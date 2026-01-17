El expríncipe Andrés, cuatro años después de que Isabel II le retirara sus títulos militares: su salida definitiva de Windsor

Isabel II y el expríncipe Andrés, durante el Royal Ascot en junio de 2018. Gtres

En enero de 2022, la reina Isabel II le retiró a su hijo pequeño, Andrés (65 años), sus afiliaciones militares y sus patronatos reales. Además, le prohibió utilizar el tratamiento de Su Alteza Real.

La decisión de la malograda Reina tenía su fundamento en las acusaciones a su vástago de presunto abuso sexual a varias mujeres.

Cuatro años después, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra (77) ha vivido su caída definitiva a los infiernos.

El príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

El pasado mes de noviembre, el actual soberano británico formalizó la retirada del título de Príncipe, tras su vinculación con el escándalo de Jeffrey Epstein y las revelaciones póstumas de Virginia Giuffre.

Así las cosas, Andrés Mountbatten-Windsor -como se le debe llamar ahora- es un ciudadano más. No presenta rango nobiliario alguno. Por tanto, ha tenido que desprenderse durante estas semanas de varios privilegios que ostentaba.

Entre ellos se encuentra la notificación de abandono de Royal Lodge, la residencia donde ha vivido durante más de 20 años junto a su exmujer, Sarah Ferguson (66).

Un camión de mudanza, abandonando Royal Lodge este pasado viernes, 16 de enero. Gtres

Carlos III, cabe recordar, advirtió a su hermano que debía desalojar la vivienda lo antes posible. Tres meses después, parece que la salida de Andrés es ya una realidad palpable.

Hace apenas unos días, un camión de mudanzas fue inmortalizado en las inmediaciones de Royal Lodge, dejando entrever que ya no hay vuelta atrás en lo que respecta a esta decisión.

De acuerdo a la información que ha publicado recientemente el Daily Mail, se espera que el exduque de York, una vez abandonada esta vivienda, se mude en cuestión de semanas a una propiedad temporal de la finca de Sandringham, en Norfolk.

Eso sí, está previsto que se instale en esta residencia hasta Semana Santa. Entonces, las obras de renovación de Marsh Farm, su futuro hogar, habrán llegado finalmente a su fin.

Marsh Farm se encuentra en el pueblo de Wolferton, a unos 11 kilómetros de Sandringham. La vivienda, al igual que su futuro habitante, no está exenta de polémica.

"El nuevo hogar de Andrew Mountbatten-Windsor tiene un vínculo real secreto, y es bastante sombrío", declaró la experta real Rebecca Russell en The Express unos días atrás.

Al explicar la supuesta conexión "sombría", la experta indicó que el nuevo hogar de Andrés se encuentra cerca de la abandonada estación de tren de Wolferton.

Desde allí, los cuerpos de los reyes Jorge V y Jorge VI emprendieron sus últimos viajes de regreso a Londres tras fallecer ambos en Sandringham en 1936 y 1952, respectivamente.

La estación de tren de Wolferton fue el destino de los trenes que transportaban a la Familia Real a la Finca de Sandringham durante más de cien años. Sin embargo, sus miembros dejaron de usarla en 1966, y la estación cerró definitivamente en mayo de 1969.

Poco después de su cierre, Wolferton fue vendida y la sala de espera real reabrió sus puertas en 1970 como museo para exhibir recuerdos reales e históricos.

El museo está actualmente cerrado y la estación, cuyos elementos están catalogados como de Grado II, se encuentra en manos privadas.

El príncipe Andrés y Carlos III, en junio de 2015. Gtres

Con su mudanza, Andrés reafirma su salida definitiva de la Windsor así como de la Familia Real británica. Ya no hay sitio en la Corona para el Príncipe que se convirtió en un ciudadano apestado y proscrito tras su vínculo con el caso Epstein.

La 'desaparición' de Sarah Ferguson

La sonada polémica royal no solo ha empañado al ya exduque de York. También ha visto severamente dañada su reputación Sarah Ferguson, la exmujer de Andrés y madre de sus dos hijas, las princesas Beatriz (37) y Eugenia (35).

Ferguson, cabe recordar, copó el foco el pasado mes de diciembre tras salir a la luz diversos mails que había intercambiado con Jeffrey Epstein allá por el año 2011. Unos mensajes que han puesto en jaque su imagen pública.

El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en un acto público en Inglaterra. Gtres

Tal y como publicó EL ESPAÑOL recientemente, Sarah se encuentra ahora en una especie de desaparición mediática. Nada se sabe de su paradero desde hace más de un mes. Tampoco hay fotografías recientes que puedan confirmarlo.

A diferencia del expríncipe Andrés, quien ha sido captado estas últimas semanas montando a caballo, Ferguson no ha sido inmortalizada desde hace semanas.