Marius, hijo de Mette-Marit, admite haber transportado kilos de marihuana a escasas dos semanas de celebrarse su juicio

Marius Borg en una fotografía tomada en junio de 2022, en Oslo.

A escasas dos semanas de celebrarse su juicio por varios casos de presunta violación y maltrato, Marius Borg Høiby (29 años), hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (52), afronta un nuevo revés.

El primogénito de la Princesa ha admitido nuevos delitos añadidos a la causa. Entre ellos se encuentra haber transportado varios kilos de marihuana, tal y como ha confesado su propia abogada ahora.

"Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de 'A' a 'B' sin ganar una corona. Y también admite los otros puntos nuevos de la acusación", ha reconocido a la agencia noruega NTB en un escrito la abogada de Høiby, Ellen Holager Andenæs.

Marius Borg Høiby.

De acuerdo con la información publicada en el citado medio, que ha visto el texto de la acusación, Høiby recibió tres kilos y medio de marihuana en julio de 2020 y se los llevó a otra persona en Tønsberg, al sur de Oslo.

La Fiscalía noruega ha confirmado a la televisión pública NRK y al diario Aftenposten que, aparte de un delito de drogas, se han añadido a la acusación otros más de tráfico y de quebrantar la prohibición de acercarse a una persona.

El hijastro del príncipe Haakon de Noruega (52) ha reconocido ahora un nuevo delito. Otra gran mancha en su historial policial y que se produce escasas semanas después de su último revés policial.

El pasado mes de diciembre, varios agentes policiales registraron el apartamento de Marius en Oslo, ubicado en el distrito Frogner. El principal objetivo, cabe recordar, era la obtención de pruebas para la investigación del caso penal.

Cierto que es que trascendió que Marius había sido imputado por varios delitos más, uno de ellos "grave". De hecho, la abogada defensora del vástago de Mette-Marit ha evitado pronunciarse acerca de esta situación.

La Casa Real de Noruega junto a Marius Borg. Gtres

Será el próximo 3 de febrero cuando comience el Tribunal del distrito de Oslo dicte veredicto en el ya bautizado como caso Marius Borg. Un caso que se remonta cerca de un año y medio atrás.

Fue en agosto de 2024 cuando el primogénito de la princesa Mette Marit de Noruega terminó siendo detenido por primera vez tras un incidente en el apartamento de quien fuera su pareja en aquel entonces.

Posteriormente, Borg resultó detenido en varias ocasiones más. Una situación que no solo llevó a cuestionar su persona. También así la reputación de la Familia Real nórdica vio su reputación dañada.

Marius Borg en una imagen de archivo. Gtres

Marius está acusado formalmente de 32 delitos por la Fiscalía: cuatro casos de violación y varios delitos de "maltrato" a sus exparejas. Además de daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento.

Así, en caso de ser hallado culpable el próximo mes de febrero, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

De la lista inicial, ha reconocido delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones, aunque ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

Marius Borg junto a Mette-Marit y Haakon de Noruega en una imagen de archivo. Gtres

El joven es fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

Marius Borg, eso sí, no tiene compromisos oficiales con la Casa Real noruega, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V (88) y Sonia (88).