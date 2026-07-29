Haakon y Mette-Marit buscan inquilinos para Skaugum mientras los Reyes disfrutan de unas vacaciones en el barco real

El príncipe heredero Haakon de Noruega (53 años) y la princesa Mette-Marit (52) han puesto en alquiler dos viviendas situadas dentro de la finca de Skaugum, la residencia oficial donde viven a las afueras de Oslo.

Las propiedades que han sacado al mercado inmobiliario forman parte del conjunto de edificación secundario del terreno, que cuenta con un total de 12 apartamentos.

Los dos apartamentos que se rentan estarán disponibles a partir del 1 de septiembre, según ha informado la cadena noruega TV 2 este martes, 28 de julio. Y los contratos de arrendamiento tendrán una duración inicial hasta finales de agosto de 2029.

Haakon y Mette-Marit. Geety Images

Fue en 2002 cuando el rey Harald (89) regaló la propiedad a su hijo, quien desde entonces la gestiona con una empresa unipersonal. Ambas viviendas han sido reacondicionadas para el uso residencial privado, lo que ofrece a los futuros inquilinos la inusual experiencia de compartir vecindario con la pareja heredera a la Corona.

Recordar también que en los confines de la finca reside actualmente Marius Borg (29) en régimen de arresto domiciliario y con tobillera telemática hasta que obtenga una condena firme por violación y agresión.

Una de las casas que se acaba de poner en alquiler, de hecho, se encuentra en las inmediaciones de la llamada Casa Roja, que es donde vive el hijo convicto de Mette-Marit.

La vivienda unifamiliar independiente cuenta con aproximadamente 287 metros cuadrados de superficie habitable distribuidos en dos plantas, un amplio terreno y un trastero independiente. El alquiler mensual es de 34 000 coronas noruegas (aproximadamente 3087 euros).

El segundo inmueble es un apartamento más pequeño, de tan solo 42 metros cuadrados, que se encuentra muy cerca del palacio. Según el anuncio, el alquiler mensual es de 11.500 coronas noruegas (aproximadamente 1.043 euros).

Apartamentos dentro d ela finca de Skaugum. Geety Images

Verano inusual

Mientras los príncipes herederos pasan el verano en Skaugum reorganizando sus propiedades y manteniendo una especie de aislamiento por el reciente trasplante de pulmones de Mette-Marit, el resto de los miembros reales está de vacaciones.

Los reyes, Harald y Sonia, disfrutan de sus vacaciones de verano a bordo del yate real Norge. Los acompañan la princesa Ingrid Alexandra (22), el príncipe Sverre Magnus (20), Marta Luisa (54), Durek Verrett (51) y las hijas de Marta: Emma Tallulah (17), Leah Isadora (21) y Maud Angélica Behn (23).

Todos juntos visitaron Art Silo, uno de los centros artísticos y culturales más modernos del norte de Europa. Después de la excursión se fueron a comer todos juntos.

Harald y Sonia de Noruega. Geety Images

Se desconoce la próxima parada que hará la embarcación real en la costa noruega. La única información disponible es que tanto Harald como su Haakon no tienen compromisos oficiales en su agenda hasta el próximo 7 de agosto, así que de momento pueden disfrutar de sus planes privados.

Casi con total seguridad, los príncipes herederos no se moverán de Skaugum por la salud de Mette-Marit. También quieren estar cerca de Marius y recuperar el tiempo perdido mientras ha estado en prisión preventiva.