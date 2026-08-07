Giro inesperado en el caso de Marius Borg: podría quedar en libertad este mismo viernes tras su arresto domiciliario

Marius Borg Høiby (29 años), hijo de la princesa heredera Mette‑Marit de Noruega (52), podría quedar en libertad condicionada de manera inminente: de hecho, podría acontecer este mismo viernes, 7 de agosto.

Según ha confirmado el medio noruego Nettavisen, la Fiscalía General del Estado está evaluando si solicitar una nueva prórroga de la prisión preventiva o permitir que esta expire.

Este extremo abriría la puerta a que el joven abandone definitivamente la cárcel y continúe el proceso bajo un sistema de control telemático. Según ha dicho el abogado de Marius a VG, éste se opondrá a que se le siga deteniendo con grilletes en los tobillos.

La decisión, que debe tomarse antes del próximo lunes, marcará un punto de inflexión en uno de los casos judiciales más delicados que ha afrontado la Casa Real noruega en los últimos años.

Marius Borg, en una imagen de archivo. Gtres

Conviene recordar que tras varios intentos de la defensa, a mediados de julio se le concedió un régimen de prisión preventiva con pulsera electrónica durante cuatro semanas.

Gracias a ello pudo abandonar la cárcel y trasladarse a Skaugum, la finca real de Asker donde reside la familia del príncipe heredero Haakon y Mette‑Marit.

Ahora, agotado ese plazo, el caso entra en una fase estrictamente procesal con dos posibles escenarios.

Por un lado, que la Fiscalía solicite una nueva prórroga de la preventiva -lo que implicaría su regreso inmediato a prisión si el juez la autoriza- o que decida no pedirla, lo que permitiría su liberación automática.

En ese último caso, la medida más probable sería la implantación de una "alarma inversa", un sistema de control telemático que monitoriza la ubicación del investigado y activa alertas si se acerca a zonas protegidas vinculadas a las víctimas.

Este mecanismo permitiría a Høiby desplazarse libremente, salvo en los perímetros restringidos, y supondría un avance significativo respecto a la prisión domiciliaria en Skaugum.

La fiscal de policía Hilde Strand ha confirmado que la decisión aún no está tomada. "No hemos tomado una decisión definitiva sobre ese asunto. Debemos volver sobre ello. Hay investigaciones que debemos realizar", ha declarado al medio noruego.

Marius Borg junto a su madre, la princesa heredera Mette-Marit. Getty Images

También confirma que existe una nueva vista de prisión preventiva programada para el lunes, lo que obliga a la Fiscalía a decidir antes de esa fecha. La defensa, por su parte, mantiene un perfil extremadamente discreto.

"Nada está decidido aún. Por nuestra parte no habrá más comentarios", ha afirmado el abogado Petar Sekulic, uno de los dos penalistas de élite que representan al hijo de la Princesa.

El equipo legal de Høiby está formado por dos de los abogados más prestigiosos del país: Sekulic y Ellen Holager Andenæs, ambos con amplia experiencia en derecho penal, trayectoria en grandes bufetes y presencia habitual en casos de alto perfil.

Su incorporación se produjo cuando se constató que el caso no era un episodio aislado de violencia, sino un patrón que requería una defensa altamente especializada.

Høiby fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por dos violaciones, violencia en el entorno cercano, delitos de drogas y otros hechos menores.

Borg, en una imagen de archivo. Gtres

El juicio, que se extendió durante siete semanas y generó un expediente de más de 800 páginas, concluyó con una sentencia que él ha recurrido ante el Tribunal de Apelaciones.

La resolución definitiva no se espera antes de 2027. La Fiscalía, que inicialmente solicitó una pena de siete años y siete meses, considera que la condena debería ser más severa y también ha recurrido.

A pesar de la condena, Marius Borg no ha estado en prisión por esos delitos -la sentencia no es firme-, sino por el riesgo de quebrantar órdenes de alejamiento o cometer nuevos actos de violencia contra sus exparejas.

Su entrada en prisión preventiva se produjo en febrero, después de ser detenido por cuarta vez y tras haber incumplido repetidamente las órdenes de alejamiento dictadas para proteger a la llamada "mujer de Frogner", su novia en agosto de 2024.

Mientras tanto, la situación de la Familia Real de Noruega atraviesa un momento excepcional. La princesa Mette‑Marit se encuentra en un semestre decisivo de rehabilitación tras su trasplante de pulmón.

Por su parte, la princesa Ingrid Alexandra (22) ha regresado a Oslo después de un año universitario en Australia y el príncipe Sverre Magnus permanece en un segundo plano.

Sea como fuere, la posible liberación condicionada de Høiby marcaría un nuevo capítulo en un proceso judicial que ha puesto a prueba tanto a la justicia noruega como a la Casa Real.

Si la Fiscalía decide no solicitar una nueva prórroga de la prisión preventiva, el hijo de la princesa podría quedar en libertad hoy mismo.