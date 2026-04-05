Juan Carlos I acude a la corrida de la Maestranza de Sevilla y apunta que tiene intención de volver a España "cuando pueda"

Juan Carlos I regresa a España y apunta cuándo será su vuelta definitiva tras su visita a Sevilla Europa Press

Este domingo, 5 de abril, Juan Carlos I (88 años) ha vuelto a España. Su regreso ha sido de lo más comentado y no solo porque se trate de una visita no oficial, sino porque lo ha hecho a Sevilla para vivir en primera persona la corrida de toros del Domingo de Resurrección en la capital hispalense.

Esta visita ha llamado mucho la atención porque hace cinco años que el emérito no visita una plaza de toros, y no podía ser de otra manera que en la Plaza de Toros de la Maestranza, con un cartel a la altura de las circunstancias: Morante de la Puebla (46),Roca Rey (29) yDavid de Miranda (32).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Juan Carlos ha salido del lugar donde estaba comiendo entre gritos y aplausos, por su propio pie y acompañado de su inseparable bastón y del brazo de uno de sus guardaespaldas.

Ha sido al abandonar el establecimiento cuando el rey emérito se ha encontrado con un grupo de curiosos que le han recibido entre aplausos y gritos de "¡Viva el rey!" y "¡Viva España!" que ha correspondido con una sonrisa.

El rey emérito Juan Carlos I a la salida de un establecimiento en Sevilla antes de ir a la Maestranza.

Y al subir a la furgoneta que les esperaba, Juan Carlos ha adelantado cuándo volverá definitivamente a España: "En cuanto pueda".

Además, también le acompañan sus nietos Victoria Federica (25) y Froilán (27), como se puede ver en el vídeo que proporciona este diario. También, Jorge Navalpotro (25), novio de su nieta.

En dichas imágenes se aprecia al Emérito en mejor forma física, algo que despeja las dudas sobre su estado de salud, ya que en las últimas fotografías que se habían visto aparecía en silla de ruedas.

Con pantalón chino beige y americana azul marino, el rey emérito se dirigía a la Plaza de Toros de la Maestranza para vivir una tarde única, clausurando así la Semana Santa hispalense.

Cabe destacar que sus nietos no han sido las únicas personas conocidas del Emérito que lo han arropado en su regreso.

Durante la mañana se ha podido ver llegar al hotel donde se encuentra Juan Carlos a los matrimonios formados por Carlos Herrera (68) y Pepa Gea (54) o María García de Jaime (28) junto a Tomás Páramo (30), quienes han pasado un rato con el Emérito antes de salir a comer con sus nietos.

Desde que fijó su residencia en Emiratos Árabes Unidos hace ya cinco años y medio, el Rey emérito no había vuelto a ser visto en público en una plaza de toros, pese a su conocida y consolidada afición.

Victoria Federica y Froilán acompañando a su abuelo en Sevilla. Europa Press

Su vínculo con la tauromaquia, sin embargo, nunca se ha roto del todo, aunque en esta etapa de retiro ha preferido mantenerlo en un plano mucho más reservado y alejado de los focos.

Su última presencia en un festejo taurino en España se produjo antes de 2020, coincidiendo con el momento en el que dejó de acudir de forma habitual a actos públicos en los cosos.

En cuanto a sus viajes recientes al país, su última visita tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando se desplazó a Sanxenxo para participar en las regatas del Real Club Náutico, una de sus grandes pasiones deportivas.

Durante esa estancia, además, coincidió con los actos conmemorativos del 50 aniversario de su proclamación como Rey de España y mantuvo un encuentro con la Familia Real en el Palacio de El Pardo, en el marco de un almuerzo privado.

Más adelante, estaba previsto un nuevo viaje en marzo, aunque finalmente fue cancelado pocos días antes por motivos de solidaridad con Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de tensión en la región del Golfo tras el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Juan Carlos I a la salida de un restaurante en Sevilla junto a su guardaespaldas y su nieto Froilán. Europa Press

Cabe recordar que Juan Carlos se retiró de la vida institucional en 2019, precisamente tras su asistencia a una corrida de toros en la histórica plaza de Aranjuez.

Aquella jornada tuvo un fuerte componente simbólico, ya que recibió un homenaje muy emotivo por parte del público tras 39 años de reinado, en lo que muchos interpretaron como el cierre de una etapa estrechamente ligada también a su afición taurina.

Desde entonces, aunque ha seguido participando en algunos actos de carácter privado, no había vuelto a protagonizar una aparición pública en un coso taurino en España, lo que otorga especial relevancia a su regreso a Sevilla.

A lo largo de los años, el mundo taurino ha reivindicado en numerosas ocasiones su figura como uno de los principales apoyos institucionales de la fiesta, especialmente en periodos en los que la tauromaquia ha estado en el centro del debate social y político.

Este domingo, 5 de abril, el Emérito vuelve a la barrera de la Maestranza de Sevilla para disfrutar de una tarde de toros, acompañado por sus nietos y con la intención de volver pronto a España, según ha dicho el mismo a los medios de comunicación.