La incongruencia de Harry y Meghan en su regreso al Reino Unido: quién les va a financiar la seguridad a partir de ahora

El pasado miércoles, 19 de agosto, se dio a conocer la noticia: seis años después de que renunciaran de forma extraordinaria a sus deberes como miembros activos de la Familia Real británica, los duques de Sussex han decidido regresar al Reino Unido e instalarse allí durante un tiempo prolongado.

Ahora, en el país surgen muchas dudas en torno a este inesperado retorno: por qué se mudan ahora, qué pasará ahora con su familia, dónde vivirán o cuál será su día a día en el país.

Pero, por encima de toda cuestión, la gran interrogante que se cierne en torno al matrimonio y sus hijos es quién financiará la seguridad del príncipe Harry (41 años) y su mujer, Meghan Markle (45) cuando se establezcan nuevamente en Gran Bretaña a finales de este mes.

Harry y Meghan. GTRES GTRES

Una decisión "repentina"

Según adelanta la BBC, la decisión de la pareja ha sido "relativamente repentina". Aunque ambos habían tenido conversaciones generales sobre la posibilidad de pasar más tiempo en el país de origen del hijo menor de Carlos III (77), la determinación de regresar "se tomó recientemente".

El diario desliza también que el matrimonio nunca ha tenido "ningún problema en Estados Unidos". Sin embargo, lo que sigue generando todo tipo de especulaciones es qué los ha motivado a instalarse nuevamente en territorio británico teniendo aún un gran frente abierto: la seguridad de la familia.

Cabe recordar que este cambio de rumbo de la pareja se produce apenas tres meses después de que Harry perdiera una batalla legal para conseguir seguridad policial, financiada con fondos públicos, durante sus visitas al Reino Unido.

La decisión de la justicia de negar a Harry contar con guardaespaldas armados y pagados con los impuestos de los ciudadanos británicos no solo puso freno a los deseos de Harry de contar con protección oficial por parte del gobierno. Además, se interpretó como un muro de contención total al posible deseo de la familia de regresar a Gran Bretaña.

En su momento, Harry compartió su frustración en una entrevista con la BBC: "Creo que es realmente muy triste que no pueda mostrarles a mis hijos mi tierra natal".

Apenas unos meses después del revés judicial, el retorno de los duques de Sussex es inminente, pero sigue sin estar claro si recibirán alguna garantía de seguridad por parte del Ministerio del Interior.

Aún está sobre el tapete conocer si la pareja traerá un equipo de seguridad privada de Estados Unidos o si llegarán a un nuevo acuerdo con las autoridades británicas.

Harry Meghan GTRES

Batalla legal por la seguridad desde 2020

La pugna legal del príncipe Harry con el Ministerio del Interior británico comenzó tras el histórico paso al lado de la pareja en 2020.

Al abandonar sus funciones oficiales, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC) determinó retirarles la escolta policial armada continua financiada por los contribuyentes.

En su lugar, el organismo diseñó un protocolo a medida que evaluaba las necesidades de protección de la familia de manera puntual: caso por caso y según la naturaleza de sus visitas.

Disconforme, Harry llevó el caso a los tribunales argumentando que no se había respetado la evaluación de riesgos habitual y ofreciéndose, incluso, a financiar de su propio bolsillo a los agentes armados para no cargar al erario público.

La vía judicial derivó en un sonado y prolongado estira y afloja en la Alta Corte de Londres. Las autoridades rechazaron la propuesta de pago privado. Y la sociedad no tardó en disparar dardos y lanzar críticas, alegando, entre otros argumentos, que la policía de élite no era un servicio de alquiler para millonarios.

Harry mantuvo de forma tajante que la rebaja de su nivel de seguridad ponía en riesgo su vida y la de su familia, impidiéndole regresar con garantías a su país natal.

Sin embargo, la justicia británica desestimó progresivamente sus pretensiones. El golpe definitivo llegó en mayo de 2025, cuando el Tribunal de Apelación ratificó que la decisión del Estado no había sido ni arbitraria ni ilegal, dejando la protección oficial de los Sussex supeditada a revisiones puntuales y cerrando la puerta a un dispositivo público permanente en su retorno al país.

Los duques visitaron Gran Bretaña por última vez en julio, dos meses después del fallo del Tribunal de Apelación, cuando, acompañados de sus dos hijos, se reunieron con el rey Carlos y la reina Camila en la residencia privada del monarca en Highgrove, en Gloucestershire.

Aquella ocasión marcó la primera vez que Carlos veía a los dos niños en cuatro años, y el encuentro tuvo lugar bajo estricto secreto.

Archie y Lilibet, matriculados en el colegio

Según han informado diversos rotativos británicos, los hijos de la pareja, Archie (7) y Lilibet (5), ya se han matriculado en una escuela.

Teniendo en cuenta que el calendario del nuevo curso escolar en prácticamente todos los colegios de Inglaterra comienza la segunda semana de septiembre, los duques de Sussex tendrían que instalarse en los próximos 10 días si no desean que sus hijos se pierdan el inicio del ciclo lectivo.

Harry, Guillermo y Carlos en una imagen de archivo de 2014. GTRES Gtres

La reacción de Carlos III

Otro punto importante a tener en cuenta en la nueva hoja de ruta de Harry y Meghan es que el rey Carlos III no participó en la decisión tomada por su hijo y su nuera.

En realidad, la decisión de volver fue una sorpresa tanto para él como para el resto de la Familia Real.

El domingo, el Rey fue informado de que Harry y Meghan regresarían a casa. Y, según las crónicas, como abuelo agradece tener la oportunidad de poder compartir más tiempo con su hijo pequeño, su nuera y sus nietos. Pero, en calidad de Jefe de Estado, se lo ha tomado todo bastante mal. Como un jarro de agua fría: "Está enfadado".

Punto y aparte merece cómo se ha tomado la noticia el príncipe Guillermo (44), cuya relación con Harry se ha visto seriamente deteriorada desde que este último renunciara a sus obligaciones como "miembro activo" hace seis años para vivir una nueva vida en California. Se cree que ambos hermanos no se hablan desde hace años.

Una cosa parece clara: esta decisión no puede interpretarse como un preludio a la reconciliación entre Harry y el Príncipe de Gales. La relación sigue rota, sin ninguna señal clara de reconciliación.

Guillermo sigue sin perdonar lo que considera la exposición pública de Harry sobre el conflicto familiar a través de sus memorias, Spare, y su polémica entrevista sacando los trapos sucios familiares con Oprah Winfrey.

Harry GTRES

Dónde vivirán Harry y Meghan

Tal y como desliza el diario The Guardian, se espera que la pareja y sus dos hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, se muden a una residencia que no pertenezca a la realeza.

Aún no se ha revelado la ubicación exacta del inmueble por cuestiones de privacidad y seguridad, pero sí se ha confirmado que no vivirán en Londres. Lo más probable es que residan a las afueras de la capital. Aún se desconoce si la mudanza será definitiva.