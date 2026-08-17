Juan Urdangarin, ascendido: su nuevo cargo ejecutivo como 'enlace' de eventos globales en la empresa de Alejandro Agag

Juan Urdangarin de Borbón (26 años) avanza, a paso seguro, en su discreta carrera profesional. Recientemente, ha asumido un nuevo rol de máxima responsabilidad en el sector de los grandes eventos deportivos internacionales.

El hijo mayor de la infanta Cristina (61) e Iñaki Urdangarin (58) ha sido promovido al puesto de Host Cities Manager en las E1 Series, el campeonato mundial de lanchas 100% eléctricas presidido por el empresario Alejandro Agag (55), yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar (73).

A pesar de haber mantenido siempre el perfil más bajo entre sus hermanos, el nieto de los reyes eméritos consolida así una trayectoria impecable en la firma en la que ingresó hace casi cuatro años.

Juan Urdangarin trabaja en la empresa de Alejandro Agag desde el año 2022. GTRES

Cuatro años en la alta competición sostenible

Esta progresión corporativa se asienta sobre una sólida base académica orientada al ámbito internacional. El primogénito de los exduques de Palma cursó el Bachillerato Internacional en la prestigiosa École Internationale de Ginebra (Ecolint), antes de trasladarse al Reino Unido para realizar sus estudios superiores.

Allí se graduó en la Universidad de Essex con una doble titulación en Relaciones Internacionales y Economía, una formación multicultural que le ha dotado de las herramientas analíticas y lingüísticas clave para desenvolverse con fluidez en la negociación institucional y la gestión de proyectos globales.

Su andadura comenzó en octubre de 2022 en Extreme E, la competición de todoterrenos eléctricos del mismo grupo, como Sales & Location Development Intern.

Durante esa etapa, que se prolongó hasta enero de 2025, sus funciones se centraron en la prospección del mercado, la búsqueda de patrocinios y el análisis de factibilidad para seleccionar las complejas ubicaciones naturales donde se celebraban las carreras.

Tras esa etapa, Juan Urdangarin dio el salto a las E1 Series, la división del grupo dedicada en exclusiva al primer campeonato mundial de embarcaciones y lanchas 100% eléctricas.

Juan Urdangarin de Borbón, en su perfil de LinkedIN. LinkedIN.

Dicha filial combina la alta competición náutica sostenible con la conservación marina y la concienciación ecológica en emblemáticos entornos portuarios de todo el mundo.

Su incorporación se produjo inicialmente como City Partnership Executive, una responsabilidad enfocada en la negociación con socios institucionales y el desarrollo de alianzas estratégicas con las urbes candidatas a albergar las pruebas.

El brillante desempeño en sus funciones en esta área ha dado sus frutos y ha propiciado su ascenso, ratificado por la dirección de la compañía mediante esta última promoción interna.

Juan Urdangarin, con sus compañeros de E1 Series. LinkedIN.

Promoción interna

Desde el pasado mes de abril, el sobrino del rey Felipe VI (58) ejerce como Host Cities Manager. Con este nuevo rol ejecutivo se convierte, pues, en el 'enlace' y máximo responsable de coordinar y dirigir la organización local de los Grandes Premios en cada ciudad sede.

Entre sus cometidos principales figura actuar como puente directo entre el comité organizador global del campeonato y las autoridades locales, portuarias y de seguridad de cada destino internacional.

Así, su principal misión es garantizar la logística y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad.

Juan Urdangarin y la infanta Cristina, en el funeral de Constantino de Grecia celebrado en el castillo de Winsdor, en Londres, en febrero de 2024. GTRES

Una vida en el Reino Unido

Fiel a su carácter reservado, el joven ha construido su carrera en Reino Unido, lejos del foco mediático de la Familia del Rey.

Sus escasas comparecencias en la escena pública se cuentan con los dedos de la mano. Y están casi siempre vinculadas al ámbito estrictamente familiar o a grandes citas de la realeza europea.

Entre sus apariciones más recientes destaca su presencia en el almuerzo ofrecido por el rey Juan Carlos I (88) en El Pardo con motivo del 50º aniversario de la Monarquía parlamentaria, en noviembre de 2025, alguna visita puntual a las gradas para animar a su hermano Pablo (25) en algún partido de balonmano o su asistencia al enlace de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo en Madrid, en abril de 2024.

Ocasiones, todas ellas, en las que ha dejado patente su estrecha sintonía con su madre y sus hermanos.

Entre las escasas informaciones que trascienden de su vida personal destaca su estrecha relación con Sophia Khan, una joven canadiense formada en la Universidad de St. Andrews con un máster en Desarrollo Sostenible y Gestión.

Al igual que Juan, Khan también forma parte de la plantilla de las E1 Series: comparte con el nieto del Emérito no solo entorno laboral, sino también la misma pasión por la logística verde y la sostenibilidad ambiental de los grandes eventos.