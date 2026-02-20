Los tres escenarios a los que se enfrenta el expríncipe Andrés tras su detención: podría ser condenado a cadena perpetua

El arresto de Andrés Mountbatten‑Windsor (66 años) ha marcado un antes y un después en el seno de la Familia Real británica. El pasado jueves, 19 de febrero, el hermano del rey Carlos III (77) fue detenido por la policía británica en su casa de Sandringham.

11 horas después, abandonó la comisaría. Según la policía de Thames Valley, los hechos se produjeron tras una denuncia que le acusa de haber compartido información confidencial relacionada con su labor como enviado especial de comercio internacional del Reino Unido con Jeffrey Epstein, cuando ejercía como representante comercial británico entre 2001 y 2011.

Se le acusa de "mala conducta en el desempeño de un cargo público", en el marco de la polémica por sus vínculos con el magnate pedófilo. También se le imputa revelación de secretos a Epstein.

Su detención se ha convertido ya en un hecho histórico sin parangón en la monarquía moderna. Y crea un funesto precedente. Es la primera vez que un miembro de la Familia Real británica es privado de su libertad. Ahora, la pregunta del millón es: ¿Podría ser juzgado?

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. Efe

El motivo de su detención

La respuesta es clara. "Sí, el expríncipe Andrés podría llegar a ser juzgado. Pero el hecho de que haya sido arrestado no implica automáticamente que vaya a celebrarse un juicio", indica a EL ESPAÑOL José Martín Herreros, abogado experto en Derecho Penal Internacional y director de Martín Herreros Abogados.

En cuestión de horas, el exduque de York se ha enfrentado a tres posibles escenarios. "Una vez agotado el plazo legal de detención, la policía solo tiene estas opciones: ponerlo en libertad sin cargos, dejarlo en libertad mientras continúa la investigación (por ejemplo, bajo determinadas condiciones o citándole posteriormente), o formular cargos formales", señala el letrado.

La información que habría filtrado el exduque de York ha salido a la luz en correos y documentos incluidos en los llamados archivos de Epstein, difundidos recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En ellos se sugiere que el hijo de la reina Isabel II de Inglaterra entregó informes y detalles de viajes oficiales, así como documentos de carácter reservado, al magnate pedófilo, con el que mantenía una relación de amistad.

La policía británica subraya que se trata de una detención para ser interrogado en una investigación en curso, y que el sospechoso, -"un hombre de unos 60 años", al que no se nombra oficialmente- "permanece bajo custodia mientras se registran propiedades en Berkshire y Norfolk".

En su breve apresamiento se ha sometido a un interrogatorio. "En el Reino Unido, cuando una persona es detenida "bajo sospecha" de haber cometido un delito, se inicia una fase de investigación en la que la policía toma declaración, recaba pruebas y, en función del resultado, decide si remitir el caso al Crown Prosecution Service (CPS), que es quien valora si se formulan cargos", recuerda Martín Herreros.

El arresto de Andrés Mountbatten-Windsor se enmarca dentro de las pesquisas sobre si vulneró su deber de confidencialidad y, eventualmente, la Ley de Secretos Oficiales del Reino Unido al presuntamente facilitar información confidencial a Epstein.

Dicha ley, más conocida como Official Secrets Acts, criminaliza la filtración de información gubernamental sensible, el espionaje y la divulgación no autorizada de datos de seguridad nacional, defensa, inteligencia o relaciones internacionales.

Aplica a cargos públicos, funcionarios, militares, miembros de los servicios de inteligencia o cualquier persona previamente notificada de que está sujeta a esta norma. También afecta a terceras personas que puedan difundir filtraciones en determinadas condiciones.

Su objetivo es proteger los intereses del Estado frente a amenazas internas o externas. Y evitar el espionaje y las filtraciones que puedan dañar los intereses del Reino Unido, con sanciones penales que incluyen multas y penas de prisión cuando la divulgación se considera perjudicial para el interés público y la seguridad del Estado.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Las penas de sus supuestos delitos

En el Reino Unido, las penas potenciales por mala conducta en un cargo público y por delitos de filtración de información protegida por la Ley de Secretos Oficiales son muy distintas.

