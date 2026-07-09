Marius Borg, a unos días de saber si continuará en la cárcel: la justicia revisará su situación y decidirá su futuro inmediato

Marius Borg (29 años) fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y agresiones a una de sus exparejas el pasado 15 de junio por el Tribunal de Oslo. Sin embargo, el hijo de la princesa Mette-Marit (52) continúa en prisión preventiva, una situación que parece podría cambiar el próximo lunes, 13 de julio.

Será ese día cuando se revisará su situación y se decidirá si se prolonga su estancia en prisión o, por el contrario, se le deja en libertad hasta que se ordene de nuevo su ingreso para cumplir su condena.

Tanto él como sus abogados defienden que después de la resolución de su juicio no tiene sentido que continúe entre rejas y piden su liberación para que pueda estar con su madre , que acaba de someterse a un trasplante de pulmón.

Marius Borg y Mette-Marit. Geety Images

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Noruega, una persona que ya ha sido condenada puede permanecer en prisión preventiva un máximo de 4 semanas tras la lectura de la sentencia. Plazo, que en el caso de Marius, se cumple precisamente el 13 de julio.

Este límite de un mes se aplica para que la Fiscalía o la defensa tengan tiempo de tramitar la apelación. Sin embargo, si se presenta un recurso formal y el caso pasa a un tribunal de apelación, el juez puede decidir prolongar esta medida cautelar.

Durante todo este proceso en el que la sentencia no es firme, la persona sigue bajo el régimen de prisión preventiva, aunque ese tiempo se restará del total de la condena una vez que sea firme.

El hijo de la princesa heredera apeló la sentencia, por lo que mientras no haya una resolución final puede seguir entre rejas. Borg cree en su inocencia y está dispuesto a luchar hasta el final. Sus abogados presentaron toda la documentación necesaria y ahora están esperando a que el recurso de apelación sea remitido al juzgado correspondiente.

Nueva prisión

Mientras todo esto ocurre, Marius Borg ha sido trasladado de prisión, ya que en la que se encontraba ha sido derruida por completo para levantar una nueva y más moderna.

El joven se encuentra actualmente en la prisión de Ila, a 12 kilómetros de Oslo. Se trata de un antiguo campo de concentración nazi donde están los presos más peligrosos de Noruega.

Aunque la descripción del centro suene fuerte, la realidad es que el penal parece más un campus de estudios universitarios que una cárcel propiamente dicha. La prisión tiene como principio que la vida de sus internos sea lo más parecida a la del exterior y por eso tienen todo tipo de instalaciones y programas para desarrollarse y alcanzar una pronta reinserción.

Desde que Borg fue trasladado a Ila, hace casi un mes, se desconoce cómo ha sido su adaptación a su nuevo 'hogar'. Tampoco se sabe si algún familiar ha ido a visitarle. No ha trascendido nada de manera pública.

La princesa heredera junto a su hijo, que se encuentra en prisión preventiva. Geety Images

Está claro que su madre Mette-Marit no, porque desde su intervención hasta ahora ha estado ingresada en el hospital y tan solo pudo salir por unas horas para disfrutar de uno de los partidos de fútbol de la Selección noruega en el Mundial desde su residencia oficial. Fue un respiro en medio de su recuperación, como indicaron desde Casa Real.

Ahora, la princesa heredera está de vuelta al hospital para continuar su recuperación que se prevé lenta, como ocurre en la mayoría de este tipo de pacientes.

Tampoco hay constancia de que Haakon de Noruega haya atravesado las puertas de Ila para visitar a Borg. Él suele acompañar a su esposa en las visitas a prisión y, con su mujer convaleciente, parece que ese encuentro no se ha producido.

De la misma manera, no hay imágenes de Morten Borg, padre de Marius, entrando en la cárcel. No las hubo cuando estaba en el penal de Oslo y no las hay ahora.

Excarcelación

Puede que la próxima vez que Marius Borg vea a su familia sea en el Palacio de Skaugum, a donde se podría trasladar si el juez le otorga finalmente la libertad la semana que viene.

Borg junto a una de sus exparejas que le denunció. Geety Images

Eso sí, no se podrá acercar a sus víctimas a las que tiene que indemnizar con 640.000 coronas suecas (cerca de 58.000 euros). Es importante recordar que el hijo de Mette-Marit continúa en prisión preventiva por el alto riesgo de reincidencia.

Sus abogados han pedido reiteradamente su excarcelación, pero hasta ahora se le ha denegado. Borg se ha saltado en varias ocasiones la orden de alejamiento y el juez no tiene certeza de que no vuelva a hacerlo.

Él asegura que ha cambiado, que ya no toma sustancias y que lo único que quiere es estar con su madre porque no sabe el tiempo que le queda con ella.