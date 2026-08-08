Ni ambulancia ni urgencia: la Casa Real de Noruega aclara en un comunicado el paso del rey Harald por un hospital

El pasado viernes, todas las alarmas saltaron, una vez más, en Noruega. ¿El motivo? El paso del rey Harald (89 años) por el Hospital Nacional, ubicado en Oslo.

Según adelantó el diario noruego Se og Hør, el jefe de la Casa de Glücksburg fue trasladado al centro sanitario en ambulancia. Otros medios del país llegaron a sugerir incluso que se había tenido que desplazar de urgencia. De inmediato, la noticia dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, apenas unas horas después de que las informaciones corrieran como la pólvora, la Casa Real ha aclarado que el monarca "fue llevado en su propio coche". Así lo ha declarado Guri Varpe, jefa de comunicación del Palacio, al periódico Aftenposten.

Una revisión médica

Por suerte, todo parece haber quedado en un simple susto. El Palacio Real ha salido al paso de las informaciones publicadas y ha confirmado que el rey estuvo el pasado viernes en el Hospital Nacional de Noruega para asistir a "una revisión médica programada".

Se trataría, por tanto, de un chequeo rutinario. Una cita lógica y comprensible, teniendo en cuenta que el monarca noruego cumplió 89 años el pasado mes de febrero.

Su paso por el centro hospitalario, además, no ha alterado sus compromisos oficiales. De acuerdo con la agenda de la Casa Real, el rey mantuvo la mañana del viernes un encuentro con el ministro de Defensa y participó posteriormente en una reunión en Palacio en la que también estuvo presente su hijo, el príncipe Haakon.

Harald y Sonia de Noruega. Gtres Gtres

Lo cierto es que la inquietud en torno al monarca cada vez que se cita con un médico no hace más que acrecentarse como consecuencia de los problemas de salud que ha padecido de un tiempo a esta parte.

El marido de la reina Sonia (89) padece varias dolencias desde hace años. El pasado mes de febrero, mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su esposa en Tenerife, tuvo que ser ingresado debido a una infección y deshidratación.

En 2024, Harald de Noruega fue hospitalizado en Malasia. El ingreso se produjo en el hospital Sultanah Maliha de la isla de Langkawi, donde el monarca se encontraba disfrutando de unas vacaciones privadas junto a su esposa, la reina Sonia, para celebrar su 87 cumpleaños.

Entonces fue hospitalizado a causa de una infección y, tras ser intervenido para colocarle un marcapasos temporal, fue evacuado en un avión médico de regreso a su país natal.

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En las últimas horas, el rey Harald no es el único que ha copado titulares. Marius Borg Høiby (29), hijo de su nuera, la princesa Mette-Marit (52), también ha sido noticia.

El joven seguirá bajo custodia después de que la Fiscalía noruega haya solicitado ampliar durante otras cuatro semanas su prisión preventiva, que cumple bajo un régimen de vigilancia con brazalete electrónico.

La decisión aleja, al menos por ahora, la posibilidad de que el hijo de Mette-Marit pudiera recuperar la libertad este mismo viernes. Hasta hace apenas unas horas, esa opción estaba sobre la mesa e incluso la Fiscalía General del Estado había reconocido que se encontraba estudiando esa posibilidad.

La Policía noruega ha trasladado a los medios de comunicación locales que las circunstancias todavía no permiten levantar las medidas de control.

En concreto, considera que el riesgo de reincidencia continúa siendo demasiado elevado, por lo que Borg Høiby deberá permanecer sometido al actual régimen de custodia durante al menos cuatro semanas más.