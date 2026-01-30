Felipe VI celebra su cumpleaños trabajando en el Palacio de la Zarzuela: "Los 58 no pesan demasiado"

Felipe VI, este viernes, 30 de enero, durante un encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Europa Press

Este viernes, 30 de enero, es un día marcado en rojo para Felipe VI. El monarca cumple 58 años y este 2026 lo ha celebrado trabajando.

El soberano no ha despejado su agenda y esta mañana ha mantenido un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, con motivo de su visita a España para asistir al segundo 'Diálogo GWL Voices'.

Felipe y Nataša, ya reunidos en el interior de Palacio, han posado para los fotógrafos presentes. Ha sido en este momento cuando el Rey ha dado paso a una espontánea escena.

En un determinado momento, una periodista presente en Zarzuela le ha deseado "feliz cumpleaños" a Felipe VI. Un mensaje que ha precedido una segunda frase: "¿Qué tal los 58?".

El Rey, tras propiciar una sonrisa de oreja a oreja, no ha dudado en responder a la pregunta en un tono sarcástico. "No pesan demasiado", ha aseverado Felipe. Unas palabras que han desatado las risas de todos los reporteros allí presentes.

El hijo del emérito Juan Carlos (88) sopla una vela más en la tarta este día 30. Una efemérides que tiene lugar tras un año de lo más intenso en lo profesional así como en lo personal.

Felipe VI, junto a la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar. Gtres

En febrero de 2025, Felipe VI fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá. Un acto que marcó el inicio de una serie de acontecimientos históricos.

Entre estos eventos de renombre, cabe destacar la imposición del Toisón de Oro a su madre, la emérita Sofía (87), el pasado mes de noviembre.

Coincidiendo con el 50ª aniversario de la monarquía, Felipe homenajeó a su progenitora. "A mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona", expresó entonces, emocionado, el soberano.

Más allá de lo meramente institucional, los 58 años del Rey vienen precedidos de un triste suceso. El pasado 15 de enero, Irene de Grecia, su entrañable 'tía Pecu', perdió la vida a los 83 tras un empeoramiento en su estado de salud.

Felipe VI y Letizia, asistiendo a la misa por la princesa Irene de Grecia EFE

Tras su deceso, se celebró un responso en Madrid y un posterior funeral en Atenas. Allí, Felipe, así como el resto de miembros de la Familia Real, se mostró de lo más emocionado y compungido.

La tragedia de Adamuz

Felipe VI ha comenzado el día de su cumpleaños con un encuentro con la presidenta de la República de Eslovenia.

Apenas unas horas antes, en la tarde de este pasado jueves, 29 de enero, el monarca se desplazó hasta el pabellón deportivo Carolina Marín de Huelva con motivo de la misa funeral por las víctimas mortales del accidente de tren de Adamuz, en Córdoba.

Felipe VI y la reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Efe

Pasadas las 18:00 horas, Felipe y Letizia (53), de riguroso luto, llegaron al homenaje. A su entrada, se escucharon varios "vivas" por parte de los allí presentes.

Los monarcas arroparon a los familiares de los fallecidos, expresando su más sentido pésame tras una de las mayores tragedias de la historia de nuestro país.