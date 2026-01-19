Cuenta atrás para el juicio de Marius Borg: un nuevo delito "grave", la posible pena de cárcel y el papel de la Casa Real

Este pasado martes, 13 de enero, Marius Borg, el primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega (52) sopló una vela más en la tarta y cumplió 29 años.

Una jornada, sin embargo, marcada por la cuenta atrás de su juicio por varios presuntos episodios de agresión sexual.

Será el próximo 3 de febrero cuando el hijastro del príncipe Haakon de Noruega (52) reciba su veredicto tras cerca de dos años en el foco. Las novedades con respecto al caso, eso sí, siguen sin cesar.

Marius Borg junto a Mette-Marit y Haakon de Noruega en una imagen de archivo. Gtres

Hace apenas unos días, el medio noruego Aftenposten publicaba que la policía ha investigado los nuevos incidentes desde diciembre del año pasado. Así, Marius ha sido imputado por varios delitos más, uno de ellos "grave".

Varios agentes policiales de Oslo, cabe mencionar, registraron el apartamento de Marius, ubicado en el distrito Frogner. El objetivo no era otro que obtener pruebas para la investigación del caso penal.

Tal y como ha difundido el citado periódico, a Marius Borg se le acusa un nuevo delito grave. Sin embargo, no han entrado en mayores detalles.

La abogada defensora del vástago de Mette-Marit, de hecho, tampoco ha querido pronunciarse acerca de esta situación, guardando así silencio de cara al juicio previsto para el próximo mes de febrero.

Marius Borg en una fotografía tomada en junio de 2022, en Oslo. Gtres

Ellen Holager Andenæs, además, ha confirmado recientemente al medio noruego Nettavisen que el juicio se extenderá hasta el 13 de marzo.

La vista oral se desarrollará durante seis semanas consecutivas, con una audiencia programada para cada día hábil. En total, están previstas 24 sesiones, lo que da cuenta de la complejidad del caso y del volumen de pruebas y testimonios que se presentarán.

La defensa ha confirmado que esta planificación permite a ambas partes preparar sus estrategias con tiempo y profundidad.

La Casa Real de Noruega, a raíz de esta situación, ha copado el foco como nunca antes. De hecho, varios son los medios internacionales que han acusado a la princesa Mette-Marit de encubrir los presuntos delitos sexuales que se le atribuyen a su primogénito.

El papel de la Corona en medio de todo este difícil trance ha seguido la misma línea, marcada por la discreción. Así, los miembros de la Familia Real de Noruega apenas han ofrecido declaraciones al respecto de esta situación.

El príncipe Haakon de Noruega junto a Marius. Gtres

"En momentos difíciles permanecemos unidos", reveló el rey Harald de Noruega (88) en noviembre de 2024. El príncipe heredero, Haakon, apuntó el pasado mes de agosto que el caso ha sido "desafiante" y "difícil".

Cabe recordar que Marius está acusado formalmente de 32 delitos por la Fiscalía: cuatro casos de violación y varios de "maltrato" a sus parejas. Así, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión.

Los hechos se remontan a agosto de 2024. Fue un año atrás cuando el hijastro de Haakon de Noruega terminó siendo detenido por primera vez tras un incidente en el apartamento de su entonces pareja.

Tiempo más tarde, reconoció tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

En septiembre de ese año, el primogénito de Mette-Marit fue detenido por segunda vez. En aquel momento fue acusado de violar una orden de alejamiento interpuesta por una de las víctimas que lo tenía denunciado.

Marius Borg y el príncipe heredero Haakon Magnus de Noruega. Gtres

El arresto se produjo fuera de los terrenos reales, concretamente en una zona de cabañas en el condado de Innlandet, al norte de Oslo.

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega terminó siendo detenido una tercera vez el 18 de noviembre de 2024 por mantener relaciones sexuales con "alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto".

Salió finalmente de la cárcel el 27 de noviembre de aquel año. Unas semanas después ingresó en un centro de rehabilitación de Londres, del que acabó escapándose al no estar conforme con lo allí establecido.

A pesar de la concesión de libertad a Marius, la policía continuó recabando información, pues el joven seguía estando acusado de dos cargos de relaciones íntimas sin consentimiento -y se investigó si había una tercera-.

Marius Borg, en un imagen de archivo en la ciudad de Oslo en 2023. Gtres

Entonces, el caso del miembro de la Familia Real noruega más polémico, tenía seis víctimas (cinco mujeres y un hombre).

No ha sido este el único problema al que Marius Borg ha tenido que hacer frente con la Justicia en el último tiempo.

En febrero de 2024, la presentadora noruega Linni Meister relató haber mantenido un encuentro con el vástago de la princesa Mette-Marit: "Ha sido difícil. No siento ninguna lástima por su familia", reconoció la joven tras haber sido presuntamente abusada por Borg en el año 2018 en el palacio de Skaugum.