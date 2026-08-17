Harald de Noruega, ingresado de nuevo en un hospital a sus 89 años por una retención de líquidos debido a su anemia

El rey Harald de Noruega, en una imagen de archivo. Gtres

La salud de la monarquía noruega vuelve a copar todos los titulares. El rey Harald V de Noruega, de 89 años de edad, ha sido ingresado este lunes, 17 de agosto, en el Hospital del Reino de Oslo a causa de una anemia hemolítica.

Así lo ha confirmado oficialmente la Casa Real del país nórdico a través de un comunicado emitido a primera hora del día.

La hospitalización del jefe de Estado responde a las complicaciones secundarias del tratamiento médico que venía recibiendo en las últimas fechas para combatir dicha dolencia sanguínea.

Harald de Noruega. Gtres

"El Rey ha sido tratado en las últimas semanas con cortisona por una anemia hemolítica. Esto ha provocado que se le acumulara líquido en el cuerpo, lo que necesita ser tratado en un hospital", precisa la nota difundida por la institución monárquica.

Como consecuencia directa de este ingreso hospitalario, Harald V permanecerá apartado de sus funciones oficiales y de baja médica durante un periodo estimado de dos semanas.

Durante esta ventana de tiempo, su hijo y sucesor, el príncipe heredero Haakon, asumirá plenamente las funciones de regente y la jefatura del Estado noruego, garantizando la continuidad de la agenda institucional de la Corona.

El ingreso en la capital noruega no constituye un hecho aislado en el historial médico del monarca, cuya frágil salud ha sido motivo de continua preocupación en el país nórdico.

Este mismo año, entre los meses de febrero y marzo, el Rey ya estuvo apartado de la vida pública durante varias semanas a raíz de una grave infección respiratoria y en una pierna.

Aquel episodio requirió su hospitalización de urgencia en la isla de Tenerife (España), donde se encontraba disfrutando de un periodo de vacaciones privadas, antes de ser repatriado a Noruega para completar su recuperación.

Harald de Noruega en un acto en Londres en 2025. Gtres

A sus 89 años, Harald V ostenta el título de ser el monarca en activo de mayor edad del continente europeo. A lo largo de las últimas dos décadas, el soberano ha tenido que superar un abultado historial de dolencias y visitas al quirófano.

Su primer gran bache de salud se remonta al año 2005, fecha en la que fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor en la vejiga.

Años más tarde, los médicos tuvieron que implantarle una válvula cardiaca para corregir sus problemas circulatorios, a lo que se sumó posteriormente una operación en el ligamento de la rodilla y múltiples ingresos puntuales motivados por infecciones de diversa índole.

A pesar del continuo deterioro de su estado físico y de las recurrentes bajas médicas, Harald V ha reiterado en numerosas ocasiones su firme voluntad de no abdicar, recordando que el juramento que prestó al acceder al trono en 1991 es para toda la vida.

Sin embargo, este nuevo revés médico vuelve a situar al príncipe Haakon en una posición central en la gobernanza de la nación.

A la espera de que el tratamiento farmacológico consiga estabilizar la acumulación de líquidos y remitir la anemia hemolítica que padece el monarca, la Casa Real seguirá informando sobre la evolución de la salud del rey desde el Hospital del Reino de Oslo.