Ana María de Grecia, cuñada de la emérita Sofía y tía de Felipe VI, cumple 80 años: mensaje de Federico y Mary y viaje al Ártico

Ana María de Grecia, en la boda de su hija Theodora, en 2024, en Atenas. GTRES

Ana María de Grecia (80 años), viuda del último rey heleno, Constantino II, se ha convertido este domingo, 30 de agosto, en octogenaria. Una fecha muy especial que la exsoberana ha celebrado rodeada del cariño de sus seres queridos y con un homenaje muy significativo procedente de tierras nórdicas.

Los reyes Federico X (58 años) y Mary de Dinamarca (54) han querido felicitar públicamente a su tía a través de la cuenta oficial de la Casa Real danesa con un entrañable mensaje.

"¡Muchas felicidades a Su Majestad la reina Ana María, que hoy cumple 80 años!", comienza el comunicado institucional, que además ha revelado el inolvidable regalo que ha recibido la homenajeada.

Un viaje soñado a Groenlandia

"A principios de este mes, la reina Ana María vio cumplido un gran deseo al visitar Groenlandia por primera vez", explica la nota distribuida por la Casa de Monpezat.

Este espectacular periplo por el territorio ártico, que la llevó a recorrer localidades como Nuuk e Ilulissat, fue una sorpresa orquestada por sus dos hermanas, la reina Margarita (86) y la princesa Benedicta (82). En esta travesía tan especial, Ana María estuvo acompañada en todo momento por su hija menor, la princesa Teodora de Grecia (43).

Como se sabe, la vinculación de Ana María de Grecia con la Corona danesa es total: es la hermana menor de la reina Margarita, por lo que el rey Federico X se ha criado en una enorme proximidad afectiva con su tía.

Asimismo, la antigua reina de los helenos mantiene un fuerte lazo con España al ser cuñada de la reina Sofía (87), tras haber estado casada durante casi seis décadas con el hermano mayor de esta, el rey Constantino.

La reina Margarita de Dinamarca, en su 86 cumpleaños, el pasado mes de abril, junto a su hermana, Ana María de Grecia y los reyes Federico y Mary. GTRES

Unida a su hermana, la reina Margarita

Su presencia en Dinamarca ha sido habitual en las grandes citas familiares. Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar el pasado mes de abril con motivo del 86º cumpleaños de la reina Margarita.

Ana María participó en los festejos y salió a saludar a los ciudadanos desde el balcón del palacio de Fredensborg junto a los reyes Federico y Mary, su hermana Margarita y la mascota de la soberana emérita, quien abdicó a favor de su primogénito en enero de 2024.

Ana María de Grecia, con su hijo Pablo, en el funeral del gran duque Juan de Luxemburgo, en 2019. GTRES

A raíz del deceso de su esposo, Ana María ha estado más unida que nunca a su dinastía natal. Su historia de amor con Constantino de Grecia fue propia de una novela de época: no había cumplido aún los 16 años cuando el entonces príncipe heredero le pidió matrimonio.

Se casaron en 1964 en Atenas en una boda multitudinaria, iniciando un proyecto vital que atravesó duros episodios como el golpe de Estado de 1967, el exilio posterior por Roma y Londres, y la posterior abolición de la monarquía en su país adoptivo.

A pesar de las adversidades políticas y de las décadas vividas fuera de Grecia, la pareja mantuvo una solidez envidiable y formó una numerosa familia con la llegada de sus cinco hijos: Alexia (61), Pablo (59), Nicolás (56), Teodora y Felipe (40).

Los lazos con la familia real española siempre se mantuvieron intactos, propiciando continuos encuentros estivales en Palma de Mallorca y reuniones privadas con los Borbón.

El secreto de la longeva unión con el rey heleno lo desveló la propia Ana María en Rey sin corona: Constantino de Grecia (König ohne Krone – Konstantin von Griechenland).

El documental, emitido en el año 2023, fue grabado entre Atenas y el Palacio de Tatoi, la antigua finca y residencia de verano de la familia real griega, situada a unos 30 kilómetros al norte de la capital, a los pies del monte Parnitha.

Al ser preguntada sobre la clave de su matrimonio, la reina no dudó en responder que no existió jamás ningún secreto en su relación. Simplemente, su historia de amor fue cosa del azar.

Su idilio con Constantino: "Estábamos hechos el uno para el otro"

"Creo que simplemente hemos tenido mucha suerte. Mucha suerte. Muchísima suerte. No creo que haya un secreto... Simplemente estábamos hechos el uno para el otro y eso es todo", reconoció.

"Mi suegra siempre decía: 'Sabes, siempre hay una estrella para cada persona ahí arriba. Hay alguien... para encontrarse'. Y bueno, así es como fue", confesó en dicha entrevista.

Un matrimonio por amor que se prolongó de forma ininterrumpida durante casi 60 años, hasta el fallecimiento del rey Constantino en enero de 2023. Hoy, al alcanzar la barrera de los 80 años, Ana María contempla su legado rodeada por la devoción de sus hijos, sus nietos y el afecto incondicional de las casas reales de Dinamarca y España.