Expectación sin precedentes en Noruega por el juicio de Marius Borg: 38 acusaciones y más de 190 periodistas acreditados

Este martes 3 de febrero arranca uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente de Noruega. 190 reporteros de todo el mundo seguirán el desenlace de un proceso judicial que ha conmocionado al país durante año y medio.

No es para menos, pues el acusado no es otro que Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette‑Marit, que con tan solo 29 años se enfrenta a 38 delitos. Y esto en uno de los países con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo.

"Ni siquiera el caso de Anders Breivik, culpable del asesinato de 77 personas en 2011, atrajo tanta atención en el país", como detallan los medios locales.

Será en el Tribunal del distrito de Oslo donde dará comienzo la vista, que se alargará durante seis o siete semanas. El primogénito de la esposa de Haakon de Noruega será juzgado por varios delitos de violación y abusos sexuales a sus exparejas.

También entre los cargos se incluyen amenazas de muerte, infracciones de tráfico y transporte ilegal de marihuana.

Mette Marit y Haakon de Noruega con sus tres hijos, Marius, Ingrid y Severre. GTRES

El Príncipe Heredero y la Princesa no estarán presentes en la sala del tribunal durante el juicio a Marius Borg Høiby. Así lo comunicó ante los medios de comunicación el propio Haakon, quien aseguró estar del lado de las víctimas.

"Pensamos mucho en todos los afectados por este asunto. Es algo que les afecta a ellos, a sus familias y a sus seres queridos. Nos preocupamos por ellos. Sé que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil", aseguró el hijo de Harald y Sonia de Noruega.

"Al mismo tiempo, es bueno saber que vivimos en un Estado de derecho, tenemos confianza en que el sistema legal está haciendo bien su trabajo", concluyó.

Cabe destacar que su hijastro Marius no forma parte de la Casa Real. No tiene compromisos oficiales, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los Reyes.

Por qué el caso es tan sensible

Marius Borg es el primogénito de la princesa Mette‑Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero. Su padre biológico es Morten Borg, un exconvicto con condenas por violación y tráfico de drogas.

Nacido en 1997, la primera vez que el pequeño apareció en el palacio fue durante el verano de 2001 cuando su madre se casó con el Príncipe. Por aquel entonces tan solo tenía cuatro años.

Creció, por tanto, en el entorno de la familia reinante aunque no fuera nunca parte de ella oficialmente. Esa doble condición, privado a efectos institucionales, pero público a ojos de la sociedad, es una de las razones que explica en parte el enorme interés que ha despertado el proceso.

La Familia Real noruega. GTRES

Detenido por primera vez en agosto de 2024, tras un grave incidente con una exnovia, su situación penal se ha ido complicando a medida que avanzaba la investigación policial.

Lo que empezó siendo un caso de violencia en la pareja se ha transformado en un sumario con decenas de cargos que abarcan agresiones sexuales, maltrato, amenazas, delitos de drogas, grabaciones ilícitas y varias infracciones de tráfico.

Cargos y posible condena

En torno al 13 de marzo se conocerá la resolución del tribunal. El caso se celebrará a puerta abierta, salvo posibles restricciones puntuales por la naturaleza de algunos testimonios.

Las cifras de la posible pena varían. Mientras algunos medios apuntan a un máximo de 10 años de prisión por el conjunto de cargos, otros elevan ese techo hasta los 16 años, según cómo se sumen las penas.

Las acusaciones de violencia sexual y de abuso en relaciones de pareja son las que la Fiscalía considera de mayor gravedad por el daño potencial para las víctimas.

Maris junto al príncipe Sverre Magnus. GTRES

El escrito de acusación recoge cuatro presuntas violaciones, cometidas entre 2018 y 2024, en algunos casos cuando la investigación ya estaba en marcha, además de agresiones físicas y psicológicas contra varias exparejas.

A esos hechos se suman otros delitos: amenazas, daños y vandalismo, incumplimiento de órdenes de alejamiento, agresión a un funcionario público, grabaciones clandestinas de órganos genitales de mujeres sin su consentimiento y diversas infracciones de tráfico.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas en el sumario, muchas de ellas mujeres que mantuvieron una relación sentimental con el acusado.

En la recta final antes del juicio, la Fiscalía además ha ampliado la acusación con seis nuevos cargos, entre ellos un delito que las autoridades califican como “grave infracción de narcóticos”: el transporte y entrega de unos 3,5 kilos de marihuana en 2020, desde un punto de Noruega hasta la localidad de Tønsberg.

Este episodio ha sido admitido por Marius aunque con matices. "Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de 'A' a 'B' sin ganar una corona", reconoció a la agencia noruega NTB en un escrito de su abogada, Ellen Holager Andenæs.

Su defensa

Marius ha reconocido públicamente que arrastra desde hace años problemas graves con el alcohol y con las drogas, ligados a trastornos de salud mental que comenzaron en la adolescencia. Aspectos que podrían utilizar sus abogados para su defensa.

Tras una detención en noviembre de 2024, fue puesto en libertad y entró inmediatamente en una clínica de rehabilitación en Londres para tratar su abuso de sustancias.

Marius Borg. GTRES

Él mismo explicó entonces que ya había estado anteriormente internado en otros centros tratando de superar su problema.

En la actualidad, el joven se encuentra de nuevo en un programa de rehabilitación, en paralelo al proceso judicial que afronta.