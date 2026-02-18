El príncipe Guillermo se sincera como nunca sobre la salud mental: "Me lleva mucho tiempo comprender mis emociones"

El príncipe Guillermo en un acto en Londres el pasado noviembre. Gtres

La salud mental se ha convertido en uno de los temas más recurrentes a debatir en tertulias, charlas o redes sociales en los últimos tiempos.

Guillermo de Inglaterra (43 años) se ha sumado a esta positiva iniciativa y se ha abierto en canal al respecto este miércoles, 18 de febrero.

El príncipe de Gales, así, ha participado en el pódcast Life Hacks de BBC Radio 1, en el marco de un programa especial sobre la salud mental.

"Necesitamos más modelos masculinos a seguir que hablen públicamente sobre su salud mental para ayudar a otros hombres a hacer lo mismo", ha confesado, sincero como nunca, el heredero al trono británico.

En la tertulia, que ha contado con Greg James como anfitrión, el príncipe Guillermo ha aclarado que hablar acerca de esta situación lo haría "algo natural para nosotros".

De hecho, el primogénito del rey Carlos III (77) no ha tenido reparo en sacar a la luz sus propios sentimientos.

"Me lleva mucho tiempo intentar comprender mis emociones y por qué me siento como me siento, y considero que ese es un proceso muy importante que hay que hacer de vez en cuando, para reflexionar sobre uno mismo y descubrir por qué uno se siente así", ha recalcado el de Gales en su charla para la BBC.

El príncipe Guillermo, con su mujer, Kate Middleton, y sus hijos, en una imagen de archivo. Gtres

Guillermo, en esta línea, ha animado a la gente a aprender a amarse y comprenderse a sí mismo. Además, ha añadido: "Parte de sentirte cómodo hablando sobre salud mental es comprenderla".

La charla ha contado con diversas escenas destacables. Una de ellas ha sido la referencia del Príncipe a sus hijos.

"Recibo todos los detalles, a veces demasiado, lo cual me encanta, es increíble", ha dicho el marido de Kate Middleton (43) al ser preguntado si sus vástagos hablan abiertamente de sus sentimientos con él.

Cabe apuntar que, según datos de la Oficina de Estadísticas de Reino Unido, el suicidio fue la principal causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 34 años en Inglaterra y Gales en 2024.

Una preocupante realidad sobre la que el príncipe Guillermo ha hablado alto y claro durante su charla en el pódcast de la BBC.

La Familia Real británica, junto al príncipe Andrés. Gtres

"Es una verdadera catástrofe nacional que no se hable lo suficiente de la prevalencia del suicidio masculino en el Reino Unido", ha opinado el hermano de Harry de Inglaterra.

Guillermo, consciente de la importancia de la salud mental, está contribuyendo con un millón de libras para desarrollar una Red Nacional de Prevención del Suicidio gracias a su Fundación Real.

La charla del heredero al trono sucede en uno de los momentos más convulsos para la Corona británica tras ver la luz la estrecha relación del expríncipe Andrés (65) con Jeffrey Epstein, fallecido en agosto de 2019.

Al hermano pequeño del rey Carlos III, cabe recordar, le han sido retirados numerosos reconocimientos y títulos reales. Su exmujer, Sarah Ferguson (66), también se ha visto envuelta en esta especie de tormenta.