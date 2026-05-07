Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, desde la cárcel: "Estoy aislado y prácticamente sin contacto social. Es terrible"

Marius Borg (29 años) ha abandonado por unas horas la prisión donde se encuentra cumpliendo condena preventiva para comparecer ante el Tribunal del Distrito de Oslo.

Lo ha hecho, en una sala abarrotada de periodistas, dentro del proceso judicial que le atribuye 40 delitos -cuatro de ellos muy graves al tratarse de abusos sexuales- y del que en apenas unas semanas se conocerá el veredicto final.

Tras su declaración ante el juez, el hijo de la princesa Mette-Marit (52) ha regresado a la cárcel desde donde ha escrito una carta a uno de los medios de comunicación noruegos más importantes. Un escrito, de su puño y letra, en el que ha denunciado el trato, según él injusto, que está recibiendo.

Marius Borg durante su juicio. Gtres

En el texto publicado en Nettavisen, Marius ha explicado que el motivo de su visita al tribunal no ha sido otra sino explicar cómo es estar bajo custodia dentro de la cárcel.

"Estoy aislado y prácticamente sin contacto social con otras personas. Esto se debe a que la fiscalía y el juez temen que mi ex reciba un mensaje de texto o una llamada mía. Es tan absurdo e irracional que no encuentro palabras para expresar mi frustración", dice el joven.

"Estoy detenido por riesgo de reincidencia tras violar la orden de alejamiento que tengo contra mi ex. La razón por la que no deberían permitirme estar detenido con una tobillera electrónica es que temen que me ponga en contacto con ella por teléfono o internet", continúa en su escrito Borg.

Desde hace un par de meses, los abogados del hijo de Mette-Marit, están luchando para que Marius salga de la cárcel con arresto domiciliario y una pulsera telemática. La medida ha sido desestimada por la Fiscalía.

En la comparecencia de este pasado miércoles, 6 de mayo, el joven ha explicado que quiere pasar tiempo con un familiar que está gravemente enfermo. Su madre, la princesa heredera de Noruega, padece una fibrosis pulmonar que se ha agravado en los últimos años, y por la que ha obtenido el certificado de discapacidad.

Marius Borg está acusado de 40 delitos. Gtres

Por último, ha denunciado que toda la exposición mediática que ha supuesto su caso ha afectado a su salud mental: "Esto me resulta difícil y me supone una gran tensión mental. Tener que hablar así de asuntos que para la mayoría serían muy privados es terrible".

"Pasé por todo esto sin que se escuchara mi opinión sobre ningún punto. Me parece obvio que el juez ya había tomado una decisión antes de que yo pudiera decir lo que quería decir".

"A diferencia del resto de la población, me doy cuenta de que no tengo una protección legal que cumpla con los estándares noruegos", concluye el hijastro de Haakong de Noruega (52).

La Fiscalía ha pedido 7 años y siete meses de prisión para Marius Borg Høiby. Hasta que se conozca la última palabra del tribunal, el joven permanecerá en prisión preventiva.