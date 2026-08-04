Tumbet de verduras, sobrasada y flaó: el menú que los reyes Felipe VI y Letizia han ofrecido en la recepción en Marivent

Más de 600 invitados han asistido este martes, 4 de agosto, al filo de las nueve de la noche, en el Palacio de Marivent, a la tradicional recepción que los Reyes de España ofrecen cada verano a representantes de la sociedad balear.

Ha sido la primera imagen en conjunto de los miembros de la Familia Real durante su estancia en Mallorca este verano de 2026.

Más allá de otras consideraciones, la recepción real en Marivent, uno de los actos más emblemáticos del verano mallorquín, ha vuelto a convertir los jardines de la residencia veraniega de los Reyes en un escaparate de la gastronomía balear.

Este año, el menú ofrecido por los Reyes, Felipe VI (58 años) y Letizia (53), a sus cerca de invitados, ha destacado por una selección de elaboraciones que reivindican el producto local y la cocina tradicional de las islas, reinterpretada por tres chefs mallorquines de referencia.

Felipe VI, Letizia, Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita. Gtres

En esta edición, la parte gastronómica ha corrido a cargo de Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, tres cocineros que comparten origen mallorquín y una defensa firme de las materias primas de su tierra, como avanza ¡HOLA!

Coll dirige el restaurante Miceli en Selva y Arrels by Marga Coll en el hotel Gran Meliá de Mar; De Castro, presidenta de Eurotoques, cuenta con un restaurante homónimo distinguido con una estrella Michelin.

Por su parte, Taura es el creador de DINS Santi Taura, uno de los espacios culinarios más reconocidos de Palma.

Los tres ya han participado en ediciones anteriores de la recepción y vuelven a asumir el reto de elaborar un menú-cóctel con quince pases salados y tres dulces, diseñado para degustarse en formato miniatura mientras los invitados recorren los jardines de Marivent.

El menú de este año es una declaración de intenciones: poner en valor la riqueza gastronómica de las cinco islas baleares, con especial protagonismo para Mallorca.

Entre los ingredientes seleccionados destacan productos autóctonos como la sobrasada, el camaiot, el porc negre, los salmonetes mallorquines, la ternera de la isla, el queso de Mahón o la vaca roja menorquina.

La propuesta incluye elaboraciones tradicionales reinterpretadas con técnicas actuales.

Los Reyes junto a la heredera al trono. Gtres

Entre ellas, el tumbet de verduras, el tomate con raya seca de Formentera, la ternera mallorquina con alcaparras, el trampó con sardinas ahumadas e hinojo marino, el calamar relleno de carne de porc negre o la tortilla de sobrasada, uno de los bocados más representativos de la cocina mallorquina.

Los postres mantienen la misma línea de identidad balear.

El menú concluye con tres elaboraciones dulces: almendras y romero, un merengue de cacahuete y chocolate, y el tradicional flaó ibicenco, una tarta de base crujiente y relleno de queso fresco de oveja o cabra mezclado con huevos, azúcar, hierbabuena y anís.

Este último postre, típico de Ibiza, aporta un cierre aromático y fresco que resume la esencia mediterránea del menú.

El maridaje también está cuidadosamente seleccionado para acompañar la variedad de sabores del cóctel. La propuesta incluye vinos de diferentes puntos del archipiélago, con la única excepción de un espumoso catalán.

Entre las referencias elegidas figuran Pedra de Binissalem Blanc Eco 2025 (DO Binissalem), Flaires de Mortitx Rosat 2025 (VT Mallorca), Sa Caterina Negre 2024 (VT Isla de Menorca) y los cavas Codorníu Ars Collecta Grand Rosé y Codorníu Ars Collecta Blanc de Blancs.

La selección busca resaltar la diversidad enológica de Baleares y ofrecer un acompañamiento equilibrado para los distintos pases del menú.