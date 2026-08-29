Pablo de Grecia, primo de Felipe VI, se despide de su "tío Harald" en una carta y lanza su voto de confianza al nuevo rey Haakon

La muerte del rey Harald V de Noruega ha supuesto un duro varapalo para muchos miembros de las casas reales europeas, con los que el veterano monarca guardaba un estrecho parentesco familiar.

Es el caso de Pablo de Grecia (59), quien estaba muy unido al soberano escandinavo y ha querido rendirle un emotivo homenaje público a través de una sincera carta de despedida tras conocerse su fallecimiento.

"Con profundo dolor, fui informado de la pérdida de mi querido tío Harald. Mis pensamientos y oraciones están con la reina Sonia, el nuevo rey de Noruega, el rey Haakon VIII, y toda la familia real noruega, en este momento profundamente doloroso", empieza diciendo en su escrito.

El vínculo de Pablo de Grecia con los Glücksburg

En su misiva, el príncipe heleno no solo transmite su pesar y sus oraciones por la casa real escandinava. Además, pone en valor su papel como Jefe de Estado: "El rey dedicó su vida a Noruega y su gente, sirviendo con dignidad, calidez y un inquebrantable sentido del deber. Era un rey particularmente amado y un hombre de gran bondad, carácter y humanidad."

El primogénito del recordado rey Constantino II, hermano de la reina Sofía (87) firma este texto junto a su esposa Marie-Chantal (57) en un mensaje dirigido a la familia real noruega y al pueblo escandinavo, destacando las virtudes del fallecido monarca.

El vínculo que unía a Pablo de Grecia, primo hermano del rey Felipe VI (58), con Harald V de Noruega era una mezcla entre lazos de sangre y afecto genuino.

En el árbol genealógico, ambos pertenecían a la misma casa dinástica —los Glücksburg— y compartían bisabuelos reales: el rey Federico VIII de Dinamarca y su esposa, la reina Luisa.

Esta ascendencia común convertía a su padre y a Harald V en primos segundos, por lo que para el príncipe griego, el soberano escandinavo era, a todos los efectos, un querido "tío de cortesía" al que guardaba enorme respeto.

El entonces príncipe heredero Federico y su mujer, Mary, con miembros de la realeza griega, entre ellos la princesa Ana María con su hijo Pablo y su nuera, Marie-Chantal, y, sentada en primer plano, la reina Margarita de Dinamarca, durante los actos del 80º aniversario de los reyes de Noruega en Oslo, en 2017. GTRES

Los lazos que "continúan uniendo a nuestras familias"

Pero más allá de los títulos y la sangre, lo que realmente fortaleció su relación fue una pasión compartida que pasó de generación en generación y que muchos miembros de ambas familias han disfrutado juntos: el amor por la vela y el mar.

Desde la complicidad que unió a los reyes Pablo I de Grecia y Olav V de Noruega hasta las regatas en las que coincidieron Constantino II y Harald V, ambos regatistas olímpicos, los lazos entre ambas dinastías se forjaron entre olas y cubiertas de barcos, amén de encuentros familiares y citas oficiales.

En el escrito del sobrino de la Emérita, él hace especial hincapié, precisamente, en estas raíces familiares compartidas.

"Los lazos entre nuestras familias se han mantenido y fortalecido a través de las generaciones: desde la estrecha amistad de mi abuelo, el rey Pablo, con el padre del rey Harald, el Rey Olav V, hasta el profundo vínculo que unía a mi padre, el rey Constantino II, con el rey Harald V, a través de su amor compartido por el mar y la navegación. Estos lazos continúan uniendo a nuestras familias hasta hoy", destaca.

"Marie-Chantal y yo expresamos nuestras más sinceras condolencias a la reina Sonia, el rey Haakon VIII y a toda la familia, así como al pueblo de Noruega, que ha perdido a un rey profundamente respetado y amado", prosigue.

Haakon VII, en su primera foto oficial como rey de Noruega. Redes Sociales

Las palabras dedicadas a Haakon

Tras trasladar su pésame a la reina Sonia y a los ciudadanos noruegos, el jefe de la casa real helena expresa su total confianza en el nuevo jefe de Estado, convencido de que sabrá dar continuidad al legado familiar con la misma devoción por su nación.

El texto de la carta concluye con unas palabras dirigidas al futuro de la corona noruega y una bendición final al recién estrenado soberano del país: "A medida que el rey Haakon VIII asuma las responsabilidades de la Corona, estoy seguro de que continuará el excepcional legado de su padre, con la misma dedicación a Noruega y a su pueblo", afirma.

"Que el rey Harald V descanse en paz. Que Dios dé descanso a su alma, consuele al pueblo de Noruega y guíe al nuevo Rey. Que su memoria permanezca eternamente viva en nuestros corazones, con amor, respeto y profunda gratitud", concluye.