estefanía, acompañados por el gran duque Enrique.

Principado de Mónaco: Príncipe Alberto II (sin presencia confirmada de la princesa Charlène).

Familia Imperial de Japón: Príncipe heredero Akishino (Fumihito) y la princesa heredera Kiko.