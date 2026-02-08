Los reyes Harald y Sonia de Noruega reaparecen en público tras el escándalo de Mette-Marit y el juicio de Marius Borg

Los reyes Harald y Sonia de Noruega han viajado a Italia para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. GTRES

Con una crisis institucional sin precedentes en el seno de la Familia Real Noruega, los reyes Harald (88 años) y Sonia (88) han decidido seguir adelante con sus compromisos. Este fin de semana se han trasladado a Milán con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Dadas las circunstancias, su reaparición pública conjunta ha acaparado todas las miradas. A su paso por la ciudad italiana se les ha visto con el rostro serio. Sus gestos, circunspectos y visiblemente rígidos, reflejaban el grave momento que atraviesan.

Y es que en su lugar de origen el panorama está más convulso que nunca. El arranque del juicio contra Marius Borg Høiby (29), acusado de 38 delitos (cuatro de ellos violaciones) ante el Tribunal de Distrito de Oslo, sumado al vínculo de la princesa Mette-Marit (52) con Jeffrey Epstein, han hecho que la opinión pública de su país se cuestione si la mujer del príncipe Haakon (52) merece ser reina.

Una semana convulsa

El monarca noruego y su esposa se han dejado ver el pasado sábado, 7 de febrero, en la ciudad italiana. Allí han presenciado la carrera de larga distancia femenina de 3.000 metros, en el Estadio de Patinaje de Velocidad.

Un día después, el domingo, día 8, han estado presentes en la prueba de patinaje de velocidad sobre hielo, modalidad 5.000 metros masculino, es uno de los eventos destacados en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Cabe recordar que el pasado viernes, 6 de febrero, la Casa Real Noruega se pronunciaba sobre la amistad de Mette-Marit con el magnate pedófilo a través de un comunicado. "Lamenta mucho no haber comprendido antes qué tipo de persona era", señalaban.

Apenas unas horas más tarde de lanzarse el escrito, el Heredero al Trono de Noruega deslizaba sus primeras palabras sobre las polémicas judiciales de su hijastro.

Borg fue detenido el pasado domingo, 1 de febrero, acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento.

Tres días más tarde, el pasado día 4, el procedimiento legal contra el joven empezó su curso. El juicio, en cuyas primeras sesiones ya ha testificado el joven, se extenderá varias semanas.

Marius Borg, en prisión preventiva

"Cuando hay tantas cosas a la vez, como ha sucedido con nuestra familia, me preocupa un poco que debamos priorizarlas en el orden correcto", reconocía Haakon, ante los medios de comunicación.

El príncipe compartía sus inquietudes en la conmemoración del Día Nacional Sami, en el jardín de infancia Sami de Oslo. Ese fue el escenario en el que habló de la difícil situación que atraviesa la Corona.

Lo cierto es que 24 horas antes, el pasado jueves 5 de febrero, Haakon y su esposa habían visitado a Marius Borg en la cárcel. Aquel fue su segundo cara a cara con Borg.

"Para mí, lo más importante en los últimos días ha sido cuidar del rebaño. Apoyamos a Marius en su situación, cuidamos de los demás niños [que también necesitan cuidados] y yo tengo que cuidar de la princesa heredera. Por suerte, ella también me cuida", decía Haakon.

Marius Borg permanece entre rejas después de que un juzgado de Oslo dictara prisión preventiva para él.

Entre los cargos que se le imputan hay cuatro presuntas violaciones, varios delitos de agresiones y maltrato en relaciones de pareja, amenazas, daños materiales, repetidas vulneraciones de órdenes de alejamiento y delitos de tráfico de drogas, incluido el transporte y entrega de unos 3,5 kilos de marihuana.

El joven se ha declarado no culpable de las violaciones y de parte de los delitos sexuales. Sí ha admitido algunos episodios de violencia, el incumplimiento de órdenes de alejamiento y el delito de drogas.

"Me han acosado y atormentado, y el hecho de que estén sentados en esta sala me parece absolutamente terrible", se lamentó el hijo de Mette-Marit ante el juez, roto en llanto.

La normalidad de los reyes

Ante la tormenta mediática que azota Noruega, Harald y Sonia han optado por poner buena cara ante el chaparrón. Numerosos medios internacionales han valorado positivamente su esfuerzo.

Y es que Harald, con problemas de movilidad, no ha dudado en hacer uso de muletas para caminar por las instalaciones deportivas.

De este modo, la normalidad se ha convertido en su mejor aliada para hacer frente a los escándalos. Los reyes Sonia y Harald, considerado un símbolo de permanencia y estabilidad en el seno de su linaje, se reunirán el próximo lunes, 9 de febrero, con los atletas noruegos y toda la delegación en la villa olímpica.