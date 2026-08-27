El príncipe Harry y Meghan Markle llegan a Reino Unido a todo tren: se gastan 230.000 euros sólo en su vuelo privado

El príncipe Harry (41 años) y Meghan Markle (45) y sus dos hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, ya se encuentran en el Reino Unido y han pasado su primera noche en suelo británico.

Tras semanas de especulaciones sobre la inminencia del traslado desde su mansión de Montecito (California), la familia aterrizó este pasado miércoles, 26 de agosto, en el aeropuerto de Birmingham a bordo de un vuelo privado de gran capacidad.

Según adelanta The Telegraph, los Sussex viajaron en una aeronave ejecutiva apta para hasta 13 pasajeros, equipada con asientos convertibles en camas, acabados en cuero acolchado, dos amplios baños con artículos de tocador de firma y un sofá de descanso.

Harry y Meghan. Gtres

Con espacio en bodega para hasta 15 maletas, se presume que la pareja envió en el mismo vuelo parte del equipaje e indumentaria con los que comenzarán su nueva vida al otro lado del Atlántico.

El coste estimado de un trayecto transoceánico de estas características oscila entre las 150.000 y las 200.000 libras (aproximadamente entre 173.000 y 231.000 euros), lo que ha supuesto un desembolso considerable.

Se da la circunstancia de que, cuando abandonaron el país en 2020, también lo hicieron en un jet privado -tal como revelaron en su serie documental de Netflix-, recurso por el que también optaron al viajar a Londres para el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Aunque la incógnita sobre cuál será su primera parada exacta continúa abierta, la elección de Birmingham como punto de entrada refuerza la hipótesis de un traslado inmediato a la comarca de los Cotswolds.

Entre las opciones barajadas se contemplaba una visita inicial a Althorp, la residencia del conde Spencer -tío materno de Harry al que ya visitaron a principios de verano-, o el desplazamiento directo a su nuevo hogar.

Se trata de una propiedad privada ubicada en las afueras de Londres, en la cotizada zona rural de los Cotswolds, donde coincidirán con personalidades de la esfera pública como el matrimonio Beckham.

Los duques de Sussex. Gtres

No obstante, el cambio de país no supondrá la reincorporación de la pareja a las tareas oficiales de la Casa Real.

Mantendrán un estatus híbrido como ciudadanos privados y miembros sin representación institucional, enfocados en construir una relación fluida con la familia Windsor.

A cambio, los analistas coinciden en que su privacidad estará expuesta a un escrutinio mediático mucho más intenso que el que experimentaban en California.

Inicio del curso escolar

La inminencia de la mudanza respondía a razones organizativas y educativas de primer orden.

Los dos hijos del matrimonio comenzarán el curso escolar británico el próximo mes de septiembre y ya se encuentran matriculados en un centro educativo próximo a su nueva residencia.

Por estrictos motivos de seguridad, el nombre del colegio elegido para los príncipes no se ha hecho público. No obstante, ha trascendido que Archie cursará el equivalente a tercer grado, mientras que su hermana Lilibet se incorporará al primer curso de educación primaria.

La pareja ha optado por un colegio privado diurno y mixto en lugar de un régimen de internado, siguiendo el modelo escolar de la escuela Lambrook al que asisten sus primos, los príncipes George, Charlotte y Louis.