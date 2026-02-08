El rey Juan Carlos I se pronuncia sobre su estado de salud desde Abu Dabi: "Que dejen de matarme"

Una fotografía que se ha vuelto viral y ha copado titulares en la prensa nacional e internacional ha provocado que el rey emérito Juan Carlos (88 años) se haya pronunciado sobre su estado de salud.

A finales del pasado enero, una imagen del padre del rey Felipe VI (57) generó una oleada de comentarios en las redes sociales. La instantánea muestra al monarca junto al jeque Khalid Al Badr Mohammed Ahmed Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática y una figura destacada en Kuwait.

En la foto, publicada por el árabe en su cuenta de Instagram, el que fuera Jefe de Estado aparece con ropa deportiva, el pelo despeinado y un aspecto desmejorado. Esto desató una oleada de especulaciones sobre un posible empeoramiento. Ahora, el propio Emérito ha salido al paso de las informaciones. "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días", ha deslizado a la revista ¡HOLA!

El rey emérito Juan Carlos y Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática, en una imagen de sus redes sociales.

La imagen difundida por Khalid Al-Bader Al-Sabah fue publicada el pasado 15 de enero, el mismo día en que falleció Irene de Grecia, lo que no implica que fuera tomada ese mismo día. En ella, el Emérito y el jeque se muestran sentados en lo que parece ser la mesa de un restaurante.

Sin embargo, el hecho de que el jeque borrara la borrara horas después de que desde España se cuestionara cuál era el paradero del rey Juan Carlos en aquella fecha resultó, como poco, llamativa.

Cabe recordar que el Emérito no pudo asistir al último adiós de su cuñada en Madrid, ni tampoco a su entierro en Atenas, por "consejo médico", tal y como adelantó EFE en su momento.

Lo cierto es que no ha salido del país del golfo Pérsico por prescripción médica desde que comenzara el año 2026. Sus doctores le han recomendado que viaje lo menos posible. Al menos, de momento.

Juan Carlos

Sus médicos "no lo dejan" viajar

Así nos lo comunicaba la escritora francesa Laurence Debray (50), su biógrafa y autora de su libro de memorias titulado Reconciliación.

Estuvo con él en su casa de Emiratos Árabes Unidos hace unas semanas y pudo constatar, de primera mano, cómo está y cuál es su evolución.

La revista ¡HOLA! se hizo eco de la última actualización sobre su salud por parte de la escritora. "Yo estaba con él en Abu Dabi. No se mueve de Abu Dabi desde Navidad por razones de salud. Sus médicos no lo dejan", aseguró el pasado 27 de enero.

Debray detallaba entonces que el Emérito tiene problemas de salud "bastante serios". Su equipo médico le ha sugerido guardar reposo relativo y evitar grandes desplazamientos.

Fue precisamente la indicación de los facultativos la que impidió al rey Juan Carlos tomar un avión rumbo a Madrid para poder asistir al velatorio de la princesa Irene de Grecia. Tampoco le fue posible viajar hasta la capital griega para acompañar a su familia a quien fue un ser querido para él.

El rey Juan Carlos, a su llegada al Palacio del Pardo, este sábado, 22 de noviembre. Europa Press

Su última visita a Madrid

La imposibilidad de despedir a la hermana de la reina Sofía (87) supuso una decepción para él. Su cuñada, que residía en el Palacio de la Zarzuela junto con la Emérita, fue durante décadas una persona muy próxima a su entorno.

Era tal la cercanía entre ellos que procuraban coincidir en almuerzos y cenas en palacio. "A las dos de la tarde me reunía con mi mujer y su hermana, Irene, para comer en el comedor de la Zarzuela", narra en su libro de memorias, publicado en España el pasado 3 de diciembre.

El padre de Felipe VI, que cumplió 88 años el pasado 5 de enero, estuvo por última vez en Madrid el pasado 22 de noviembre, con motivo del almuerzo privado que se organizó en El Pardo tras la entrega a la reina Sofía del Toisón de Oro.

Aquella reunión le permitió reencontrarse con sus tres hijos y sus ocho nietos a la vez: la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18); Victoria Federica (25) y Froilán de Marichalar (27); así como Juan (26), Pablo (24), Miguel (23) e Irene Urdangarin (20). Es algo que no hacía desde hacía hace siete años, cuando celebró su 80 cumpleaños en el Palacio de La Zarzuela.