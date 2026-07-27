Juan Carlos I regresa a Mallorca ocho años después: una cita privada y el reencuentro con el Palacio de Marivent

Juan Carlos I (88 años) ha vuelto a pisar Mallorca ocho años después de su última visita. En un viaje de carácter estrictamente privado y alejado de cualquier acto institucional, el rey emérito regresó a la isla balear para cumplir con un compromiso muy especial: acompañar a uno de sus grandes amigos, el empresario Miguel Arias, en la celebración de su 80º cumpleaños.

Un desplazamiento que, además de responder a una cita personal, ha supuesto un emotivo reencuentro con uno de los escenarios más significativos de su vida.

La visita también ha tenido un marcado componente familiar, ya que, según revela la revista ¡HOLA!, el padre de Felipe VI (58) aprovechó su estancia para reencontrarse con su familia en el Palacio de Marivent, un lugar cargado de simbolismo para él tras casi una década sin regresar a la isla.

Procedente de Ginebra, donde reside habitualmente, el padre de Felipe VI aterrizó en Palma para participar en una reunión íntima organizada con motivo del aniversario de Arias. La celebración tuvo lugar durante la noche del domingo en el restaurante Flanigan, ubicado en Puerto Portals y propiedad del homenajeado.

Juan Carlos I en un acto público. Gtres

El establecimiento, convertido desde hace décadas en uno de los puntos de encuentro más frecuentados por el rey emérito durante sus veranos en Mallorca, acogió a un reducido grupo de familiares y amigos que quisieron acompañar al empresario en una fecha tan señalada.

La presencia de Juan Carlos I en la isla no pasó desapercibida, especialmente porque se trataba de su primer regreso desde la Semana Santa de 2018. Aquella fue la última ocasión en la que el entonces rey emérito participó en un acto público en Mallorca, cuando asistió junto a la Familia Real a la tradicional misa de Pascua celebrada en la catedral de Palma.

Desde entonces, y tras su marcha a Emiratos Árabes Unidos en 2020, no había vuelto a visitar la isla que durante décadas fue el epicentro de los veranos de la Corona española.

La llegada del Juan Carlos a la isla el pasado domingo, 26 de julio, por la mañana ha coincidido con la salida de su hijo. Felipe VI llegaba a Palma de Mallorca el pasado jueves, 23 de julio, y salía el domingo con motivo de los incendios en la capital.

Su visita a Marivent

Pero este viaje ha ido más allá de la celebración de un cumpleaños. Según informa la revista ¡HOLA!, Juan Carlos I aprovechó su breve estancia para regresar al Palacio de Marivent, residencia estival de la Familia Real y uno de los lugares más ligados a su historia personal.

La Familia Real al completo, en Marivent. Gtres

Una visita de carácter privado que le permitió reencontrarse con un espacio repleto de recuerdos tras años de ausencia.

Marivent fue durante más de cuatro décadas el escenario de innumerables momentos familiares protagonizados por el entonces monarca, la reina Sofía (87) y sus hijos.

Desde allí se proyectaba cada verano la imagen más cercana de la institución, con posados familiares, jornadas de navegación y encuentros que convirtieron Mallorca en un enclave inseparable de la agenda de la Casa Real.

El regreso al palacio, aunque breve, tiene un fuerte componente simbólico. Supone volver al lugar donde Juan Carlos I pasó algunos de los momentos más relevantes de su vida institucional y privada, en una etapa que hoy forma parte del pasado.

Sin agenda oficial ni actos públicos, el rey emérito ha protagonizado una visita discreta, motivada por la amistad y marcada por la nostalgia, cerrando así un paréntesis de ocho años sin regresar a una isla que fue, durante décadas, su segundo hogar.