"El delito de misconduct in public office es una figura de common law que castiga abusos graves en el ejercicio de un cargo público, pero solo se acusa cuando se cumplen estrictamente sus requisitos y hay base probatoria sólida", destaca el abogado experto en Derecho Internacional José Martín Herreros.

"Hasta que no se presenten cargos, Andrés sigue amparado por la presunción de inocencia y el arresto sigue siendo solo una fase de investigación", añade el letrado.

El experto recuerda que este delito "no está tipificado en un texto legal concreto, pero su contenido ha sido perfilado por la jurisprudencia y por la propia guía del CPS".

La mala conducta en un cargo público se considera un delito muy grave en el país. Se aplica cuando un funcionario o cargo público "incumple deliberadamente sus deberes o incurre en una conducta gravemente impropia, de tal manera que ello suponga un abuso de la confianza pública depositada en su cargo, sin razón o justificación razonable".

Tiene una pena máxima de cadena perpetua, aunque ese sería el techo como castigo. En la práctica, las condenas suelen ser de varios años de prisión en los casos más graves.

Las sentencias habituales, según análisis académicos y de la Law Commission, son de penas de cárcel. La duración del encarcelamiento depende de si hay agravantes significativos.

"Solo si la fiscalía considera que se cumplen estos elementos y que la prueba disponible supera el Full Code Test, se presentará una acusación formal y podría celebrarse un juicio penal", indica el abogado Martín Herreros.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra imágenes comprometidas del príncipe Andrés. DOJ

En lo que respecta a la filtración de secretos oficiales, la Official Secrets Act 1911–1989 castiga tanto el espionaje como la revelación no autorizada de información oficial dañina relacionada con seguridad, defensa o relaciones internacionales.

Para los supuestos más graves de espionaje, la pena máxima puede llegar hasta 14 años de prisión.

Para la divulgación no autorizada de información confidencial (como filtraciones de informes o documentos), la pena máxima suele ser de hasta 2 años de prisión o multa ilimitada. El plazo depende del tipo de información y del daño causado.

En un caso como el que se investiga ahora (filtrar información confidencial sumado a mala conducta en el cargo), las opciones más realistas van desde no llegar a juicio o recibir una pena moderada hasta enfrentarse a varios años de cárcel.

En la mayoría de los casos, los cargos suelen conllevar la inhabilitación de facto para ocupar puestos públicos o desempeñar funciones de confianza en el sector público, pues la condena implica una ruptura grave del deber de lealtad al Estado.

El expríncipe Andrés y Carlos III, en una imagen de archivo. Getty Images

El "dolor" del rey Carlos III

En este sentido, poco o nada le afectaría a Andrés esta situación: no cuenta con ningún título real desde hace cuatro meses.

Andrés dejó de disfrutar de sus títulos reales, incluido el de duque de York, el 17 de octubre de 2025, cuando Carlos III anunció que despojaba a su hermano del uso de todos sus títulos, tratamientos y honores por su relación con el caso Epstein.

Antes de eso, ya se le habían retirado sus títulos militares y patrocinios reales y el tratamiento de Su Alteza Real el 13 de enero de 2022, como consecuencia de la demanda civil por agresión sexual en Estados Unidos presentada por Virginia Giuffre.

La víctima de Epstein, que se suicidó el 25 de abril de 2025, ofreció testimonio de los abusos sexuales que sufrió de Epstein y del expríncipe en su libro de memorias, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, lanzado al mercado el pasado 21 de octubre.

Ahora, "tras una evaluación exhaustiva", se ha abierto "una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público", ha adelantado el subjefe de policía de Thames Valley, Oliver Wright.

El propio Carlos III ya se ha pronunciado sobre este delicado asunto que hace tambalear los cimientos de la institución. A través de un comunicado, ha manifestado que ha recibido la noticia "con profundo dolor", pero "la ley debe seguir su curso".

"Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", ha manifestado.

Una celda "con una cama y un retrete"

Todavía hay muchas cuestiones que no se conocen sobre la detención de Andrés Mountbatten-Windsor.

Entre las interrogantes que están sobre la mesa cabe destacar la letra pequeña de las acusaciones que está investigando la policía, así como la información exacta que impulsó a la Policía de Thames Valley, que cubre la zona oeste de Londres y Berkshire, a arrestarlo.

Hasta la fecha, tampoco se sabe dónde ha estado detenido. ¿A dónde se lo llevaron? Sigue siendo una incógnita.

Danny Shaw, un comentarista especializado en información policial, aseguró a BBC News que la detención del ex príncipe podría haberse prolongado durante un máximo de 96 horas.

Pero este no ha sido el caso. Más bien ha sucedido lo contrario: las autoridades han optado por minimizar las consecuencias. En total ha permanecido bajo arresto policial durante un periodo inferior a 12 horas, evitando con esta medida otro hecho que hubiera resultado insólito: que un miembro de la realeza británica, -hijo de reina, hermano de rey y tío de un futuro soberano-, pasara la noche entre rejas.

Sobre su paso por el calabozo, Martín Herreros puntualiza: "El arresto y la detención forman parte de la fase preliminar de investigación en el sistema penal británico".

"Solo la presentación de cargos por parte del CPS, tras aplicar los criterios legales de suficiencia probatoria e interés público, abriría realmente la puerta a un juicio", subraya, "y hasta entonces sigue vigente plenamente la presunción de inocencia".

Andrés Mountbatten-Windsor podría haber pasado sus horas más críticas en "una celda en una zona de detención" con sólo "una cama y un retrete".

Allí habría aguardado hasta su entrevista policial, según deslizó Shaw a la BBC. A pesar de ser un miembro de la realeza, no ha habido "ningún trato especial para él".

No es culpable de nada... aún

Sobre lo que pasará con el destronado príncipe en un futuro próximo, todo depende de las conclusiones a las que lleguen los investigadores.

En el caso de Andrés, -por suerte para él-, ha sido liberado tras un periodo de detención 'exprés': menos de 12 horas.

Y es que en el Reino Unido no existe un "plazo mínimo" fijo de detención: legalmente puedes ser liberado en cualquier momento si la policía decide que no necesita tener más tiempo.

Lo que sí hay es un límite máximo estándar. "En Inglaterra y Gales, la policía puede detener a una persona hasta 24 horas sin cargos, plazo que se puede ampliar primero hasta 36 horas por un superior y, en casos de delitos graves, hasta un máximo de 96 horas con autorización de un juez", destaca el experto en Derecho Internacional.

"Durante ese tiempo se investiga el caso y, al finalizar, la policía puede: dejarle en libertad sin cargos, ponerle en libertad mientras continúa la investigación o presentar cargos formales", desliza.

"Si se presentan cargos, el asunto pasa al fiscal (Crown Prosecution Service), que aplica el denominado Full Code Test, consistente en dos filtros: comprobar, en primer lugar, si existe una base probatoria suficiente como para obtener una condena realista; y, en segundo término, si el enjuiciamiento responde al interés público", concluye.

De este modo, Andrés solo se enfrentaría a un posible juicio "si hay pruebas suficientes".

Por último, es preciso incidir en dos matices. El primero de ellos es que el arresto de Andrés no debe interpretarse como un indicio de culpabilidad. Hay una investigación abierta, sí. Pero, de momento, no se han presentado cargos.

Por otro lado, su detención no tiene nada que ver con los abusos sexuales que se le atribuyen a raíz de sus vínculos con Epstein. Este falleció el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde esperaba un juicio por tráfico sexual.

Solo una culpa se le puede atribuir al expríncipe Andrés, al menos de cara a la opinión pública internacional: la de haber hecho trizas la reputación de la institución monárquica.

A su pérdida de honores y su expulsión de facto como miembro de los Windsor se suma ahora un descrédito moral sin precedentes en la historia.