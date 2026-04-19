El rey Juan Carlos I bromea en Sanxenxo sobre su estado de salud: "Estoy divinamente"

Este sábado, 18 de abril, el Emérito ha salido a navegar por primera vez desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, acompañado de su hija la infanta Elena (62).

Después de una intensa primera jornada de regatas en la localidad pontevedresa, donde el rey Juan Carlos I (88 años) ha vuelto a disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela.

Tras su intensa actividad en el mar, su agenda de actividades ha continuado en tierra firme. Llegada la noche, el padre del rey Felipe VI (58) se ha acercado al Real Club Náutico, convertido, una vez más, en el centro neurálgico de sus planes sociales del fin de semana.

Allí se ha mostrado de lo más relajado. Animado y caminando con ayuda de su bastón, a su llegada al club ha respondido a los medios que aguardaban en la entrada. Está encantado de la vida, como siempre que pisa tierras gallegas: "Divinamente, ya lo veis".

Tan breve respuesta ha sido suficiente para dejar claro que su estado de salud es excelente. Más aún lo es su estado de ánimo. Se siente pletórico. Y de ello dan fe las instantáneas de su reciente cena, rodeado de amigos, y con la mejor de sus sonrisas.

El rey Juan Carlos I, en Sanxenxo, este sábado, 18 de abril. GTRES

Rodeado de amigos en Sanxenxo

En un fin de semana marcado por el Trofeo de 6 Metros y las salidas en la ría en compañía de su tripulación y amigos, el que fuera Jefe de Estado no ha estado solo.

Junto a él ha aparecido su hija, la infanta Elena, que se ha convertido en una presencia habitual a su lado siempre que el calendario y el clima permiten una nueva cita con las regatas en las Rías Baixas.

Ambos han entrado en el Club Náutico de Sanxenxo para disfrutar de una cena entre amigos, en un ambiente familiar. La complicidad padre e hija, ya vista en otras escapadas a Galicia, se ha dejado notar de nuevo a las puertas del club.

El rey Juan Carlos, en Sanxenxo, este sábado, 18 de abril. GTRES

Sus palabras sobre su nieta, la princesa Leonor

Tras varias horas en el interior del recinto, el rey emérito y la infanta han abandonado el Náutico entrada la noche, arropados por el equipo del club y por los amigos con los que han compartido mesa.

Este fin de semana, Juan Carlos I ha concedido una entrevista al diario francés Le Figaro. En él asegura que su nieta, la Princesa de Asturias, bien podría tener un papel más destacado en la vida pública: "Leonor debería tener más protagonismo".

Asimismo, ha criticado el Gobierno de Pedro Sánchez (54): "Con el Gobierno actual, las cosas no deben ser fáciles para mi hijo".

El rey Juan Carlos y su hija, la infanta Elena, en las regatas de Sanxenxo. GTRES

Y ha lamentado que el Rey no tenga la presencia institucional que él sí tuvo durante los 38 años y 7 meses que duró su reinado: "Durante casi 40 años, todas las semanas tenía una reunión con el presidente del Gobierno. Ahora estos encuentros son menos frecuentes. En mi época, el ministro de Exteriores también debía acompañar siempre al Rey en sus viajes al extranjero".

El que fuera Jefe de Estado desde su proclamación, el 22 de noviembre de 1975, hasta el 18 de junio de 2014, cuando firmó la ley de abdicación, también se ha quejado de que, a día de hoy, debe "medir cada palabra" que pronuncia.

Lo cierto es que el emérito, que el pasado diciembre lanzó en España su libro de memorias, Reconciliación, -tras ponerlo primero a la venta en Francia-, se ha expresado con total libertad, tanto en su biografía como en sus recientes apariciones públicas.