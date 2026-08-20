El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido con sus hijos 6 años después: los detalles de su mudanza

Inesperada y sorprendente noticia la que se ha conocido en las últimas horas: el príncipe Harry (41 años) y Meghan Markle (45) preparan su regreso inminente a Reino Unido.

Seis años después de su sonada marcha a Estados Unidos y de fijar su residencia en California, la pareja volverá a instalarse en suelo británico por un "periodo prolongado" en compañía de sus dos hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

Los menores, según se ha relatado, se matricularán a partir de este próximo mes de septiembre en un centro escolar del país.

A pesar del evidente impacto mediático e institucional de la noticia, este movimiento no supone en ningún caso una vuelta de los duques de Sussex a la primera línea de la actividad oficial ni a la agenda de la Casa Real.

Meghan y Harry, en el Jubileo de Platino de Isabel II. Gtres

La pareja continuará situándose al margen de las funciones de la monarquía, no ocupará ninguna residencia en palacios oficiales ni desempeñará representación pública alguna.

En este sentido, Meghan Markle mantendrá de forma paralela la dirección ejecutiva de su firma de estilo de vida, As Eve.

Este inesperado regreso, por otro lado, no ha pillado por sorpresa al núcleo de la Corona. Pese a lo inesperado del anuncio, el rey Carlos III (77) estaba plenamente al tanto de las intenciones de su hijo y su nuera.

Fue el propio Harry quien, el pasado domingo 16 de agosto, telefoneó al monarca para comunicarle formalmente que la familia volvería a casa a finales de este mismo mes. Del mismo modo, los príncipes de Gales también fueron avisados de la decisión.

Fuentes cercanas a la Casa Real señalan que el soberano "acoge con satisfacción" la oportunidad de reencontrarse con su hijo y sus nietos en un plano estrictamente privado y personal.

Sin embargo, desde el entorno del monarca se subraya con firmeza que "no habrá ninguna modificación" en el estatus ni en las funciones de los duques de Sussex como miembros no activos de la Familia Real, manteniendo el marco acordado tras su salida.

La familia al completo. Redes Sociales

Curiosamente, la posibilidad de esta mudanza no se puso sobre la mesa durante el encuentro privado que mantuvieron Harry, Meghan y el rey Carlos III a principios de verano en Highgrove, el refugio campestre del monarca en Inglaterra.

Residencia privada fuera de Londres

Para afrontar esta nueva etapa, Harry y Meghan ya disponen de una vivienda acondicionada en territorio británico.

Por razones de seguridad y privacidad, la ubicación exacta del inmueble se mantiene en secreto, aunque las primeras informaciones apuntan a que se trata de una casa privada situada fuera de la capital británica.

Cabe recordar que, tras su enlace nupcial el 18 de mayo de 2019, la pareja fijó su residencia en Frogmore Cottage, un obsequio de la reina Isabel II.

Los duques de Sussex. Gtres

Sin embargo, tras la publicación de la polvareda mediática generada por las memorias de Harry en 2023, la Casa Real solicitó a los duques la devolución de las llaves de la propiedad.

Tampoco se ha desvelado por el momento el nombre del colegio en el que estudiarán Archie y Lilibet. Sus primos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, asisten actualmente a la escuela Lambrook en Berkshire, mientras que el príncipe George arranca etapa en Eton College.

La privacidad escolar de los menores era, de hecho, una de las mayores preocupaciones manifestadas por Meghan Markle en el pasado respecto a su estancia en Reino Unido.

"Nunca podría llevar y recoger a los niños del colegio sin que se convirtiera en una sesión fotográfica real con un grupo de 40 periodistas sacando fotos. Lo siento, tengo un problema con eso", declaró la duquesa.

Y abundó: "Eso no me convierte en una persona obsesionada con la privacidad. Me convierte en una madre fuerte y buena que protege a su hijo".

Por el momento se desconoce si la estancia terminará siendo de carácter permanente.

La pareja no tiene intención de desprenderse de sus otras propiedades, manteniendo tanto su mansión en Montecito (California), valorada en unos 12,8 millones de euros, como su reciente residencia de Melide, en Portugal, donde han pasado parte del periodo estival.

Un deseo de reconciliación

El rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, en una imagen de 2019, en Londres. Gtres

El anuncio de la mudanza llega apenas unas horas después de que Harry participara en Washington en una jornada sobre el apoyo a veteranos de guerra.

El duque de Sussex ya había dejado entrever en intervenciones públicas recientes su firme anhelo de tender puentes con su familia tras las elevadas tensiones iniciadas en 2020 con su salida de la institución.

En una entrevista concedida a la BBC en 2025, Harry reflexionó abiertamente sobre la necesidad de frenar el distanciamiento familiar: "Ya no tiene sentido seguir peleando. La vida es demasiado valiosa", afirmó.

En aquel momento, sin embargo, se mostraba pesimista sobre el regreso: "Ahora mismo no me imagino un escenario en el que pueda llevar a mi mujer y a mis hijos de vuelta a Reino Unido (...). Echo de menos Reino Unido".