La princesa Leopoldina de Liechtenstein celebra su boda con el empresario brasileño Bruno Walter Pedrosa en Lisboa

La princesa Leopoldina de Liechtenstein se ha casado con Bruno Walter Pedrosa en Lisboa.

Feliz acontecimiento en el seno de la dinastía de Liechtenstein. Leopoldina (35 años), hija del príncipe Gundakar y de la princesa María Isabel de Orleans, se ha casado con el empresario Bruno Walter Pedrosa João (36) en Lisboa.

El enlace ha tenido lugar el pasado sábado, 14 de febrero, día de San Valentín, ante la presencia de amigos y familiares.

La pareja anunció su compromiso a comienzos de 2025, a través de la cuenta de Instagram del conde de París, Jean de Orleans, tío materno de la novia y 'rival' de Luis Alfonso de Borbón (51) como heredero al trono de Francia.

Leopoldina de Liechtenstein, en su boda con Bruno Walter Pedrosa, en Lisboa, el pasado 14 de febrero. GTRES

Boda civil en Vaduz

La capital de Portugal, donde la pareja vive y trabaja actualmente, ha sido el escenario de su boda religiosa. Y también de su romance. Leopoldina trabaja como ilustradora y directora artística de su propia empresa.

Su marido, por su parte, está al frente de una productora de cine, vídeo y televisión que fundó junto a su hermano en 2023. Actualmente, es director general de Nobres e Prósperas Lda., una compañía cinematográfica con sede en Lisboa especializada en producción publicitaria.

Lo cierto es que su pasión por el mundo audiovisual le viene de familia. Es hijo del cineasta brasileño Carlos Pedrosa João y de Solange Helena Walter.

El empresario es brasileño por parte de sus padres y portugués por parte de sus abuelos paternos. Conoció a la hija mayor del príncipe Gundakar y María de Orleans hace un año. La conexión entre ellos fue inmediata. Ambos comparten pasión por el surf, la lectura y los viajes.

Cabe recordar que este es el segundo 'sí, quiero' de la pareja. Siguiendo la tradición familiar, celebraron la ceremonia civil en Vaduz, residencia oficial de la Casa Principesca de Liechtenstein, el pasado mes de diciembre.

Leopoldina de Liechtenstein se ha casado este sábado, 14 de febrero, con Bruno Walter Pedrosa João. GTRES

Un 'look' de novia sobrio

Para su boda eclesiástica han optado por estar rodeados de todos sus seres queridos en la ciudad donde tienen fijada su residencia.

El vestido de novia de Leopoldina de Liechtenstein, confeccionado en un satén luminoso, presentaba un corte recto con una silueta a medio camino entre la sirena y la princesa: escote recto, mangas francesas ligeramente abullonadas y un cuerpo entallado que dibujaba la figura hasta las caderas, para abrirse después en una falda de vuelo suave.

El look nupcial se ha completado con un velo clásico, largo, rematado en puntilla y realizado en un delicado tul plumeti, sujeto al recogido mediante pequeñas flores ornamentales que suavizan el conjunto.

Como joyas, ha optado por un singular colgante largo en tono plateado con el que ha puesto el acento en la parte superior del diseño, y unos pendientes discretos de aire minimalista.

Para el peinado, la princesa ha elegido un moño de altura media, sin rigidez ni acabado excesivamente pulido. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro y aportaban un punto más desenfadado que equilibraba la sobriedad del vestido.

Leopoldina de Liechtenstein se ha casado con Bruno Walter Pedrosa João tras un año de relación. GTRES

Quién es Leopoldina de Liechtenstein

La princesa Leopoldina de Liechtenstein nació el 27 de junio de 1990 en Viena y forma parte de la 'rama paralela' de la Casa de Liechtenstein. Es la hija mayor del príncipe Gundakar Albert Alfred Petrus von und zu Liechtenstein y de la princesa María Isabel de Orleans (procedente de la rama francesa de los Orleans).

Su padre es primo del príncipe soberano, Hans‑Adam II. Graduado en el Royal Agricultural College de Inglaterra, este ha desarrollado su vida profesional en el ámbito agrícola y empresarial.

Después de trabajar unos seis años en un banco en Brasil, adquirió amplias tierras de cultivo en la región de Mato Grosso. Desde entonces reparte su tiempo entre Brasil y Austria, donde gestiona una gran explotación agrícola de unas 3.500 hectáreas en Estiria. Actualmente se dedica a la administración de sus fincas y negocios agropecuarios.

Leopoldina tiene cuatro hermanos: los príncipes María Immaculée, Juan, Margarita, y Gabriel. Todos ellos mantienen un perfil bajo.



Leopoldina de Liechtenstein, con Bruno Walter Pedrosa. @comtedeparis

Primera aparición oficial de la pareja

La princesa y su marido hicieron su primera aparición oficial en mayo del pasado año, durante el 80 cumpleaños del duque de Braganza.

Ambos se dejaron ver en la gran fiesta que Eduardo Pío de Braganza y su mujer, Isabel de Héredia, ofrecieron en el Palacio Correiro-Mor de Loures, en Lisboa, Lisboa con motivo del cumpleaños del Duque y sus 30 años de matrimonio con la noble portuguesa.

María Carolina de Liechtenstein se casará el próximo 30 de agosto con el venezolano Leopoldo Maduro. The Princely House of Liechtenstein.

La boda de María Carolina de Liechtenstein

Esta es la segunda gran boda dentro de la casa Liechtenstein. El 30 de agosto de 2025, otra princesa del principado también pasó por el altar.

Se trata de María Carolina de Liechtenstein, la segunda de los cuatro hijos del príncipe heredero Alois (Luis) y de la princesa Sofía de Baviera, y nieta del príncipe Hans‑Adam II, actual príncipe soberano del principado y jefe de la Casa de Liechtenstein.

La joven, que además de princesa es condesa de Rietberg, -y es considerada una de las royas más ricas de Europa (la fortuna personal de su familia se estima en torno a los 3.500 millones de dólares)-, contrajo matrimonio con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer hace seis meses en la catedral de Vaduz.

Ambas jóvenes son primas, ya que el padre de María Carolina (Alois) y el de de Leopoldina (Gundakar) son primos segundos.