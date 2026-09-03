Los duques de Luxemburgo y Mette-Marit, tenso reencuentro en el funeral de Harald V: ella criticó su boda con Epstein

El funeral en memoria del rey Harald V, fijado para el próximo miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo, reunirá a representantes de las principales Casas Reales del continente. Dinamarca, Bélgica, Países Bajos o Japón y Suecia son algunas de las confirmadas hasta la fecha.

A la espera para conocer si la Casa Real española confirma su asistencia, se ha oficializado que los duques de Luxemburgo, Guillermo (44) y Stéphanie (42), en representación de la Casa Gran Ducal, harán acto de presencia en las honras fúnebres del que fue el rey más querido de Noruega.

Una representación royal que, no obstante, tiene una connotación especial en lo que respecta a la crónica social, más allá de servir para presentar sus condolencias por el fallecimiento del que fue el rey más querido de Noruega.

Los grandes duques de Luxemburgo. Gtres

Los grandes duques se reencontrarán con la hoy reina Mette-Marit (53), una coincidencia que tiene visos de ser tensa o cuanto menos incómoda.

Este reencuentro oficial acontece después de que vieran la luz una serie de correos electrónicos privados enviados por Mette-Marit al magnate y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Un material fechado en el año 2012 y que dejó al descubierto comentarios despectivos de Mette-Marit contra la pareja heredera de Luxemburgo, como recuerda ahora Vanitatis.

Aquellos mensajes fueron redactados por la actual reina de Noruega poco después de asistir como invitada oficial a la boda de Guillermo y Stéphanie.

Lejos de la cortesía institucional, Mette-Marit calificaba el enlace de "aburrido" ante su amigo Epstein y vertía una despectiva predicción sobre el futuro sentimental de los novios: "Los dos personajes principales no van a durar mucho".

13 años después de aquella despectiva premonición escrita en la intimidad, la realidad del matrimonio gran ducal desmiente por completo las apreciaciones de la esposa de Haakon VIII (53).

Haakon y Mette-Marit junto a Guillermo de Luxemburgo. Gtres

Guillermo y Stéphanie se han consolidado como una de las parejas más estables, discretas y respetadas de la realeza europea, habiendo formado una familia junto a sus dos hijos: el príncipe heredero Charles, de seis años, y el pequeño François, de tres.

Pese a la gravedad de los exabruptos filtrados y al inevitable impacto reputacional en las relaciones entre ambas dinastías, la respuesta oficial de la corte de Luxemburgo ha sido de un implacable y elegante saber estar.

La Casa Gran Ducal ha priorizado el respeto debido a la figura de Harald V. Como muestra de duelo de Estado, se ha ordenado formalmente que las banderas ondeen a media asta tanto en el Palacio Gran Ducal como en la residencia del Castillo de Berg.

Sin lugar a dudas, bajo el estricto código de luto que rige en la catedral de Oslo, los focos de la prensa internacional buscarán inmortalizar el momento exacto del saludo institucional entre Mette-Marit y los Grandes Duques.