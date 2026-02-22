Los Windsor, una vida plagada de escándalos: Andrés, el último capítulo que hace tambalear una monarquía en el ocaso

El entonces Andrés de York junto a su madre, Isabel II, en una imagen captada en 2011. Gtres

Decía Isabel II que los problemas que pudieran existir en el seno de una familia en nada debían afectar a la Corona británica; que la Institución debía estar por encima de cualquier escándalo de índole privado. Y en ello trabajó denodadamente la monarca británica hasta su muerte.

Fue, qué duda cabe, una ardua tarea para ella, pues los Windsor, pese a los ímprobos intentos, han estado marcados por los escándalos. Desde 1936, la Familia Real británica ha hecho frente a contratiempos y marejadas mediáticas muy complicadas que han erosionado su imagen.

No obstante, la última estocada del expríncipe Andrés (66 años), detenido este pasado jueves, 19 de febrero, acusado de "mala conducta en un cargo público" y de haber facilitado información confidencial a Epstein, hace tambalear como nunca la Institución.

El expríncipe Andrés a su salida de la comisaría tras ser detenido.

El caso de Andrés es, sin duda, el más grave hasta la fecha. Prueba de ello es que haya tabloides británicos que están poniendo en duda la continuidad de la Corona. Además, el pueblo británico está sublevándose y Carlos III (77) ya ha recibido abucheos y preguntas en plena calle.

Algo está cambiando, tanto en la Corona como en el pueblo. El capítulo de Andrés pasará factura, pero, como se decía unas líneas arriba, no es la única crisis a la que ha hecho cara la Familia Real. Estos son los principales escándalos históricos en la familia real británica en el último siglo.

1. Eduardo VIII

Eduardo VIII y Wallis Warfield. Gtres

El 10 de diciembre de 1936, el entonces rey Eduardo VIII firmó la carta de abdicación tras llegar a la conclusión de que ni la opinión pública de entonces ni el Gobierno aceptaban su deseo de casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Esta decisión, que provocó una herida muy profunda en la familia real, le llevó a Eduardo VIII a exiliarse en Francia con el título de duque de Windsor, pero la polémica continuó después por la visita que hizo a Alemania en 1937 para reunirse con Adolf Hitler.

Este controvertido encuentro entre Eduardo, ya como duque de Windsor, Simpson y Hitler generó sospechas en la clase dirigente británica de que actuaba en contra de los intereses del Reino Unido.

Tras la abdicación de Eduardo VIII, su hermano Alberto, padre de la reina Isabel II, ocupó el trono con el nombre de Jorge VI.

2. El amor prohibido de la princesa Margarita

En los pasados años cincuenta otro escándalo sacudió a la Familia Real cuando salió a la luz que la princesa Margarita, hermana de la entonces reina Isabel II, se había enamorado perdidamente del capitán Peter Townsend, un héroe de guerra divorciado.

Según cuentan los historiadores, la relación fue descubierta en la coronación de Isabel II en la Abadía de Westminster en junio de 1953 a raíz de un gesto íntimo.

Ante la fuerte presión del Gobierno y la Iglesia de Inglaterra, Margarita anunció en 1955 que no se casaría con él a fin de dar prioridad a su deber como miembro de la Familia Real y por lealtad a la Corona británica.

3. Andrés y Sarah / Carlos y Diana

Carlos y Diana, en una imagen de archivo. Gtres

En los pasados años noventa, la reina Isabel II tuvo que lidiar con la separación de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson (65) después de que éstos se casaran en la Abadía de Westminster en julio de 1986, que por entonces subía la popularidad de la Familia Real.

El palacio de Buckingham comunicó la separación de los entonces duques en 1992, el mismo año en que el entonces príncipe de Gales, Carlos, se separó oficialmente de la princesa Diana.

El 9 de diciembre de 1992, el entonces primer ministro, el conservador John Major, comunicó en la Cámara de los Comunes del Parlamento la separación de los príncipes de Gales por ser herederos al trono.

4. 1992, el 'annus horribilis' de Isabel II

Isabel II. Gtres

La reina Isabel II calificó 1992 como su annus horribilis por la separación de dos de sus hijos, a lo que se sumó el devastador incendio en el castillo de Windsor, que vino a representar para mucha gente las turbulencias por las que atravesaba la Casa Real.

La separación de Carlos y Diana fue la culminación de meses de escándalos después de que los periódicos revelasen la relación extramarital que el heredero de la Corona mantenía con Camila (78), su actual esposa y con la que se casó en 2005.

5. La guerra de los Gales y la muerte de Diana

En 1995, Diana concedió una entrevista explosiva al programa Panorama de la BBC, en la que admitió que "éramos tres en este matrimonio", en referencia a Camila. Tras esta entrevista, Carlos y Diana se divorciaron en agosto de 1996.

El escándalo alcanzó su punto máximo en 1997 cuando Diana perdió la vida en un accidente de coche en París en agosto de ese año, lo que provocó una crisis de popularidad sin precedentes para la monarquía británica ante su fría reacción inicial a la tragedia.

6. El Megxit

En enero de 2020, el príncipe Harry (41), hijo menor de Carlos III, y su mujer Meghan (44), renunciaron a sus funciones reales para mudarse a Estados Unidos.

Harry y Meghan, en una imagen de archivo. Gtres

En entrevistas posteriores, Meghan, duquesa de Sussex, acusó a la Familia Real de racismo dentro de la institución de la monarquía, algo que le afectó por ser mestiza.

7. El caso de Andrés

En los últimos años, el hijo 'favorito' de Isabel II se vio envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein, enfrentando acusaciones de abuso sexual que lo llevaron a retirarse de la vida pública y perder sus títulos nobiliarios y todos sus honores.

El arresto del expríncipe Andrés fue ordenado por la Policía del Valle del Támesis, que investiga el envío de documentos sensibles del Gobierno al pederasta convicto Jeffrey Epstein por parte del antiguo duque de York cuando hacía las labores comerciales.

A Andrés se le tomaron sus huellas dactilares, las fotografías de la ficha policial y muestras de ADN, como a "cualquier delincuente común".

11 horas después, el expríncipe fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica. A la espera de novedades, pues la investigación sigue su curso, la pregunta es: ¿es el fin de la monarquía británica?