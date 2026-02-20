La caída a los infiernos del expríncipe Andrés desde que conoció a Epstein en 1999 hasta su detención, fecha a fecha

La detención, este pasado jueves, 19 de febrero, de Andrés Mountbatten-Windsor (66 años), hermano de Carlos III (77), supone un capítulo más en una vida plagada de escándalos y acerca al que fuera el hijo predilecto de fallecida Isabel II a su caída definitiva por el cerco de la Justicia.

La presión ejercida por el monarca en las últimas semanas para que el expríncipe colaborase voluntariamente con la Policía por sus vínculos con Jeffrey Epstein ha desembocado en un arresto que 11 horas después ha concluido, pues Andrés ha abandonado la comisaría.

No obstante, pese a la liberación, el daño está hecho. En el día que cumplía 66 años, Andrés ya no era recordado como un héroe de la guerra de las Malvinas, como el 'playboy' de la Familia Real o como el excéntrico marido de Sarah Ferguson (65), sino como un personaje siniestro.

El escándalo de los llamados Papeles Epstein puede ser el último clavo en el ataúd de su carrera, tras convertirse en el primer miembro de alto rango de la Familia Real británica en la historia moderna en ser arrestado.

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría, este pasado jueves.

Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores del financiero estadounidense, fallecido en prisión en 2019, su madre y su hermano tomaron medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública.

Sea como fuere, la detención de Andrés, en el condado de Norfolk, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso Epstein del expríncipe, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (EE.UU.) de mantener relaciones con ella cuando era menor.

Estas son las fechas más destacadas del caso:

1999: El príncipe conoce a Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90.

En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se relató que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los 90.

El entonces príncipe Andrés de York, en una instantánea tomada en 2001. Gtres

10 marzo 2001: Virginia Giuffre afirma haber mantenido relaciones sexuales con Andrés a los 17 años en Londres y Nueva York, y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein; Andrés niega ser quien aparece en una fotografía de esa época.

6 diciembre 2010: Es fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan (EE.UU.), lo que provoca un escándalo en Reino Unido.

21 julio 2011: Renuncia al cargo de enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión, que ocupaba desde 2001, por la repercusión de las imágenes y grabaciones.

Enero 2015: Virginia Giuffre, con el seudónimo de Virginia Roberts, presenta una declaración jurada ante un tribunal de Florida (EE.UU.) en la que asegura que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2002.

Buckingham califica de "categóricamente falsas" las acusaciones.

19 agosto 2019: Tras la muerte de Epstein y la aparición de nuevos informes del caso, Buckingham indica que Andrés está "consternado" y niega haber cometido conductas indebidas.

21 agosto 2019: Reconoce que se "equivocó" al mantener relación con Epstein tras la primera condena del magnate en 2008.

16 noviembre 2019: En una desastrosa entrevista en un famoso programa de la BBC, Andrés intenta justificar su relación con el empresario y niega haber conocido a Virginia Giuffre, lo que provoca una condena pública masiva y cuestiona gravemente su credibilidad.

20 noviembre 2019: Anuncia su retirada de la vida pública, con "permiso" de la reina, tras la presión de empresas y organismos que rompieron vínculos con él.

El expríncipe Andrés en una imagen tomada en 2005, en Munich. Gtres

9 agosto 2021: Giuffre presenta una demanda civil en Nueva York por abuso sexual cuando tenía 17 años.

13 enero 2022: Buckingham anuncia que Andrés pierde todos sus títulos militares y patronazgos reales y que defenderá su caso como "ciudadano privado".

15 febrero 2022: Andrés alcanza con Giuffre un acuerdo extrajudicial confidencial, estimado entre 10 y 12 millones de libras (11,5 y 13,8 millones de euros), con lo que evita el juicio.

17 octubre 2025: Andrés renuncia a sus títulos reales, incluido el de duque de York.

21 octubre 2025: Sale a la luz Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, libro de memorias de Giuffre publicado a título póstumo.

6 noviembre 2025: Buckingham anuncia que el rey ha formalizado el proceso para despojar a Andrés de todos sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, por lo que pasaría a ser Andrés Mountbatten Windsor y abandonaría la residencia del Royal Lodge de Windsor.

31 enero 2026: Publicación de una nueva fotografía en la que Andrés aparece, a cuatro patas, sobre el abdomen de una chica tumbada en el suelo.

El hijo de Isabel II y hermano de Carlos III, en una fotografía de 2011. Gtres

3 febrero 2026: Andrés se muda a una vivienda en Sandringham, en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, con la intención de vivir de manera temporal hasta que se completen las reformas en su residencia definitiva, que al parecer será Marsh Farm, según la BBC.

9 febrero 2026: Trasciende que la policía de Thames Valley estaba evaluando unas denuncias relativas a si Andrés compartió con Epstein informes secretos desde su cargo de enviado comercial del Reino Unido (2001-2011), cargo por el que podría ser procesado.

Carlos III se muestra dispuesto a ayudar a la policía en la investigación sobre su hermano. El Rey es increpado por el escándalo: "¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?".

12 febrero 2026: The Sun informa sobre el supuesto préstamo que Andrés habría recibido por parte de Isabel II y sus hermanos para silenciar a Giuffre.

19 de febrero 2026: Andrés es detenido bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público. 11 horas después, es puesto en libertad.