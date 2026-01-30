Dos chaquetas en dos etapas convulsas: la firma que une (sin querer) a Juan Carlos con Iñaki Urdangarin, su exyerno adorado

Iñaki Urdangarin junto al emérito Juan Carlos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres y Redes Sociales

"(Juan Carlos) siempre ha intentado hacer todo lo mejor posible", "Es un personaje global con una trayectoria larguísima". Son dos declaraciones de Iñaki Urdangarin (58 años), vertidas en recientes entrevistas en el marco de la promoción de su libro de memorias.

Se refiere el exduque de Palma al que fue su suegro, pero, sobre todo y ante todo, el rey de España durante casi 40 años, el emérito Juan Carlos (88). Las palabras del exbalonmanista dejan entrever la cordialidad y buena relación que libran hoy Juan Carlos e Iñaki.

A pesar de todo -de la separación matrimonial de Urdangarin y la infanta Cristina (60), y de esa brecha insalvable que creó el caso Nóos, y que se materializó en la entrada en la cárcel de Iñaki-, hoy todo suena distinto. Parece que exyerno y exsuegro han decidido olvidar lo malo.

El rey emérito Juan Carlos y Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática, en la polémica imagen.

Tanto es así que el padre de Pablo Urdangarin (25) ha revelado recientemente que estas pasadas navidades contactó con los reyes eméritos -por separado-, y el tono de la charla fue amigable y cariñoso.

No sólo en las formas se aprecia esta aparente gran sintonía, también en los detalles, por nimios que sean. En medio de este dulce trance, Juan Carlos e Iñaki están 'unidos', además, por el mismo gusto estilístico.

En concreto, una firma de ropa deportiva que les encanta y que han lucido, para mayor coincidencia, en dos etapas convulsas de sus vidas.



Dicho de otro modo, han coincidido ambos en lucir casi la misma chaqueta en dos momentos difíciles. Iñaki utilizó el complemento en 2022, en Vitoria, cuando estalló su romance con Ainhoa Armentia; y el Emérito, hace unos días en Suiza, en un controvertido viaje.

Ambas prendas llevan la misma etiqueta en el frontal: Arc’teryx. Sin proponérselo, sin querer, una firma canadiense de ropa técnica para actividades al aire libre se ha convertido en inesperado hilo conductor entre Juan Carlos y su exyerno adorado.

La polémica fotografía del emérito en Suiza -publicada el pasado 15 de enero, día en que murió su cuñada Irene de Grecia-, junto al jeque kuwaití Khaled Al Bader Al Mohammad Al Ahmad Al Sabah, ha desatado un terremoto por el aspecto físico del Emérito y por su ubicación.

Iñaki Urdangarin, en Vitoria, en 2022. Gtres

Hay que recordar que Juan Carlos pretextó no viajar ni a España ni a Atenas por motivos de salud y "consejo médico". De ahí, la gran sorpresa al ubicarlo, presuntamente, en Suiza, en el marco de una fiesta de cumpleaños.

Más allá de este escándalo, EL ESPAÑOL se ha percatado de otro detalle, en clave de estilo, que 'esconde' la imagen de marras. Juan Carlos luce una chaqueta de la citada firma, valorada en 280 euros.

Se trata de una chaqueta tipo softshell o chándal técnico de Arc'’teryx, una de esas piezas pensadas para el frío y la lluvia que se ven en estaciones de esquí, senderos alpinos o aeropuertos de media Europa.

Es la chaqueta de alguien que quiere ir cómodo, protegido y con una etiqueta reconocible para iniciados, no de quien busca impresionar con botonaduras doradas, tal y como se hace constar desde la página web de la firma.

La fotografía de Juan Carlos, tomada en lo que parece ser un restaurante suizo y posteriormente eliminada del perfil de Instagram del jeque, mostraba al enjebe del Estado con gesto cansado, el pelo revuelto y una prenda que poco tiene que ver el tono regio que lucía antaño como monarca.

