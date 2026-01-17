Pablo de Grecia se despide de su tía Irene a través de una carta y explica por qué su mujer, Marie Chantal, no irá a su funeral

Pablo de Grecia ha compartido una carta de despedida a su tía, Irene de Grecia, en las redes sociales. GTRES

Pablo de Grecia y Dinamarca (58 años) ha querido despedirse públicamente de su tía, la princesa Irene de Grecia, con un mensaje tan sentido como revelador.

A través de una carta difundida en redes sociales, el actual jefe de la Casa Real de Grecia en el exilio rinde un sentido homenaje a la hermana pequeña de la reina Sofía (87). También explica los motivos por los que su esposa, Marie‑Chantal (57), no podrá estar presente en el sepelio que se celebrará en Grecia el próximo lunes, 19 de enero.

"Con profundo pesar, marco el fallecimiento de mi querida tía, la princesa Irene de Grecia", empieza diciendo en su misiva. En ella describe a su tía materna como "una mujer de fuerza serena, profunda fe y firme devoción a la familia".

Irene de Grecia, en una imagen que ha compartido su sobrino, Pablo de Grecia, en las redes sociales. @pavlosgreece

"Su presencia era a la vez suave e inquebrantable y sus valores no se expresaban con palabras, sino que se vivían, reflejados en cada acto de entrega y cuidado hacia quienes la rodeaban", añade.

La define como "un manantial de sabiduría, lealtad y amor" y “un ancla firme” para la familia "a lo largo del tiempo", dejando claro el papel discreto pero esencial que la tía Irene desempeñó en el ámbito íntimo del clan familiar.

Asimismo, destaca que "su pérdida deja un silencio imposible de llenar, pero su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones".

Por último, concluye: "Que descanse en paz eternamente, reunida con aquellos a quienes amó". En su documento, firmado como el "Príncipe Pablo de Grecia" aclara por qué su esposa, la princesa Marie‑Chantal, no podrá acompañarle en el funeral.

Marie Chantal, mujer de Pablo de Grecia, no podrá acompañar a su marido en el entierro de su tía Irene en Atenas. GTRES

La familia "se une en el duelo"

El príncipe detalla que la empresaria se encuentra en Nueva York, pendiente de la recuperación de su madre. La ecuatoriana María Clara Pesantes Becerra ha sido sometida a una reciente intervención quirúrgica, lo que le impide desplazarse a Atenas en una fecha tan señalada.

Asimismo, detalla que algunos de sus hijos, como el príncipe Odysseas -"que se encuentra actualmente cursando sus estudios"- y la princesa Olympia -comprometida con diversos proyectos profesionales- "estarán ausentes" por motivos académicos y laborales.

Aun así, el sobrino de la Emérita subraya que, aunque no todos puedan viajar, la familia "se une en el duelo y honra la memoria" de la princesa Irene desde diferentes puntos del mundo.

El mensaje del príncipe dibuja así una despedida profundamente familiar, marcada por la gratitud y el respeto hacia una figura que, lejos de los focos, fue apoyo constante de la reina Sofía y referente afectivo para toda la familia real griega.

Pablo de Grecia y su madre, Ana María de Grecia, en el almuerzo privado ofrecido por la Familia Real y sus seres queridos en el palacio de El Pardo, en Madrid, el pasado 22 de noviembre, con motivo de los 50 años de la monarquía. GTRES

Irene de Grecia será enterrada en Atenas

Tras el funeral celebrado este sábado, 17 de enero, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, se prevé que sus restos mortales sean trasladados a Grecia.

El próximo lunes, 19 de enero, desde primera hora de la mañana, sus restos mortales serán velados en la capilla de Agios Eleftherios, cerca de la catedral de Atenas, en el barrio de Psiri.

Posteriormente, en torno a las 12:00 hora local, se oficiará un funeral en la Catedral Metropolitana de Atenas. Por último, se procederá a su entierro íntimo y estrictamente familiar en Tatoi.

Allí se encuentra el panteón de la Familia Real helena, donde descansan también su padre, el rey Pablo, y su hermano, el rey Constantino, fallecido en 2023.

La despedida final de Irene de Grecia contará con la asistencia de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Todos ellos, junto con los miembros de la Familia Real griega, arroparán a la reina Sofía en tan especial despedida, rodeados de sus seres queridos.

Para la princesa Leonor (20) y su hermana Sofía (18) será su primer viaje oficial al país de donde es originaria la familia de su abuela materna.