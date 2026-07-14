Mohamed VI ya se encuentra en Tetuán para disfrutar de sus vacaciones estivales: sus hijos se unirán a él después de Capri

El rey Mohamed VI (62 años) ya está en el norte de Marruecos disfrutando de unos días de vacaciones. El monarca llegó a Tetuán la pasada semana, como ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia.

Mientras su hijo el príncipe heredero Moulay Hassan (23) y su hermana Lalla Khadija (19) se encuentran en Capri junto a su madre, Lalla Salma (48), el soberano alauita ha vuelto a elegir esta zona de su país para tomarse unos días de descanso.

En Tetuán y Rincón llevaban semanas de intensa actividad para organizar todos los preparativos ante la llegada de Mohamed. Desde hace varios días, numerosos equipos han trabajado en diferentes puntos estratégicos de ambas localidades llevando a cabo labores de limpieza, embellecimiento urbano, mantenimiento de infraestructuras y mejora de espacios públicos, como ha estado informando El Faro de Ceuta.

El Rey de Marruecos con su hijo, el príncipe heredero Moulay Hassan. Geety Images

Además de las tareas de acondicionamiento, las autoridades habían reforzado los dispositivos de seguridad y coordinación con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la estancia del Rey.

Todo apuntaba a una próxima visita del monarca a la ciudad, pero nadie conocía las fechas exactas ni había confirmación oficial de nada.

La residencia real de Rincón, a 13 kilómetros del palacio real de Tetuán, es el cuartel general de verano del Rey marroquí. Es una espectacular propiedad a pie de playa dotada de fuertes medidas de seguridad, muelles privados y helipuerto. Cuando el monarca está allí, la bahía se llena de un estricto despliegue de la Marina Real y la Gendarmería.

El Palacio Real de Tetuán, ubicado en la propia ciudad, lo utiliza principalmente para actos oficiales, recepciones diplomáticas y festividades religiosas o políticas que suelen coincidir con el verano. Es una obra Patrimonio de la Humanidad de la Unesco a las puertas de la medina. El edificio de estilo hispano-morisco sirvió de morada al Sultán que estaba bajo protectorado español.

No es la primera vez que el monarca elige esta zona del país para instalarse temporalmente durante la época estival. En los últimos años, el rey ha mostrado una clara preferencia por ciudades y enclaves costeros del norte marroquí, una tradición que se ha consolidado especialmente durante las celebraciones del Eid al-Adha, también conocido como la Pascua del Sacrificio.

Navegación y motos de agua

Mohamed VI es un apasionado del mar. Es habitual verlo a bordo de su lujoso velero, el Badis 1, o de su yate, fondeado en las aguas de M'diq. También suele salir a navegar en moto de agua por la costa, escoltado a distancia por el servicio de seguridad.

Otra de las estampas más famosas del verano en Tetuán y M'diq es ver al propio Rey conduciendo coches deportivos o descapotables llamativos. Suele vestir ropa muy informal, de estilo moderno o pop, alejada por completo del protocolo. No es raro que se detenga a saludar a los ciudadanos o turistas que lo reconocen en los semáforos o paseos marítimos.

Celebraciones de la Fiesta del Trono en el palacio Real de Tetuán. Geety Images

Le gusta salir a cenar por complejos turísticos de lujo de la Costa Tamuda o por restaurantes selectos de la zona de Tánger y Tetuán.

Las vacaciones no son totales porque durante estas semanas Mohamed VI no abandona del todo sus compromisos reales. Las recepciones oficiales con mandatarios y embajadores extranjeros son habituales en estas fechas.

Vacaciones divididas

Tras el divorcio de Mohamed VI y la princesa Lalla Salma, Moulay Hassan y Lalla Khadija dividen su tiempo de descanso veraniego entre sus dos progenitores. Primero el príncipe heredero y la princesa viajan al extranjero con su madre para después pasar tiempo con su padre.

Este año han elegido Capri como lugar de vacaciones. En la isla mediterránea se les ha podido ver disfrutando de un minicrucero por la costa de Amalfi o de paseo por sus concurridas calles.

La exesposa de Mohammed VI y sus hijos se están alojando en el Grand Hotel Quisisana, un complejo de lujo de 5 estrellas y uno de los más exclusivos de la zona.

ولي العهد وللا سلمى وللا خديجة يصلون جزيرة كابري الايطالية لقضاء عطلة خاصة pic.twitter.com/pm5IDqLnR6 — Tanja7 (@Tanja7com) July 2, 2026

En unos días regresarán a Marruecos y Moulay y su hermana viajarán junto a su padre. El verano coincide con fechas patrióticas clave en Marruecos, de manera muy especial la Fiesta del Trono -30 de julio-, que marca el aniversario de la ascensión al trono del rey Mohammed VI en 1999.

Ese día la Familia Real se reúne para protagonizar los actos públicos y escenificar la unidad, la estabilidad y la línea de sucesión de la dinastía alauí. Mohamed VI ofrece un discurso a la nación flanqueado siempre por su hijo, y por su hermano, el príncipe Moulay Rachid.

Las hermanas del Rey, las princesas Lalla Meryem, Lalla Asma y Lalla Hasna también acuden a los palacios del norte durante estos días de celebración. Aunque el protocolo oficial marroquí las mantiene en un plano secundario durante los ritos estrictamente religiosos o militares, suelen presidir cenas oficiales paralelas, recepciones de mujeres de la diplomacia o banquetes ofrecidos en el Club de Oficiales en honor a la festividad.

Quien ya no forma parte en absoluto de estas reuniones es la exesposa del monarca, la princesa Lalla Salma, apartada de la agenda pública de la corte desde el divorcio.