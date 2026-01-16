El rey Juan Carlos no asistirá ni al responso en Madrid ni al funeral en Atenas de Irene de Grecia por "consejo médico"

Este viernes, 16 de enero, se ha hecho público que el emérito Juan Carlos (88 años) no estará presente en la despedida de Irene de Grecia, la que fue su cuñada y hermana de su mujer, la reina Sofía (87). Tal y como apunta EFE, el monarca causará baja por "consejo médico".

La intendencia del último adiós a la querida 'Tía Pecu' -como se la conocía en el ámbito familiar- se resume en tres actos: un responso en Madrid, funeral en Atenas y entierro en el cementerio de Tatoi.

Felipe VI (57) y Letizia (53), y sus hijas, Sofía (18) y Leonor (20), junto con la reina Sofía, asistirán este inminente sábado al responso por la princesa Irene de Grecia, celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

Juan Carlos I, la reina Sofía e Irene de Grecia en el funeral de Constantino de Grecia. Gtres

Un acto al que no asistirá el rey emérito, que tampoco viajará a Atenas al entierro. Según ha informado la Casa Real este viernes, el responso se celebrará a las doce del mediodía, tras lo que la capilla ardiente quedará abierta al público durante unas horas en este templo ortodoxo.

Según han informado a la citada agencia fuentes de la Casa Real, el rey Juan Carlos ha comunicado que no asistirá tanto a esta ceremonia en Madrid como al funeral por consejo médico, ya que se trataría de un viaje intenso en un corto espacio de tiempo desde donde reside, en Abu Dabi.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía.

El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía tras lo que la princesa Irene será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde justo hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Juan Carlos I en una fotografía de archivo. Gtres

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.

Irene de Grecia era un miembro de la Familia Real muy querido por todos ellos, a la que llamaban cariñosamente 'tía Pecu', y de la que han recordado también como una persona "dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".