Marius Borg será puesto en libertad y cumplirá su condena en el Palacio de Skaugum con una tobillera electrónica

Este lunes, 13 de julio, era un día importante para Marius Borg (29 años). El Tribunal de Oslo había fijado esta fecha en el calendario para revisar la situación del hijo de Mette-Marit (52), en prisión preventiva desde el pasado mes de febrero.

La sesión comenzó a las 10:45 horas y el fallo se ha dictado a las 12:45. El juez ha concedido la libertad al joven, pero bajo arresto domiciliario y con una tobillera telemática, como ha informado la televisión pública NRK.

Abandonará la prisión de Ila, a 12 kilómetros de Oslo, para alojarse en el Palacio de Skaugum, la residencia oficial de Haakon de Noruega (52) y su esposa, hasta que se termine resolver su proceso judicial.

Marius Borg con Haakon de Noruega. Geety Images

Borg ha sido condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y una agresión a una de sus exparejas, pero sus abogados han apelado la sentencia.

La Fiscalía ha apelado ahora también la decisión del tribunal de ponerle en libertad y solicita que se aplique la pena suspensiva, lo que significa que consideran que Høiby debería permanecer en prisión hasta que el Tribunal de Apelación haya examinado el recurso. Creen que existe el riesgo de que Høiby cometa nuevos delitos.

Por su parte, los abogados defensores creen que el riesgo de reincidencia se ha reducido.

El propio Marius ha explicado este lunes en la vista oral que "las cosas van mejor ahora que antes, pero seguir en prisión sigue siendo una carga".

Al ser preguntado sobre cómo le ha ido durante el último mes, ha dicho: "Es una lástima, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta la situación familiar".

"Mi hermana ha regresado a casa después de estudiar en Australia, mi hermano está en casa, mi padrastro... Toda la familia está ahí para mamá. No poder participar en su rehabilitación es increíblemente difícil. Estar afuera es absolutamente terrible", ha explicado el joven ante el tribunal.

Prisión preventiva

Fue el pasado 2 de febrero, un día antes de que comenzara la vista oral de su juicio, cuando Borg entró en prisión provisional por saltarse una orden de alejamiento contra una de sus víctimas.

Desde entonces, el joven ha pedido de manera reiterada ser excarcelado argumentando que no sabe el tiempo que le queda junto a su madre, que se sometió a mediados de junio a un trasplante pulmonar.

Cárcel de Ila, a 12 kilómetros de Oslo. Web de la prisión

En una de las vistas orales explicó también que había cambiado y que hacía meses que no tomaba ningún tipo de sustancias.

Ninguna de las explicaciones logró convencer al tribunal. Marius cumplió los primeros meses de su preventiva en la cárcel de Oslo, pero hace unas semanas fue trasladado de prisión.

Ahora se encuentra en el centro penitenciario de Ila, antiguo campo de concentración, donde se encuentran los presos más peligrosos del país.

La Casa Real no ha ofrecido ninguna declaración pública al respecto de momento, pero tampoco se espera que lo haga porque están intentando mantenerse lo más alejados posible del caso de cara a la opinión pública.

Han sido varias las visitas que Mette-Marit y Haakon han hecho a la prisión, aunque ninguna desde que se encuentra en su nuevo destino. Tiene lógica pues su traslado ha coincidido con la operación de pulmón de la princesa heredera que ya tiene órganos nuevos.