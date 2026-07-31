El viaje secreto de Harry y Meghan con sus hijos a una remota isla escocesa de más de 100 millones de euros

El príncipe Harry (41 años) y Meghan Markle (44) han vuelto a demostrar que son los reyes de los movimientos sigilosos. Mientras que el menor de los hijos del rey Carlos III (77) aún no ha llevado a sus dos pequeños a Balmoral -la emblemática residencia veraniega de la familia real en Aberdeenshire a la que él mismo ha calificado en más de una ocasión como "simplemente un paraíso"-, la pareja ha preferido optar por otro rincón escocés mucho más apartado y protegido de las miradas curiosas.

Según ha revelado el periodista británico Richard Eden, los duques de Sussex y sus dos hijos, Archie (7) y Lilibet (5), han disfrutado a principios de este mes de un viaje secreto a Tanera Mor, una remota e idílica isla privada propiedad del magnate de los fondos de inversión Ian Wace (63).

Tanera Mor, la mayor de las Islas Summer, no es un destino cualquiera. Además de haber servido de inspiración para la célebre película de culto The Wicker Man (1973), la isla fue adquirida en 2017 por Wace -cofundador del gigante financiero Marshall Wace- por algo más de 1,7 millones de libras esterlinas (alrededor de dos millones de euros).

En aquel momento, el enclave apenas contaba con cinco habitantes y un puñado de edificaciones en ruinas. Sin embargo, tras una colosal inversión de más de 100 millones de libras, el multimillonario la ha transformado por completo: ha plantado unos 100.000 árboles, restaurado una docena de inmuebles, construido varios kilómetros de carreteras e impulsado proyectos sostenibles como la apicultura.

Pero el principal atractivo para el duque de Sussex va más allá del lujo. Wace fundó la Taigh Mor Foundation, una organización benéfica destinada al bienestar de veteranos de las fuerzas armadas y servicios de emergencia -una causa muy cercana al corazón de Harry por sus Juegos Invictus-, cuyos beneficiarios acuden a la isla para colaborar en tareas de restauración, pesca y labranza.

Lazos del pasado

La relación entre los Sussex y el magnate viene de lejos. Ian Wace y su exmujer, la exmodelo Saffron Aldridge (57), siempre han formado parte del círculo cercano a los hermanos reales.

De hecho, la propia Meghan entabló una estrecha amistad con Saffron cuando se mudó al Reino Unido, unidas por su franqueza y su pasión común por la moda; ambas parejas llegaron a dejarse ver juntas en eventos benéficos en el Royal Albert Hall en 2019.

Este periplo escocés forma parte de un itinerario con una gran carga emocional para el príncipe Harry. La familia habría viajado a Escocia tras pasar unos días en Althorp (Northamptonshire), la finca ancestral del conde Spencer, donde los Sussex rinden homenaje y depositan flores en la tumba de la difunta princesa Diana.

Además, durante su estancia en suelo británico, la pareja también tuvo tiempo para reunirse a tomar el té con el rey Carlos III y la reina Camila en su residencia de Highgrove (Gloucestershire).

Por el momento, tanto los portavoces oficiales de los duques de Sussex como los representantes de Ian Wace se han acogido al hermetismo habitual y han declinado hacer comentarios sobre esta discreta escapada estival.