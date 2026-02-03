"Me pateó y me estranguló": el terrorífico relato de las víctimas de Marius Borg que puede acarrearle 16 años de cárcel

El primogénito de la princesa Mette‑Marit (52 años), Marius Borg Høiby (29), se sienta este martes, 3 de febrero, en el banquillo acusado de 38 delitos que van desde violación hasta tráfico de drogas, en un juicio que amenaza con sacudir los cimientos de la monarquía nórdica.

Mientras la Fiscalía describe años de violencia, abusos y excesos, el joven, en el punto de mira, niega las acusaciones sexuales y se aferra a la presunción de inocencia ante la mirada de un país entero.

No lo tiene fácil y mucho menos después de que haya sido arrestado un día antes de que comience la vista oral en el Tribunal de Distrito de Oslo.

Nuevas acusaciones de última hora imputan a Marius por "agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona", según informó este lunes la Policía de Oslo.

De hecho, justo al cierre de este artículo, el juez dictaba prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby ante la posibilidad de que cometa más delitos si continúa en libertad.

En total, el hijastro de Haakon de Noruega (52) se enfrenta a 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

Marius Borg junto a su última pareja conocida, Linn Helena. GTRES

El detonante del caso fue su detención en agosto de 2024, después de un episodio de violencia y vandalismo en el apartamento de una de sus exparejas, en el exclusivo barrio de Frogner, en Oslo. Aquí comienza todo. El punto de partida.

Según recogieron los medios locales, cuando la Policía se personó en el lugar de los hechos encontró el apartamento patas arriba, con estanterías volcadas, lámparas arrancadas del techo e incluso un cuchillo incrustado en la pared.

Rebecca Helberg, en aquel momento pareja de Marius, tuvo que ser hospitalizada por contusiones. Borg pidió perdón más tarde en un comunicado público y asumió su responsabilidad: "Mi consumo de drogas y mi diagnóstico no justifican en absoluto lo ocurrido en el apartamento de Frogner el domingo pasado", empezó diciendo en una declaración al medio noruego NRK.

"Para mí, lo más importante es disculparme con mi novia. Ella no se merecía lo que pasó esa noche. Así que, mi amor, te pido disculpas. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad de mis actos".

Los análisis de sangre revelaron posteriormente que se encontraba bajo los efectos de la cocaína y el éxtasis en el momento de los hechos.

Poco o nada le duró el arrepentimiento a Borg, ya que tan solo un mes más tarde fue detenido de nuevo por saltarse la orden de alejamiento contra su exnovia.

"Me pateó"

Tras ese incidente, la policía abrió una investigación más amplia en la que fueron apareciendo más denuncias y testimonios de distintas mujeres.

Que Marius Borg intentara hacer creer que aquello sucedido en el apartamento de Frogner se trataba de un caso aislado despertó la furia de otras dos de sus exparejas, Nora Haukland y Juliane Snekkestad. Ambas mujeres se atrevieron a denunciar al hijo de Mette-Marit.

Marius Borg junto a su expareja, Juliane Snekkestad. GTRES

La primera de ellas describió los episodios de malos tratos a los que se vio sometida durante su relación con el joven: "Me golpeó en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento".

Snekkestad, por su parte, reveló también haber sufrido abuso psicológico y físico a manos de su ex. "Ninguna mujer debería estar expuesta a esto. Por lo tanto, siento la verdadera responsabilidad de alzar la voz", escribió en un post de Instagram.

La tercera detención de Marius Borg Høiby llegó en noviembre de 2024 cerca de la residencia de Haakon y Mette‑Marit, en Skaugum, por una nueva presunta violación.

Tras dos noches en dependencias policiales, Marius compareció ante un tribunal a puerta cerrada y fue puesto en libertad.

Cargos

La lista de cargos contra el hijo de la princesa de Noruega es la lista de la vergüenza. Entre los delitos que se le adjudican se encuentran:

- Cuatro presuntas violaciones.

- Grabaciones clandestinas de órganos genitales de mujeres sin su consentimiento.

- Maltrato físico y psicológico continuado a sus parejas o exparejas.

- Violación reiterada de órdenes de alejamiento.

Marius Borg. Bild

- Amenazas de muerte.

- Vandalismo.

- Transporte de drogas.

- Infracciones de tráfico.

- Episodios de desorden público.

- Insultos a un agente de policía.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas, como las influencers Sophie Elise Isachsen, Caroline Nitter y Anniken Jørgensen y la actriz Mia Gundersen.

En torno al 13 de marzo se conocerá la resolución del tribunal. El caso se celebrará a puerta abierta, salvo posibles restricciones puntuales por la naturaleza de algunos testimonios.

Las cifras de la posible pena varían. Mientras algunos medios apuntan a un máximo de 10 años de prisión por el conjunto de cargos, otros elevan ese techo hasta los 16 años.

Marius Borg se declara inocente de las acusaciones de índole sexual y sí reconoce otros delitos como el haber transportado cocaína pero solo, según él, en una ocasión y de un punto a otro.

Su familia, se desentiende

Durante todos estos años la Familia Real noruega ha intentado proteger al joven. Sin embargo, esa protección ya no es tal. Después de todo lo sucedido el propio Haakon de Noruega reunió hace unos días a la prensa para aclarar que ni él ni Mette-Marit estarán en el juicio.

"Pensamos mucho en todos los afectados por este asunto. Es algo que les afecta a ellos, a sus familias y a sus seres queridos. Nos preocupamos por ellos. Sé que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil", aseguró el hijo de Harald y Sonia de Noruega.

Mette-Marit junto a su hijo, Marius Borg, y Haakong de Noruega. GTRES

El Rey, por su parte, aludió al caso de Marius en su discurso televisado de Navidad, hablando por primera vez de forma tan directa sobre ello dijo que sus pensamientos están “con todos los que se han visto afectados” por la situación, “no solo en nuestra propia familia, sino también con todos los demás que se han visto afectados”.

Por último, la princesa heredera y madre del acusado, ha manifestado en varias ocasiones su dolor por la situación y “quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres”. Marius Borg Høiby es hijo de Mette-Marit y Morten Borg, un exconvicto con condenas por violación y tráfico de drogas.

La relación entre padre e hijo es buena, según informan los medios noruegos, y su progenitor podría estar apoyándole en la sombra. Hasta ahora nunca se ha manifestado públicamente.

Ahora le corresponde al Tribunal de Oslo decidir si el hijo de la princesa heredera Mette-Marit es culpable o no.