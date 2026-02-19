Carlos III, tras la detención de su hermano Andrés: "Lo he recibido con profundo dolor, pero la ley debe seguir su curso"

El expríncipe Andrés y Carlos III, en una imagen de archivo. Getty Images

La detención del expríncipe Andrés (66 años) este jueves, 19 de febrero, por su vinculación en el 'caso Epstein' se ha convertido en la noticia del día.

Los medios de comunicación de todo el planeta han cambiado el rumbo de su jornada para abordar el polémico caso.

La reacción más esperada, eso sí, era la del rey Carlos III (77). El hermano de Andrés no ha tardado en pronunciarse al respecto y ha emitido un comunicado a la BBC.

El expríncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público", comienza el escrito difundido por el monarca británico a la cadena.

Carlos III confía en la Justicia y así lo ha reflejado en el comunicado: "Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes.

El monarca, además, ha recalcado que los profesionales que lleven a cabo la investigación cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación. "La ley debe seguir su curso", ha recalcado el padre de Guillermo de Inglaterra (43).

Por el momento, el Rey no ofrecerá más declaraciones sobre la polémica de su hermano Andrés, tal y como ha puntualizado: "Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto".

