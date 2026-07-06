Tensión en Windsor: Harry se queda sin alojamiento en Buckingham por no cumplir los plazos en su viaje a Londres

La visita del príncipe Harry (41 años) al Reino Unido vuelve a estar marcada por la controversia.

El duque de Sussex aterrizará este lunes, 6 de julio, en Londres sin la compañía de Meghan Markle (44) ni de sus dos hijos, Archie (7) y Lilibet (5), en un viaje que, antes incluso de comenzar, ya ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Palacio de Buckingham.

En esta ocasión, el motivo de la disputa gira en torno al alojamiento que ocupará durante su estancia. Lo que en un primer momento parecía un gesto de acercamiento por parte de Carlos III (77) ha terminado convirtiéndose en un nuevo intercambio de versiones entre ambas partes, reflejo de la delicada relación que padre e hijo mantienen desde hace años.

Todo comenzó cuando un portavoz del príncipe Harry aseguró públicamente que el Rey le había ofrecido hospedarse en una residencia real, concretamente en el Palacio de Buckingham. Según esa versión, el Duque había aceptado personalmente la invitación tras mantener una conversación directa con su padre.

El príncipe Harry y Carlos III, en una imagen de archivo. Gtres

Sin embargo, apenas unas horas después, esa información fue desmentida desde el entorno de Buckingham.

Fuentes cercanas a la Casa Real británica sostienen que Harry nunca confirmó oficialmente la oferta dentro del plazo establecido y que, por ese motivo, resultó imposible poner en marcha el dispositivo habitual necesario para recibir a un miembro de la Familia Real en una residencia oficial.

La respuesta del equipo del duque de Sussex no se hizo esperar. A través de un nuevo comunicado, su portavoz expresó la "decepción" de Harry y acusó al Palacio de haber retirado la oferta "en el último momento", una decisión que, según afirman, resulta difícil de entender.

El entorno del Príncipe explica que el retraso en la confirmación estuvo motivado por la situación de inseguridad que rodea cada una de sus visitas al Reino Unido.

Después de que RAVEC, el organismo encargado de determinar el nivel de protección de los miembros de la Familia Real, rechazara conceder protección policial a Harry y y a su familia, el duque habría dedicado los últimos días a organizar un dispositivo de seguridad privado antes de confirmar definitivamente su viaje.

Una vez resueltas esas cuestiones, siempre según la versión de Sussex, Harry comunicó formalmente que aceptaba la invitación del Rey para alojarse en una residencia oficial. Por ello, consideran injustificado que la oferta fuera retirada alegando problemas de organización.

El príncipe Harry en un acto público. Gtres

Además, el portavoz de Harry cuestionó otro de los argumentos utilizados por Buckingham. Según explicó, el Palacio justificó el cambio de planes por la reciente sentencia conocida en el caso de Associated Newspapers Limited.

Sin embargo, desde el equipo de Harry recuerdan que la Casa Real conocía el contenido de esa resolución judicial desde varios días antes, por lo que consideran que ese motivo no explica la decisión adoptada.

La versión que manejan en Buckingham es muy distinta. Según publica el Daily Mail, el Palacio hizo todos los esfuerzos posibles para facilitar el alojamiento del duque, pero necesitaba recibir una respuesta formal antes de la fecha límite fijada a finales de la semana pasada para poder organizar el personal, la seguridad y el funcionamiento habitual de la residencia.

Desde Buckingham insisten en que la oferta no ha desaparecido definitivamente y que Harry, Meghan y sus hijos podrán alojarse en una residencia real durante futuras visitas, siempre que exista el tiempo suficiente para preparar adecuadamente su estancia.

Este nuevo episodio llega apenas unos días después de otro capítulo especialmente delicado para el príncipe Harry.

La negativa de las autoridades británicas a modificar su dispositivo de seguridad ha reabierto un conflicto que el duque mantiene desde hace años y que, según varios medios británicos, le habría afectado profundamente, hasta el punto de acabar "entre lágrimas" durante las negociaciones.

A pesar del nuevo desencuentro, todo apunta a que Carlos III y su hijo aprovecharán este viaje para verse en privado. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, cualquier encuentro entre ambos se desarrollará con la máxima discreción y, previsiblemente, sin imágenes oficiales.