Una chaqueta muy similar a la que luce el padre de Felipe VI (58) la utilizó Iñaki cuando su relación con Ainhoa Armentia se hizo pública a golpe de portada. Corría el año 2022 cuando una portada de revista incendió el país: Iñaki, de la mano con otra mujer que no era su esposa, Cristina.

Iñaki Urdangarin junto a la infanta Cristina y su madre, Claire, en dos imágenes en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

La dupla pasaba por una playa de Bidart y un viandante, sagaz, los inmortalizó. Lo que vino después fue una auténtica locura informativa. Todos los medios de comunicación se desplazaron a Vitoria, al bufete donde ambos se conocieron y floreció el amor: Imaz & Asociados.

En una de esas salidas y entradas al trabajo, fueron muchas las instantáneas que se tomaron de Iñaki Urdangarin luciendo su chaqueta de Arc'teryx. En esta ocasión, aquel modelo hoy está agotado. No fue en aquel 2022 cuando Iñaki estrenó la chaqueta.

De hecho, ya se la puso unos años antes, en 2019, precisamente para dar un paseo familiar en Vitoria, el 25 de diciembre de ese año, de la mano, esta vez sí, de su esposa, la infanta Cristina, cuando todavía, mal que bien, la relación matrimonial seguía adelante, aunque, decían, tambaleante.

Tanto le gusta al exdeportista esta firma que también tiene en su armario, al menos, otro modelo diferente, que quedó inmortalizado por las cámaras de los paparazzi cuando salió a caminar por Vitoria con su madre, Claire Liebaert (90).

Iñaki paseando con su familia por Vitoria, en la Navidad de 2019. Gtres

En los últimos años, el fenómeno techwear la ha empujado también a la calle: Arc’teryx se ha instalado en el armario urbano como símbolo de funcionalidad cara, discreta y muy identificable para quien sabe lo que está mirando.

Durante años, Juan Carlos e Iñaki representaron dos modelos distintos de 'miembro de la Familia Real': el rey campechano, cazador y navegante; el yerno perfecto, deportista olímpico y aparentemente solvente.

Hoy ambos están fuera del tablero oficial, envueltos en polémicas y gestionando, cada uno a su manera, una suerte de retiro entre discreto y forzado. Y en dos momentos clave de su imagen pública reciente: la foto suiza del emérito y el estallido del 'Urdangaringate'.

Para ambos escenarios adversos, aparecen vestidos con prendas de la misma casa canadiense que se ha convertido en uniforme oficioso de quienes quieren calidad técnica con estética contenida.

Historia de la firma

Juan Carlos I luciendo la chaqueta.

Arc’teryx, fundada en 1989 en North Vancouver por un grupo de escaladores bajo el nombre Rock Solid y rebautizada en 1991, se ha convertido en una referencia mundial en equipamiento técnico.

Su nombre y logo aluden al Archaeopteryx, el fósil que simboliza el salto evolutivo hacia el vuelo, una declaración de intenciones sobre innovación y rendimiento.

La marca se especializó primero en arneses y después en prendas con GORE‑TEX, termolaminados y patronajes articulados que han marcado estándar en chaquetas para alpinismo y climas extremos, hasta el punto de convertir modelos como la Alpha SV en iconos del sector.

La salud de Juan Carlos

Laurence Debray, biógrafa y amiga de Juan Carlos I, ha revelado en los últimos días que el Emérito tiene problemas de salud "bastante serios" y que desde Navidad no se mueve de Abu Dabi por indicación médica.

Explica que sus doctores le prohíben hacer viajes largos porque se fatiga mucho y recuerdan que arrastra tres bypass coronarios, un marcapasos y numerosas intervenciones traumatológicas, además de una marcada artrosis y serios problemas de movilidad.

Según Debray, está "muy bien tratado" en Emiratos, necesita reposo y, a partir de ahora, será más complicado que pueda desplazarse a España o al resto de Europa, lo que ya le impidió acudir al funeral de su cuñada Irene de Grecia.