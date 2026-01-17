Juan Carlos I acogió en la Zarzuela a Irene de Grecia en 1981, pero no estará ni en su funeral ni en su entierro

Irene de Grecia junto a los Reyes eméritos en un acto en Madrid en 1998. Gtres

Irene de Grecia, la hermana pequeña de la emérita Sofía (87 años), falleció este pasado jueves, 15 de enero, a los 83 años. La Princesa perdió la vida en la Zarzuela, donde vivía desde hace cuatro décadas.

Fue en 1975, tras la restauración de la monarquía en España y la abolición de la monarquía en Grecia, cuando el emérito Juan Carlos (88) invitó a su cuñada, la princesa Irene, y a su suegra, la reina Federica, a vivir en el palacio de la Zarzuela.

Pero no fue hasta 1981, tras el fallecimiento de su madre de manera repentina, cuando Irene -después de una larga temporada en la India- decidió instalarse en la residencia de la Familia Real.

Irene de Grecia, en una imagen de archivo. Getty Images

Hasta este pasado jueves, tuvo su propio espacio, muy próximo al Pabellón del Príncipe, con habitación, baño, vestidor y un pequeño salón con piano, la que fuera una de sus mayores aficiones.

Irene de Grecia vivió en un residencia independiente, pero le gustaba compartir los desayunos, las comidas y las cenas con su hermana. También con su cuñado, Juan Carlos, antes de que se exiliara en Abu Dabi en 2020.

"A las dos de la tarde me reunía con mi mujer y su hermana, Irene, para comer en el comedor de la Zarzuela", relata el que fuera jefe del Estado en su libro de memorias, Reconciliación, publicado en España el pasado 3 de diciembre.

"En Nochebuena, reunía en la Zarzuela a mis hermanas, mis sobrinos, mis hijos, mi mujer y su hermana, la princesa Irene", comenta también Juan Carlos en su biografía.

El Emérito, así, entre escenas cotidianas, descubre cómo era su relación con su cuñada. En determinados momentos, además, reitera lo que fue Irene de Grecia: el principal apoyo y refugio de la reina Sofía.

Irene, por su parte, también contó detalles de su vínculo con el Emérito. "Mi padre decía que Juan Carlos tenía una sensibilidad muy especial en situaciones difíciles, una intuición muy fuerte", reveló a Eva Celada. Cuando esta le preguntó si el exmonarca había cambiado desde que llegó al trono, respondió: "Él sigue siendo un rebelde".

Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, junto a Irene de Grecia. Getty Images

Sobre su relación también ha hablado la periodista Pilar Urbano. "Juan Carlos coqueteaba con las dos, como todo el mundo pudo comprobar durante las Olimpiadas de Roma de 1960. La cosa era tan evidente que un día el futuro Rey le dijo a su entonces amigo Maná Arnoso: "Hoy no podemos irnos de juerga porque no puedo meter la pata, estoy saliendo con la hija del Rey"; a lo que el interlocutor preguntó: '¿Con la rubia o con la morena?", contó en una ocasión a EL ESPAÑOL.

Irene de Grecia siempre fue consciente de su rol. Aunque vivía en la Zarzuela y no se perdía casi ningún encuentro familiar, no tenía agenda institucional. Se mantenía discreta, prudente, en un segundo plano y volcada en sus intereses culturales y humanitarios.

"No tengo estatus, soy una hermana de la Reina y nada más. No soy oficial, ellos son los oficiales", insistió a Eva Celada, escritora del libro Irene de Grecia: la princesa rebelde.

"Somos hermanas y estamos muy unidas, pero no me consulta nada. No estoy informada y no debo estar informada de nada. No me pueden decir nada a mí que no corresponda", aseveró Irene de Grecia, dejando clara su postura como familia del Rey, pero no como miembro activo de la Corona española.

Quizá, por ello, nunca se cuestionó su estancia en la residencia privada de la Familia Real.

Sus apariciones públicas fueron contadas, aunque en los últimos años, en ausencia de Juan Carlos, se dejó ver más junto a la Emérita.

La emérita Sofía, junto a Irene de Grecia. Getty Images

También junto a su sobrino Felipe VI (57), la reina Letizia (53) y sus dos hijas, Leonor (20), y Sofía (10), durante los veranos en Mallorca. Irene mantenía una excelente relación con todos.

Sus sobrinos la llamaban la tía Pecu, por su espíritu "excéntrico" y carácter "peculiar". Irene de Grecia era "singular", divertida y una segunda madre para Felipe VI, pero también para las infantas Elena (62) y Cristina (60).

En muchos momentos, durante las ausencias de los Eméritos por las obligaciones de Estado, fue ella quien les acompañó y cuidó en la Zarzuela, la que fue su casa hasta el fin de sus días y donde se le dará, al menos en España, el último adiós.

El velatorio, íntimo y de carácter familiar, ha tenido lugar en la residencia de la Familia Real. Este sábado, 17 de enero, se trasladarán los restos mortales a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid.

Finalmente, el próximo lunes, día 19, se celebrará el funeral en Atenas. Sus restos serán enterrados en el cementerio de Tatoi, el panteón de la Familia Real helena donde descansan también su padre, el rey Pablo, y su hermano, el rey Constantino, fallecido en 2023.

Los eméritos Juan Carlos y Sofía, junto a Irene de Grecia y las infantas Elena y Cristina en enero de 2023 en el funeral de Constantino de Grecia. Getty Images

Un último adiós en el que no asistirá el emérito Juan Carlos. Pese a su buena relación con Irene de Grecia, el exmonarca no viajará a Atenas.

Según han informado a EFE fuentes de la Casa Real, el Emérito ha comunicado que no asistirá ni a la ceremonia en Madrid ni al funeral por consejo médico ya que se trataría de un viaje intenso en un corto espacio de tiempo desde donde reside, en Abu Dabi.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes, 19 de nero, se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía. El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía.